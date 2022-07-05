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ثقب في طائرة إماراتية ومعجزة منعت كارثة محققة (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ثقب في طائرة إماراتية watanserb.com
ثقب في طائرة إماراتية

وطن–  واصلت طائرة إماراتية الطيران لمدة طويلة رغم إصابتها بعطب وحدوث ثقب في أحد جوانبها، ما أثار الجدل عن كيفية نجاتها بهذا الوضع الخطر.

والطائرة المشار لها وهي من طراز إيرباص A380، حلقت لما يقرب من 14 ساعة، من المركز الرئيسي لطيران الإمارات في دبي، في 1 يوليو وهبطت ليلا.

لكن الطيارين أبلغوا عن الاكتشاف مفاجئ عندما وصلوا إلى هناك.

وأفاد الركاب أنهم سمعوا دوياً عالياً أثناء تحليقهم فوق المحيط في طريقهم إلى أستراليا.

ونشر موقع “JACDEC” المتخصص بسلامة الطيران تغريدة على حسابه في “تويتر”، قال فيها إن الطائرة المذكورة غادرت دبي إلى بريسبان بأستراليا. وبعد هبوطها بسلام شوهد ثقب كبير في جسم الطائرة الأيسر.

كما اكتشف مفتشو الطائرة أيضا مسماراً مفصولا، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان الحادثان مرتبطين ببعض أم لا.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية فإن شركة الطيران المشغلة للطائرة قررت الاستمرار لمدة 13.5 ساعة أخرى، والاتصال بمراقبة الحركة الجوية في مطار بريسبان قبل وقت قصير من الهبوط للإبلاغ عن اشتباههم في تفجير إطار عند الإقلاع.

وعندما هبطوا بعد 13.5 ساعة في الهواء، صدمت خدمات الطوارئ بإيجاد ثقب كبير في جانب الجسم الانسيابي على الجانب الأيسر للطائرة.

وأشار موقع “avherald” إلى أن الطائرة لم تتمكن من المغادرة في رحلة العودة ولا تزال على الأرض في “بريسبان” بعد حوالي 17 ساعة من هبوطها.

وتم إبلاغ الركاب بالنزول لحين إصلاح العطل أو توفير طائرة بديلة وعودة إقلاع الرحلة.

ووفق معلومات من داخل شركة الطيران ، فقد وقع الضرر أثناء الإقلاع من دبي.

وأفاد موظف بمطار “بريسبان” في مقابلة محلية أن الطاقم أبلغهم بأنهم يشتبهون في وجود انفجار في الإطارات عند الإقلاع ، وأن خدمات الطوارئ كانت على أهبة الاستعداد للهبوط.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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