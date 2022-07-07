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ما تأثير إيقاف وسائل منع الحمل على الحياة الحميمة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
تذكر العديد من النساء تأثير وسائل منع الحمل على الرغبة الجنسية watanserb.com
تذكر العديد من النساء تأثير وسائل منع الحمل على الرغبة الجنسية

وطن-تحدثت العديد من النساء عن تأثير وسائل منع الحمل في الرغبة الجنسية، سواء كانت حبوب منع الحمل أو اللولب. ولسائل أن يسأل؛ هل إيقاف وسائل منع الحمل يعتبر أمرا غير ضار بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بإنجاب طفل أو الهروب من الهرمونات الاصطناعية أو لإيجاد إيقاع طبيعي؟

هل يحدث شيء للجنين عندما تمارس المرأة العلاقة الحميمة أثناء الحمل؟

هل تريدين ممارسة الجنس أكثر أم أقل عند التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل؟

الدكتورة جوليا مرواني: تناول موانع الحمل الهرمونية يمكن أن يغير الرغبة الجنسية. فهي لها تأثير سلبي عند بعض النساء، لكنها إيجابية لدى البعض الآخر! لاحظ بعض الأزواج أنه بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، زادت الرغبة الجنسية لديهم. ولأن الرغبة الجنسية متعددة العوامل، فمن الصعب أن تكون وسائل منع الحمل وحدها هي السبب، بحسب مجلة “سانتي ماغازين” الإسبانية.

الدكتور سيلفان ميمون: قد تزيد رغبتنا الجنسية، ولكن يجب أن تتيح وسائل منع الحمل للزوجين الاطمئنان بشأن عدم وقوع الحمل وأن تزيد من سعادتهم.

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انخفاض الرغبة الجنسية: ما هي الآثار الجانبية بسبب منع الحمل، هل نتحرر منها؟

توضح “وطن” من خلال ترجمتها نقلا عن الدكتورة جوليا مرواني، أن كل طرق تحديد النسل يمكن أن يكون لها آثار جانبية. هناك آثار مفيدة لحبوب منع الحمل، على سبيل المثال: دورات أكثر انتظامًا  وجلد أقل عرضة لحب الشباب، ودورات أقل إيلامًا.

أما الآثار الجانبية ستكون مثل زيادة آلام الدورة الشهرية ونزيف الحيض باللولب النحاسي  أو النزيف خارج فترات الدورة الشهرية باستخدام حبوب منع الحمل أو الغرسات التي تحتوي على البروجسترون فقط.

الدكتور سيلفان ميمون: يمكننا الاستشهاد بالجفاف المهبلي الذي يجعل الجماع أكثر إيلامًا ويميل إلى تقليل المتعة، وبالتالي تقليل الرغبة الجنسية. لكن الجزء العاطفي من الشخص يتفاعل أيضًا. مع اللولب الهرموني، لم يعد بإمكان المرأة الحصول على الدورة الشهرية وتخشى الحمل. كما يمكن للرجل أن يشتكي من أن الجهاز قد لامسه في أثناء الإيلاج.

موانع الحمل
موانع الحمل

هل يختلف التأثير على الجنس باختلاف موانع الحمل؟

الدكتورة جوليا مارواني: موانع الحمل غير الهرمونية لا تؤثر على الرغبة الجنسية، ولكن بينت الدراسات أن 30٪ من النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل شعرت بأن هناك انخفاض في الرغبة الجنسية. قد يكون هذا بسبب أن حبوب منع الحمل تقلل من إفرازات هرمون الاستروجين والتستوستيرون، وهي هرمونات مرتبطة بالرغبة.

الدكتور سيلفان ميمون: في الواقع، بالنسبة لموانع الحمل الهرمونية، قد تكون قلة الرغبة بسبب الهرمونات. تعمل بعض موانع الحمل مثل: اللولب والحبوب على إراحة المبيضين، ما يمنع المرأة من الشعور بتغيرات إيجابية في أسفل البطن في أثناء الدورة أو الجماع.

هل يختلف التأثير حسب ما إذا كان لدى المرء رغبة في الأطفال أم لا؟

الدكتورة جوليا مرواني: المرأة التي تريد طفلاً قد يكون لديها دافع أكبر لممارسة الجنس، دون أن يكون لديها بالضرورة المزيد من الرغبة الجنسية. ومع ذلك، خلال الدورة الطبيعية، هناك ذروة هرمونية قبل الإباضة مما يزيد من الرغبة الجنسية عندما تكون المرأة في فترة الخصوبة وتنخفض مرة أخرى بعد الإباضة.

إنها حالة لا تشعر بها المرأة عند تناول حبوب منع الحمل حيث يتم حظر ذروة الهرمونات السابقة للتبويض. نرى أيضًا نساءً لا يتحملن أي وسيلة منع حمل: وهذا غالبًا ما يعكس ازدواجًا تجاه الرغبة في إنجاب طفل يجب إنجابه بالتشاور مع الطرفين.

الدكتورة سيلفان ميمون: إذا أرادت المرأة الإنجاب فإن وسائل منع الحمل تتعارض مع رغبتها ويقافها سوف يعزز الرغبة الجنسية لديها! كما تتمتع بعض النساء الحوامل بمزيد من المتعة الجنسية، لأن الطفل يضغط على الرحم من الداخل ويحفز المناطق الحساسة. ولكن إذا كانت المرأة لا تريد إنجاب طفل، فإن إيقاف ما يقرب من 100 ٪ من وسائل منع الحمل الموثوقة، مثل حبوب منع الحمل أو اللولب، يمكن أن يغرقها في حالة من الذعر والخوف من الجماع.

هل تتغير ردود الفعل مع تقدم العمر؟ هل هم نفسية أم فسيولوجية؟

د. جوليا مرواني: لا دور مباشر للعمر سواء توقفت وسائل منع الحمل عند 25 أو 45. من ناحية أخرى، غالبًا ما يؤدي وصول انقطاع الطمث إلى انخفاض الرغبة الجنسية مع انخفاض الإفرازات الهرمونية. لكنها ليست منهجية: إنها تعتمد أيضًا على نمط الزوجين، فالتجربة النفسية للمرأة خلال هذه الفترة غنية بالتغييرات. يمكن للمرأة بعد سن اليأس التي تشعر بالرضا أو تلتقي بشريك جديد؛ أن تعيش تجربة جنسية مرضية للغاية. الهرمونات ليست سببا لكل شيء.

 

غالبًا ما يؤدي وصول انقطاع الطمث إلى انخفاض الرغبة الجنسية مع انخفاض الإفرازات الهرمونية
غالبًا ما يؤدي وصول انقطاع الطمث إلى انخفاض الرغبة الجنسية مع انخفاض الإفرازات الهرمونية

الدكتور سيلفان ميمون: مع تقدم العمر، يضعف ترطيب المهبل وتصبح العلاقة الحميمة أقل متعة. مع جرعة منخفضة جدًا من حبوب منع الحمل، نعتقد أن تأثيرها السلبي أقل ولكن المهبل قد يكون أيضًا أكثر جفافاً، لأن هرمون الاستروجين سيكون أقل مع هذه الحبة. ولكن مع جرعة أكثر من الحبوب، قد تخاف المرأة ويمنع هذا الإفرازات!

امرأة ، رجل: هل يتغير موقف الشريك أيضًا عندما تتوقف وسائل منع الحمل؟

إذا توقفت المرأة عن جميع وسائل منع الحمل، فقد يعتقد الرجل أنها ستستعيد أحاسيسها الطبيعية وتريد المزيد. علاوة على ذلك، إذا كان الزوجان يخططان لتكوين أسرة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة الجنسية عشرة أضعاف.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا. يمكن للرجل أن يريد طفلاً  بينما يخشى أن يكون أباً! أو قد لا يريد أطفالًا ويخشى ممارسة الجنس أو يشعر بأنه محاصر بسبب توقف شريكه عن تناول حبوب منع الحمل. خاصة وأن بعض الرجال لا يستعملون الواقي الذكري، كما لا ترعب المرأة في تناول موانع الحمل من تلقاء نفسها. لذلك من الضروري أن يتحدث الزوجان عن ذلك معًا.

سر زيادة الرغبة الجنسية في بعض الأيام دوناً عن الأخرى لدى المرأة!

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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