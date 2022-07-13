لمنع عملية لقطة الشاشة: هل سيضيف تطبيق واتساب علامة زرقاء ثالثة؟

وطن-مع وجود أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، فإن تطبيق واتساب لا يكل العمل حتى يلبي جميع رغبات المستخدمين. فلا شيء يقفه؛ حيث يواصل العاملين على نجاعة التطبيق تحسين أدائه من أجل تبسيط حياة الناس اليومية بشكل أكبر.

في سياق متصل، يُنصح بتحديث النظام الأساسي بانتظام، حتى لا تفوت سلسلة كاملة من الوظائف المفيدة. خاصة وأن خدمة المراسلة الفورية هذه مليئة بالخيارات العملية والممتعة التي تمر أحيانًا دون أن يلاحظها أحد.

علاوة على ذلك، استمرت الشائعات حول إضافة علامة زرقاء ثالثة والتي لا تزال في المرحلة التجريبية، ومن المفترض أن تدخل في التحديثات القادمة. لكن لا يمنع أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل معظم التطبيقات الناجحة، تمكن واتساب من إعادة ابتكار نفسه وإضافة ميزات جديدة للتكيف مع احتياجات مستخدميه. كانت منصة المراسلة الفورية لشركة Meta، الشركة الأم لـ Facebook، تفكر في إضافة علامة زرقاء ثالثة لبعض الوقت. فما الغرض منها؟

يُشاع أن العلامة الزرقاء الثالثة هي لقطة الشاشة المأخوذة من الدردشة. بمعنى آخر، إذا كانت جهة الاتصال الخاصة بك قد تتبعت المحتوى الذي أرسلته فستتاح لك الفرصة لمعرفة ذلك من خلال التطبيق. سيظهر هذا مع التنبيه التالي: “أخذ المستخدم (xxxxxx) لقطة شاشة”.

وبالتالي، يعد هذا سلاحًا إضافيًا للتحقق من احتمال وجود إساءة استخدام أو في أي حال لإعلامك بأن رسائلك يمكن نقلها بسهولة إلى أشخاص آخرين. أيضًا، من أجل سلامتك لا تقدم أي نوع من المعلومات الشخصية، مع وجود خطر الوقوع ضحية للاحتيال أو الابتزاز.

وبالتالي، فإن هذا الخيار يهدف إلى الحصول على تحكم أفضل في الخصوصية على التطبيق. بهذا المعنى سوف يدرك المستخدمون أنه يمكن مشاركة رسائلهم مع أطراف ثالثة. بالطريقة نفسها، تهدف علامة الاختيار الثالثة هذه أيضًا إلى زيادة أمان المستخدمين في المجموعات.

في الوقت الحالي، تحدث موقع WABetaInfo، المشهور بمصداقيته في القطاع عن القضية، مدعيا أنها “أخبار مزيفة”. لذلك لا يوجد دليل على الوصول الوشيك لهذه الميزة الجديدة، حتى لو استمرت الشائعات حولها.

لكن في النهاية، سيقول الكثيرون أن هذا الخيار لا يبدو أنه يضيف الكثير إلى وظائف تطبيق WhatsApp. لذلك من الأفضل عدم قول الكثير والانتظار لمعرفة ما إذا كان مهندسو Meta يعتزمون فعلاً تشغيله أم لا.

إلى ما يشير القراد الأزرق في منصة WhatsApp؟

مع وجود العديد من خيارات التحقق المختلفة، يصعب أحيانًا التنقل عند إرسال رسائل إلى جهات اتصالنا على WhatsApp. من أجل تبديد شكوكك، سنقوم بتوضيح الموقف وإطلاعك على متغيرات علامات الاختيار.

علامة اختيار رمادية واحدة: تم إرسال الرسالة ولكن لم يستلمها الجهاز الوجهة. من المحتمل أن الهاتف الخلوي الخاص بالمستلم مغلق أو ليس لديه شبكة في مكانه أو غير متصل بالإنترنت.

علامة مزدوجة باللون الرمادي: تم إرسال الرسالة واستلامها بشكل صحيح. لا يزال ينتظر القراءة من قبل المستلم.

علامة مزدوجة باللون الأزرق: تم إرسال الرسالة واستلامها ورؤيتها. هذا إيصال بالقراءة.

علامة زرقاء ثالثة: إذا كانت هذه الوظيفة ستظهر قريبًا، فستخبرك أن إحدى رسائلك المرسلة قد تم نسخها عبر لقطة شاشة.

من المفيد أن تعرف: هناك إمكانية إخفاء العلامات الزرقاء المزدوجة تمامًا. من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق، يمكنك تعطيل هذه الميزة حتى لا يعرف أحد بالضبط ما إذا كنت قد قرأت رسالة أو متى كانت آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول.