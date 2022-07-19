الأردن: تفاصيل مقتل سيدة حامل في الزرقاء بوحشية.. ما مصير الجنين؟

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وطن – تكشفت معلومات جديدة عن واقعة مقتل سيدة في مدينة الزرقاء الأردنية والتي عُثر على جثمانها في محل تجاري، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام في المملكة.

وانتهت اللجنة الطبية الشرعية من تشريح جثة السيدة التي أُعلن عن اكتشافها من قبل مديرية الأمن العام، حيث عثر على جثتها مقتولة وملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها جاز ومخبأة داخل محل للتمديدات الصحية في الزرقاء.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إنَّ المغدورة تبلغ من العمر 22 سنة، حيث قد تعرضت لضربات متعددة بـ”شاكوش” على الرأس أدى الى كسر الجمجمة وتهتك في الدماغ.

ومخبأة داخل محل للتمديدات الصحية في الزرقاء. وفي التفاصيل ، قال مصدر مقرب من التحقيق ان المغدورة تبلغ من العمر 22 سنة وحامل بالشهر الثامن، حيث قد تعرضت لضربات متعددة بشاكوش على الرأس أدى الى كسر الجمجمة وتهتك في الدماغ وفقا لقناة رؤيا. — الأردنية نت (@alurdunyya) July 19, 2022

وأضاف المصدر أن الجثة تعرضت لأكثر من 20 طعنة متعددة في الصدر، أصابت اثنتان من الطعنات الرئة اليسرى والقلب ما أدى إلى نزيف دموي شديد، إلى جانب وجود جرح قطعي في عنق الرقبة، حيث تركزت الطعنات على الصدر.

وأشار إلى أن المجني عليها حامل في الشهر الثامن، وأن الجنين ذكر ولم يصب بأي من الطعنات.

القبض على القاتل

ونوه المصدر إلى أن خلافا وقع بين المغدورة والقاتل الذي يعمل في الأدوات الصحية، وقد ألقي القبض عليه، حيث قام بالدلالة على مكان الجثة الذي خبأها داخل المحل.

وبحسب المصدر، تم تشريح الجثة بأمر من مدعي عام الزرقاء في مستشفى الزرقاء من قبل لجنة طبية برئاسة مستشاري الطب الشرعي إبراهيم عبيدات ومحمود زريقات وإبراهيم حبش.

وارتكبت الجريمة داخل المحل بعد ضرب المغدورة على رأسها بشاكوش وتعرضها لطعنات جرحية وقطعية أصابت العنق قبل أن يسكب القاتل على الجثة الجاز، ويقوم بتغليفها بكيس قمامة تمهيدا لتخبأتها.

البحث الجنائي يلقي القبض على شخص قتل فتاة في الزرقاء إثر خلافات بينهما للتفاصيل|| https://t.co/gmPCL38obh#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/NsLVMlS8wc — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 19, 2022

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن، قد أعلنت الثلاثاء، القبض على شخص قتل فتاة إثر خلافات اندلعت بينهما.

وقال الناطق باسم المديرية في بيان، إنه وردت معلومات للبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأضاف أنه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما وأنه قام بضربها أثناء وجودها داخل محله التجاري ما أدى إلى وفاتها، ثم أخفى جثتها داخل المحل وغادر المكان.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التوجه للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي، موضحا أن التحقيق ما زال جاريًا.

تزايد جرائم القتل في الأردن

واهتز الأردن بالعديد من جرائم القتل في الفترة القليلة الماضية، أشهرها واقعة مقتل الطالبة إيمان إرشيد بإطلاق الرصاص عليها داخل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، في جريمة شُبِّهت بجريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف.

وأقدم شاب على إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الفتيات داخل الجامعة، ونتج عن ذلك إصابتها ونقلها إلى المستشفى بحالة سيئة، فيما لاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وبعد ذلك بأيام، تولي قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بعد إطلاقه النار على نفسه أمام رجال الشرطة الذين حاصروه في منطقة بلعما بمحافظة المفرق شمالي الأردن.