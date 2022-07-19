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أخفى الجثة في محل تجاري.. الأمن الأردني يقبض على قاتل فتاة الزرقاء

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
القبض على قاتل فتاة الزرقاء watanserb.com
القبض على قاتل فتاة الزرقاء
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وطن – أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، القبض على شخص قتل فتاة إثر خلافات اندلعت بينهما.

وقال الناطق باسم المديرية في بيان، إنه وردت معلومات للبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأضاف أنه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما وأنه قام بضربها أثناء وجودها داخل محله التجاري ما أدى إلى وفاتها، ثم أخفى جثتها داخل المحل وغادر المكان.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التوجه للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي، موضحا أن التحقيق ما زال جاريًا.

تزايد جرائم القتل في الأردن

واهتز الأردن بالعديد من جرائم القتل في الفترة القليلة الماضية، أشهرها واقعة مقتل الطالبة إيمان إرشيد بإطلاق الرصاص عليها داخل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، في جريمة شُبِّهت بجريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف.

وأقدم شاب على إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الفتيات داخل الجامعة، ونتج عن ذلك إصابتها ونقلها إلى المستشفى بحالة سيئة، فيما لاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وبعد ذلك بأيام، تولي قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بعد إطلاقه النار على نفسه أمام رجال الشرطة الذين حاصروه في منطقة بلعما بمحافظة المفرق شمالي الأردن.

وحاصر رجال الأمن، القاتل بمنطقة بلعما في محافظة المفرق، والتي تبعد 40 كيلو مترا عن موقع جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان، وتحتاج تقريباً من 50-60 دقيقة بالمركبة للوصول من الجامعة إلى النقطة التي أقدم القاتل على إطلاق النار على نفسه فيها.

وقال مصدر أمني مسؤول إن رجال الأمن العام ومنذ حصول الجريمة لم يهدأوا وواصلوا العمل الليل بالنهار لمحاصرة القاتل إلا أنه أطلق النار على نفسه من مسافة الصفر.

وفي جريمة أخرى هزت الرأي العام الأردني، أطلق أب سبعيني النار على ابنيه في محافظة عجلون شمال الأردن، مساء الثلاثاء، ما أدى لوفاتهما.

ولاحقا، أعلن الأمن العام الأردني “إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون”.

وأضاف أن القاتل “اعترف بقيامه بإطلاق النار على ولديه وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم”.

كما قام مواطن أردني في محافظة الرمثا شمالي البلاد بقتل طفلتيه، غزل وسالي، 9 و12 عاماً، ودفنهما بمحيط المنزل.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إن «معلومات وردت لمديرية شرطة لواء الرمثا، من إحدى السيدات من جنسية عربية عن قيام طليقها، الذي يعاني من مرض نفسي، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم».

وأضاف السرطاوي: “تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، عثرت الشرطة على اثنين منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وقد أكدا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب في قتل شقيقتيهما، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل”.

وبالتحقيق معه، اعترف الأب أنه قبل عشرة أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب، وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل.

وجرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعاؤهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية وما زال التحقيق جارياً.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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