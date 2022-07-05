ثقب في طائرة إماراتية ومعجزة منعت كارثة محققة (فيديو)

وطن– واصلت طائرة إماراتية الطيران لمدة طويلة رغم إصابتها بعطب وحدوث ثقب في أحد جوانبها، ما أثار الجدل عن كيفية نجاتها بهذا الوضع الخطر.

والطائرة المشار لها وهي من طراز إيرباص A380، حلقت لما يقرب من 14 ساعة، من المركز الرئيسي لطيران الإمارات في دبي، في 1 يوليو وهبطت ليلا.

لكن الطيارين أبلغوا عن الاكتشاف مفاجئ عندما وصلوا إلى هناك.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw — JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022

وأفاد الركاب أنهم سمعوا دوياً عالياً أثناء تحليقهم فوق المحيط في طريقهم إلى أستراليا.

ونشر موقع “JACDEC” المتخصص بسلامة الطيران تغريدة على حسابه في “تويتر”، قال فيها إن الطائرة المذكورة غادرت دبي إلى بريسبان بأستراليا. وبعد هبوطها بسلام شوهد ثقب كبير في جسم الطائرة الأيسر.

طائرة إماراتية تحلق لمدة 14 ساعة رغم ثقب في أحد جوانبها -الطائرة إيرباص A380 كانت قد أقلعت من دبي وهبطت في مدينة بريسبان بأستراليا لكن الطيارين أبلغوا عن اكتشاف ثقب بها عند وصولها – ركاب الطائرة أفادوا أنهم سمعوا دوياً عالياً أثناء تحليقهم فوق المحيط في طريقهم الى أستراليا pic.twitter.com/n0lTozyA14 — محمود علي (@mahmoud100010) July 5, 2022

كما اكتشف مفتشو الطائرة أيضا مسماراً مفصولا، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان الحادثان مرتبطين ببعض أم لا.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية فإن شركة الطيران المشغلة للطائرة قررت الاستمرار لمدة 13.5 ساعة أخرى، والاتصال بمراقبة الحركة الجوية في مطار بريسبان قبل وقت قصير من الهبوط للإبلاغ عن اشتباههم في تفجير إطار عند الإقلاع.

وعندما هبطوا بعد 13.5 ساعة في الهواء، صدمت خدمات الطوارئ بإيجاد ثقب كبير في جانب الجسم الانسيابي على الجانب الأيسر للطائرة.

وأشار موقع “avherald” إلى أن الطائرة لم تتمكن من المغادرة في رحلة العودة ولا تزال على الأرض في “بريسبان” بعد حوالي 17 ساعة من هبوطها.

وتم إبلاغ الركاب بالنزول لحين إصلاح العطل أو توفير طائرة بديلة وعودة إقلاع الرحلة.

ووفق معلومات من داخل شركة الطيران ، فقد وقع الضرر أثناء الإقلاع من دبي.

وأفاد موظف بمطار “بريسبان” في مقابلة محلية أن الطاقم أبلغهم بأنهم يشتبهون في وجود انفجار في الإطارات عند الإقلاع ، وأن خدمات الطوارئ كانت على أهبة الاستعداد للهبوط.