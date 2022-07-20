معلومات صادمة لا يعلمها الكثيرون عن مكان ميلاد إيلون ماسك وجنسيته!

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وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية معلومات قد تكون صادمة للكثيرين حول مكان ميلاد الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” و”SpaceX” إيلون ماسك وجنسيته، موضحة أنه متعدد الجنسيات.

وقالت الصحيفة إنه غالبًا ما يتساءل عشاق الشاب البالغ من العمر 51 عامًا أين ولد أغنى رجل في العالم، موضحة أن إيلون ماسك ولد في 28 يونيو/حزيران 1971 في بريتوريا بجنوب إفريقيا وعاش أيضًا في جوهانسبرغ وديربان وحصل على جنسيتها.

الانتقال إلى كندا

وأضافت أنه في عام 1989، انتقل ماسك البالغ من العمر 17 عامًا إلى كندا للالتحاق بجامعة كوينز حيث حصل أيضًا على الجنسية الكندية.

وأشارت الصحيفة إلى تغريدة سابقة لـ”ماسك” عام 2018 قال فيها:”وصلت إلى أمريكا الشمالية وانا في 17 من عمري ومعي 2000 دولار أمريكي، وحقيبة ظهر وحقيبة مليئة بالكتب. دفعت طريقي بنفسي من خلال الكلية “.

وأضاف: “تخرجت من مدرسة ستانفورد إنج / فيز جراد مديونا بمبلغ 110 آلاف دولار للكلية، ثم أنشأت شركة الإنترنت الناشئة مع أخي جريج خوري”.

وقال ذات مرة لرجل الأعمال والمستثمر، كيفن روز، في مقابلة عام 2012 : “بدا الأمر دائمًا كما لو كانت هناك تكنولوجيا رائعة أو أشياء تحدث ، كان الأمر نوعًا ما في الولايات المتحدة. لذلك ، كان هدفي كطفل هو الوصول إلى أمريكا بشكل أساسي “.

دراسة الفيزياء والاقتصاد

وبعد عامين في جامعة كوينز، حصل بعد ذلك على منحة دراسية للذهاب إلى جامعة بنسلفانيا حيث حصل على درجتي البكالوريوس في الفيزياء والاقتصاد، وحصل على الجنسية الأمريكية.

ثم انتقل “ماسك” بعد ذلك إلى سيليكون فالي ، كاليفورنيا ، لحضور برنامج الدكتوراه بجامعة ستانفورد في سن 24 ، لكنه تركها بعد يومين.

من هي والدة إيلون ماسك ووالده؟

والدته هي ماي ماسك، وهي أخصائية تغذية كندية المولد وعارضة أزياء من الدرجة العالية.

أصبحت الفتاة البالغة من العمر 74 عامًا حاليا شهيرة مثل دولتشي وغابانا في أسبوع الموضة في ميلانو ، بالإضافة إلى أغلفة مجلة تايم وفوغ، وهي أم لثلاثة أطفال. إيلون وكيمبال وتوسكا.

تزوجت من إيرول ماسك عام 1970 ، ثم طلقته عام 1979، ووفقًا لفوربس ، عادت ماي إلى كندا من جنوب إفريقيا مع أطفالها الثلاثة ، كأم عزباء.

اما والده إيرول ماسك هو مهندس كهروميكانيكي وطيار وبحار من جنوب إفريقيا.

يبلغ من العمر 76 عامًا ولديه ما مجموعه سبعة أطفال ، بما في ذلك إليوت راش ، 5 سنوات ، التي ورد أنه أنجبها من ابنة زوجته جانا بيزويدنهوت البالغة من العمر 35 عامًا .

ما هو صافي ثروة إيلون ماسك؟

في يناير 2021 ، ورد أن ماسك قد تجاوز جيف بيزوس باعتباره أغنى رجل في العالم، ووفقًا لمجلة فوربس تبلغ ثروة “ماسك” 232.5 مليار دولار.

وشارك إيلون ماسك في تأسيس ما مجموعه ست شركات ، وفي أبريل/نيسان 2022 ، قرر شراء “تويتر”.

وبعد أشهر، وتحديدا في 8 يوليو/تموز الجاري، أنهى ماسك رسميًا صفقة الاستحواذ على “تويتر” وفقًا لرويترز .

من جانبها رفعت شركة “تويتر” دعوى قضائية ضد “ماسك” في 12 يوليو لانتهاكه صفقة الاستحواذ.