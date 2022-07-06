الرئيسيةحياتناوهم بصري .. اكتشف الثعبان خلال 15 ثانية لتحطم الرقم القياسي
حياتنا

وهم بصري .. اكتشف الثعبان خلال 15 ثانية لتحطم الرقم القياسي

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هل يمكنك تبين الثعبان في أقل من 15 ثانية؟ watanserb.com
وهم بصري

وطن– نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية صورة تحمل وهما بصريا،. فإذا تمكنت من اكتشاف الثعبان في هذا الوهم البصري المخادع في أقل من 15 ثانية، فأنت ستحقق رقما قياسيا عالميَا.

الصورة التي اختارتها الصحيفة والتي صممها رسام الكاريكاتير جيرجيلي دوداس، الشهير باسم دودولف، تظهر مجموعة من السلاحف في حقل عشبي.

ويجب على القارئ تحديد واكتشاف الثعبان في أقل من 15 ثانية.

فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة..هل يمكنك تحديد الثعبان؟

في الواقع، يعد تحديد مكان الثعبان في الصورة أمرًا صعبًا بشكل خاص نظرا لأنه يبدو متطابقًا مع أعناق السلاحف الطويلة والخضراء.

تلميحات

ولكن دوداس كشف عن تلميح صغير بسيط للمشاهدين، حيث قال إن الثعبان يوجد خلف صدفة سلحفاة توجد في أسفل يسار الصورة.

كما قال كذلك أنه ذو رأس وعنق يظهر خلف صدفة سلحفاة.

فهل تستطيع رؤيته الآن ام استسلمت؟

 

المصدرنيويورك بوست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا