لا تضع قدميك على لوحة القيادة. يمكن أن تكون العواقب وخيمة

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وطن-في أثناء قضاء الإجازات والتنقل عبر السيارات، قد ترى أن بعض الركاب يضعون أقدامهم على لوحة القيادة في السيارة. وغالبًا ما يلجأ المسافرين إلى هذا التصرف للتغلب على التعب المرتبط بالقيادة الطويلة.

يؤدي تغيير وضع الجسم إلى الشعور بالراحة بل وله تأثير مفيد على الصحة (تحسين الدورة الدموية) ولكنه قد يتسبب في مأساة حقيقية.

من بين العادات السيئة لسائقي السيارات وضع أقدامهم على النافذة الأمامية. لذلك، قد يرغب الركاب المرهقون على الطريق في العثور على وضع أكثر راحة من خلال وضع أرجلهم فوق نافذة السيارة.

لكن بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، لا تعتمد السلامة في السيارة على اهتمام السائق بالطريق فحسب، بل هناك أيضًا أوضاع خطرة يقوم بها السائق وركاب السيارة يمكن أن تكون عواقبها وخيمة في حالة وقوع حادث.

لماذا لا يمكنك وضع قدميك خارج النافذة الأمامية؟

الدافع الرئيسي لوقف هذا السلوك هو وجود وسادة هوائية للراكب في السيارة تُستخدم عند الحوادث. لقد تم تصميمها بطريقة تتجنب ظهور ضرر أكبر في حالة حدوث تأثير عنيف. ويتم تفعيلها في لحظة الاصطدام.

ولن يعمل هذا النظام بشكل صحيح إذا لامسته؛ حيث يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة عند استخدام الوسادة الهوائية، بطريقة لا تتوافق مع الاستخدام المقصود لها. كما أنها تعتمد كثيرًا على وضع ظهرك في ذلك الوقت.

ووفق ما ترجمته “وطن”، إذا انفجرت الوسادة الهوائية في أثناء وضع ساقيك على النافذة الأمامية، فإن الساقين وأجزاء الجسم حول الحوض تكون أكثر عرضة للخطر. ومن المحتمل جدًا أن تؤدي الوسادة الهوائية التي تدفع الجسم إلى كسر العظام أو حتى حدوث كسور في الساقين واليدين. ناهيك أنه من الممكن أيضًا أن تتعرض لإصابات في العمود الفقري.

يجب أن تفكر في عواقب أكثر خطورة

لتجنب حدوث المزيد من الإصابات بسبب انفجار الوسادة الهوائية، لا تحتفظ بأي شيء بالقرب من الوسادة الهوائية قد يؤدي إلى إصابتك. لذلك، نوصيك بتوخي الحذر عند تثبيت حوامل الهاتف أو عند وضع المفاتيح أو الأشياء الصغيرة الأخرى بالقرب من الوسادة الهوائية.

لذلك من المهم أن تضع حزام المقعد واجلس وظهرك مستقيماً وقدميك على سجادة السيارة. عندها فقط يمكنك دائمًا السفر بأمان والحصول على حماية أفضل في حالة وقوع تصادم أو حادث.