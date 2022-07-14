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مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن على الهواء: “لا ألمس الرجال.. ديني يمنعني” (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن watanserb.com
مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن

وطن- تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج أثناء زيارته لإسرائيل، الخميس، عندما رفضت مغنية إسرائيلية مصافحته.

بايدن يتعرض لموقف محرج في إسرائيل

ووصل بايدن لتل أبيب، في أول محطة لزيارته الخاصة للشرق الأوسط، حيث اجتمع بيائير لابيد، في مدينة القدس المحتلة، وتم اعتماد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبين مقطع فيديو متداول من الحفل الذي أُعد في الأراضي المحتلة للاحتفاء بزيارة بايدن، لحظة إعجاب الرئيس الأمريكي بأداء المغنية الإسرائيلية على المسرح.

الأمر الذي دعا بايدن لاستدعائها لأجل مصافحتها والسلام عليها، لانبهاره بأدائها.

مغنية إسرائيلية رفضت السلام على بايدن لأنها متدينة

لكن المفاجأة التي صدمته كانت عندما رفضت المغنية الإسرائيلية مد يدها لبايدن، ومبادلته السلام حيث بادرها الرئيس الأمريكي به لكنها لم تستجيب.

وسحبت المغنية يدها للخلف واكتفت بإماءة الرأس لتحية بايدن ورفضت أن تلمس يده.

فيما أوضح شخص كان يقف بجانب المغنية للرئيس الأمريكي، أنه لا تلمس الرجال ولا تصافحهم لأسباب دينية، ويبدو أنه أراد أن يوضح لبايدن أنها متدينة ولا تصافح الرجال لأن دينها يمنع هذا.

اجتماع بايدن مع يائير لابيد

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

واجتمع بايدن ولبيد، في مدينة القدس المحتلة، في 14 يوليو الجاري، حيث تم اعتماد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكدت الولايات المتحدة، التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

كما شدد إعلان القدس، على أن الولايات المتحدة تعتبر أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة وركيزة للاستقرار الإقليمي.

وأكد الجانبان، أنه تماشيًا مع العلاقة الأمنية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والالتزام الأمريكي الراسخ بأمن إسرائيل، لا سيما الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، تؤكد الولايات المتحدة التزامها الراسخ بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات.

زيارة بايدن للسعودية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​يائير لابيد​، إلى أن «السبب الذي يدفعني لزيارة ​السعودية​ هو الدفاع عن مصالح ​الولايات المتحدة​ الأمريكية».

موضحًا أن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل قوي للغاية وسنضمن قدرتها على الدفاع عن نفسها بنفسها».

وكانت الباحثة سينزيا بيانكو، كشفت أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمطار لدى وصوله المقرر، الجمعة، لمدينة جدة في زيارته المرتقبة للسعودية.

وقالت “بيانكو” في تغريدة لها أن من سيستقبل بايدن ليس محمد بن سلمان إنما نائب أمير مكة وهذه إشارة سيئة لولي العهد حسب قولها.

كما ذكرت بأن أمير الرياض هو من كان في استقبال الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما، في حين استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تأكيد رسمي من السلطات السعودية حول هوية من سيكون في استقبال “بايدن”، يترصد المتابعون والمحللون أدق التفاصيل المتعلقة بزيارة بايدن للمملكة، وكانت مسألة الاستقبال من بين الأمور الأكثر ترقبًا نظرًا لما تحدثه في العادة من لغط في أروقة السياسة وفي الإعلام الأمريكي.

وكانت التساؤلات تتردد بشأن ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو الأمير محمد بن سلمان سيكون في استقبال بايدن عندما يصل إلى جدة.

محمد بن سلمان لن يستقبل بايدن كما فعل مع ترامب .. من الشخصية التي ستكون في استقباله!؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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