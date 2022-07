ثقب في طائرة إماراتية ومعجزة منعت كارثة محققة (فيديو)

وطن– واصلت طائرة إماراتية الطيران لمدة طويلة رغم إصابتها بعطب وحدوث ثقب في أحد جوانبها، ما أثار الجدل عن كيفية نجاتها بهذا الوضع الخطر.

والطائرة المشار لها وهي من طراز إيرباص A380، حلقت لما يقرب من 14 ساعة، من المركز الرئيسي لطيران الإمارات في دبي، في 1 يوليو وهبطت ليلا.

لكن الطيارين أبلغوا عن الاكتشاف مفاجئ عندما وصلوا إلى هناك.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw

