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لا تضع قدميك على لوحة القيادة. يمكن أن تكون العواقب وخيمة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
عواقب ةخيمة تنتظرك إذا وضعت قدميك على لوحة القيادة watanserb.com
عواقب ةخيمة تنتظرك إذا وضعت قدميك على لوحة القيادة
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وطن-في أثناء قضاء الإجازات والتنقل عبر السيارات، قد ترى أن بعض الركاب يضعون أقدامهم على لوحة القيادة في السيارة. وغالبًا ما يلجأ المسافرين إلى هذا التصرف للتغلب على التعب المرتبط بالقيادة الطويلة.

يؤدي تغيير وضع الجسم إلى الشعور بالراحة بل وله تأثير مفيد على الصحة (تحسين الدورة الدموية) ولكنه قد يتسبب في مأساة حقيقية.

من بين العادات السيئة لسائقي السيارات وضع أقدامهم على النافذة الأمامية. لذلك، قد يرغب الركاب المرهقون على الطريق في العثور على وضع أكثر راحة من خلال وضع أرجلهم فوق نافذة السيارة.

لكن بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، لا تعتمد السلامة في السيارة على اهتمام السائق بالطريق فحسب، بل هناك أيضًا أوضاع خطرة يقوم بها السائق وركاب السيارة يمكن أن تكون عواقبها وخيمة في حالة وقوع حادث.

تؤدي الوسادة الهوائية التي تدفع الجسم إلى كسر العظام أو حتى حدوث كسور. من الممكن أيضًا أن تتعرض لإصابات في العمود الفقري.
تؤدي الوسادة الهوائية التي تدفع الجسم إلى كسر العظام أو حتى حدوث كسور. من الممكن أيضًا أن تتعرض لإصابات في العمود الفقري.

لماذا لا يمكنك وضع قدميك خارج النافذة الأمامية؟

الدافع الرئيسي لوقف هذا السلوك هو وجود وسادة هوائية للراكب في السيارة تُستخدم عند الحوادث. لقد تم تصميمها بطريقة تتجنب ظهور ضرر أكبر في حالة حدوث تأثير عنيف. ويتم تفعيلها في لحظة الاصطدام.

ولن يعمل هذا النظام بشكل صحيح إذا لامسته؛ حيث يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة عند استخدام الوسادة الهوائية، بطريقة لا تتوافق مع الاستخدام المقصود لها. كما أنها تعتمد كثيرًا على وضع ظهرك في ذلك الوقت.

ووفق ما ترجمته “وطن”، إذا انفجرت الوسادة الهوائية في أثناء وضع ساقيك على النافذة الأمامية، فإن الساقين وأجزاء الجسم حول الحوض تكون أكثر عرضة للخطر. ومن المحتمل جدًا أن تؤدي الوسادة الهوائية التي تدفع الجسم إلى كسر العظام أو حتى حدوث كسور في الساقين واليدين. ناهيك أنه من الممكن أيضًا أن تتعرض لإصابات في العمود الفقري.

يجب أن تفكر في عواقب أكثر خطورة

الدافع الرئيسي لوقف هذا السلوك هو وجود وسادة هوائية للراكب في السيارة. لقد تم تصميمه بطريقة تتجنب ظهور ضرر أكبر في حالة حدوث تأثير عنيف
الدافع الرئيسي لوقف هذا السلوك هو وجود وسادة هوائية للراكب في السيارة. لقد تم تصميمه بطريقة تتجنب ظهور ضرر أكبر في حالة حدوث تأثير عنيف

لتجنب حدوث المزيد من الإصابات بسبب انفجار الوسادة الهوائية، لا تحتفظ بأي شيء بالقرب من الوسادة الهوائية قد يؤدي إلى إصابتك. لذلك، نوصيك بتوخي الحذر عند تثبيت حوامل الهاتف أو عند وضع المفاتيح أو الأشياء الصغيرة الأخرى بالقرب من الوسادة الهوائية.

لذلك من المهم أن تضع حزام المقعد واجلس وظهرك مستقيماً وقدميك على سجادة السيارة. عندها فقط يمكنك دائمًا السفر بأمان والحصول على حماية أفضل في حالة وقوع تصادم أو حادث.

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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