الرئيسيةحياتناالأردن: تفاصيل مقتل سيدة حامل في الزرقاء بوحشية.. ما مصير الجنين؟
حياتنا

الأردن: تفاصيل مقتل سيدة حامل في الزرقاء بوحشية.. ما مصير الجنين؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل سيدة في الزرقاء watanserb.com
مقتل سيدة في الزرقاء إثر خلافات بينها وبين صاحب محل تجاري
- Advertisement -

وطن – تكشفت معلومات جديدة عن واقعة مقتل سيدة في مدينة الزرقاء الأردنية والتي عُثر على جثمانها في محل تجاري، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام في المملكة.

وانتهت اللجنة الطبية الشرعية من تشريح جثة السيدة التي أُعلن عن اكتشافها من قبل مديرية الأمن العام، حيث عثر على جثتها مقتولة وملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها جاز ومخبأة داخل محل للتمديدات الصحية في الزرقاء.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إنَّ المغدورة تبلغ من العمر 22 سنة، حيث قد تعرضت لضربات متعددة بـ”شاكوش” على الرأس أدى الى كسر الجمجمة وتهتك في الدماغ.

وأضاف المصدر أن الجثة تعرضت لأكثر من 20 طعنة متعددة في الصدر، أصابت اثنتان من الطعنات الرئة اليسرى والقلب ما أدى إلى نزيف دموي شديد، إلى جانب وجود جرح قطعي في عنق الرقبة، حيث تركزت الطعنات على الصدر.

وأشار إلى أن المجني عليها حامل في الشهر الثامن، وأن الجنين ذكر ولم يصب بأي من الطعنات.

القبض على القاتل

ونوه المصدر إلى أن خلافا وقع بين المغدورة والقاتل الذي يعمل في الأدوات الصحية، وقد ألقي القبض عليه، حيث قام بالدلالة على مكان الجثة الذي خبأها داخل المحل.

وبحسب المصدر، تم تشريح الجثة بأمر من مدعي عام الزرقاء في مستشفى الزرقاء من قبل لجنة طبية برئاسة مستشاري الطب الشرعي إبراهيم عبيدات ومحمود زريقات وإبراهيم حبش.

وارتكبت الجريمة داخل المحل بعد ضرب المغدورة على رأسها بشاكوش وتعرضها لطعنات جرحية وقطعية أصابت العنق قبل أن يسكب القاتل على الجثة الجاز، ويقوم بتغليفها بكيس قمامة تمهيدا لتخبأتها.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن، قد أعلنت الثلاثاء، القبض على شخص قتل فتاة إثر خلافات اندلعت بينهما.

وقال الناطق باسم المديرية في بيان، إنه وردت معلومات للبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأضاف أنه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما وأنه قام بضربها أثناء وجودها داخل محله التجاري ما أدى إلى وفاتها، ثم أخفى جثتها داخل المحل وغادر المكان.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التوجه للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي، موضحا أن التحقيق ما زال جاريًا.

تزايد جرائم القتل في الأردن

واهتز الأردن بالعديد من جرائم القتل في الفترة القليلة الماضية، أشهرها واقعة مقتل الطالبة إيمان إرشيد بإطلاق الرصاص عليها داخل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، في جريمة شُبِّهت بجريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف.

وأقدم شاب على إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الفتيات داخل الجامعة، ونتج عن ذلك إصابتها ونقلها إلى المستشفى بحالة سيئة، فيما لاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وبعد ذلك بأيام، تولي قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بعد إطلاقه النار على نفسه أمام رجال الشرطة الذين حاصروه في منطقة بلعما بمحافظة المفرق شمالي الأردن.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

صندوق النقد يكشف عن صعوبة الوضع المالي لشركة الكهرباء الأردنية

حياتنا

أخفى الجثة في محل تجاري.. الأمن الأردني يقبض على قاتل فتاة الزرقاء

الهدهد

الأردن وفيديو الانتحار بجامعة الزرقاء.. نكشف هوية الطالب والظلم الذي تعرض له بسبب “سعودي”

الهدهد

بوساطة مغربية..فتح المعابر الإسرائيلية-الأردنية على مدار الساعة لتسهيل حركة الفلسطينيين

تقارير

شيوخ عشائر أردنية غاضبين: الأردنيون في فقر والعائلة المالكة في انفاق مفرط!

تقارير

الأردن و إيران .. رسائل تثير تكهنات حول خارطة التحالفات

الهدهد

هل خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني شقيق زوج رحمة رياض؟

تقارير

ثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن.. بكم تقدر ومن أين اكتسبها؟

حياتنا

فيديو إباحي في وادي رم بالأردن يثير ضجة واسعة!

الهدهد

ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.. هل غيرها “جيمي” ليتزوج ابنة ملك الأردن؟

الهدهد

حكم بالسجن لعُمانية وزوجها وشقيقها لشرائهم “كلية” أردني مقابل 12 ألف دولار

تقارير

جميل ألكساندر.. ما لا تعرفه عن خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن وهذه ديانته؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا