وهم بصري .. اكتشف الثعبان خلال 15 ثانية لتحطم الرقم القياسي

وطن– نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية صورة تحمل وهما بصريا،. فإذا تمكنت من اكتشاف الثعبان في هذا الوهم البصري المخادع في أقل من 15 ثانية، فأنت ستحقق رقما قياسيا عالميَا.

الصورة التي اختارتها الصحيفة والتي صممها رسام الكاريكاتير جيرجيلي دوداس، الشهير باسم دودولف، تظهر مجموعة من السلاحف في حقل عشبي.

ويجب على القارئ تحديد واكتشاف الثعبان في أقل من 15 ثانية.

فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة..هل يمكنك تحديد الثعبان؟

في الواقع، يعد تحديد مكان الثعبان في الصورة أمرًا صعبًا بشكل خاص نظرا لأنه يبدو متطابقًا مع أعناق السلاحف الطويلة والخضراء.

تلميحات

ولكن دوداس كشف عن تلميح صغير بسيط للمشاهدين، حيث قال إن الثعبان يوجد خلف صدفة سلحفاة توجد في أسفل يسار الصورة.

كما قال كذلك أنه ذو رأس وعنق يظهر خلف صدفة سلحفاة.

فهل تستطيع رؤيته الآن ام استسلمت؟