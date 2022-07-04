4 نصائح بشأن خصوبة الرجال يجب أن تفكر فيها

وطن-على عكس بعض المعتقدات الشائعة، فإن مشاكل خصوبة الرجال شائعة جدًا لذا فإن التفكير في حل هذه المشكلة لتفادي مخاطر المستقبل، أمر جيد.

بحسب موقع “جي كيو” المكسيكي، فإن واحد من كل سبعة أزواج أمريكيين لا يمكنه الحمل بعد عام من المحاولة.

وعلى الرغم من أن الجميع لا يعتقد أن خصوبة الرجال في كثير من الأحيان هي السبب، ما يدعم الفكرة المسبقة التي تقول بأن الإناث سبب هذه المشكلة، فإن الحقيقة تؤكد أن ثلث هذه الصعوبات تأتي من جانب الذكور.

ولكن إذا كنت تحاول الإنجاب مع شريكك أو تعتقد أنك قد ترغب في إنجاب أطفال بيولوجيين في المستقبل، فهناك خطوات لتعزيز خصوبة للرجال يمكنك اتخاذها لزيادة فرصك في أن تصبح أبًا والتأكد من أن السائل المنوي لديك جيد وبصحة جيدة قدر الإمكان.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول صحتك الإنجابية، وتحسين الحيوانات المنوية وخياراتك إذا كان لديك أي مشاكل في الخصوبة عند الذكور

احصل على تحليل للحيوانات المنوية

وفق ما ترجمته “وطن“، يوفر لك تحليل الحيوانات المنوية جميع أنواع المعلومات القيمة فيما يتعلق بجانب خصوبتك والصحة العامة. في الماضي كان هذا النوع من الاختبارات باهظ التكلفة ويصعب الحصول عليه.

لكن اليوم،. تسمح لك الشركات المباشرة عبر الإنترنت مثل Ro and Legacy بإنتاج عينة داخل الشركة وشحنها بين عشية وضحاها للاختبار.

وفي هذا السياق، يوضح خالد قطيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Legacy: “من خلال الاختبار، نقدم لك الكثير من المعلومات. تحصل على تحليل لحجمك، وهو كمية السائل المنوي الذي تنتجه. يتم الحصول على العد، وهو عدد الحيوانات المنوية في العينة. ثم يتم الحصول على تركيز وهو النسبة بين السائل المنوي والحيوانات المنوية”

ويتابع: “بعد ذلك ستحصل على مدى قدرة حركة الحيوانات المئوية، وهي مدى جودة حركة الحيوانات المنوية. والمورفولوجيا. كل هذه الجوانب تساهم في سهولة أو صعوبة الحمل”.

في الأساس، هذه الأنواع من الاختبارات لديها القدرة على تحديد خصوبة الرجل. كما يسمح لك هذا الاختبار معرفة وتقييم فرص الحمل بشكل أفضل، على الأقل من جانبك. بالإضافة إلى ذلك، إنها فرصة لبدء اتخاذ إجراءات لتحسين عدد الحيوانات المنوية إذا كان هذا أمرًا تقرره أنت والأخصائيون الطبيون المعنيون بأنه ضروري.

راقب العوامل البيئية التي تؤثر على السائل المنوي

انخفض عدد الحيوانات المنوية بنسبة خمسين بالمائة في السنوات الأربعين الماضية. هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذه الإحصائية. تشير الدراسات إلى أن كل شيء في المواد الكيميائية والتنظيفية ومصادر طعامنا إلى الملابس التي نرتديها، يؤدي دورا مهما في ظهور مشكلة انخفاض جودة الحيونات المئوية.

كما كانت هناك تكهنات بأن هواتفنا لها تأثير سلبي على خصوبة الذكور. في حين أنه من غير الممكن تجنب الحقائق الحديثة للحياة اليومية تمامًا، يمكن لطبيبك أن يقترح عليك أهم التغييرات التي يمكنك إجراؤها لمساعدتك على المضي قدمًا.

هذا ويمكن للحرارة أن تثبط خصوبة الذكور. عدد المرضى الذين أراهم على أساس يومي والذين يأخذون حمامات ساخنة أو حمامات بخار بعد التمرين مذهل. الماء الساخن أو حتى الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يكون له تأثير محتمل، كما يقول الدكتور أمين سيداغات هراتي، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة جونز هوبكنز و المستشار الطبي لمجموعة Ro Sperm Kit.

ويوضح: “أُخبر المرضى دائما بتجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان. وإذا تمكنوا من استخدام مواد التنظيف العضوية، فهذا أفضل من استخدام المواد الكيميائية المضرة”.

علاوة على ذلك، هناك إجراء ملموس للغاية يمكنك اتخاذه، وفقا لاقترح الدكتور هراتي، يمكنك ارتداء سروال داخلي بوكسير بدلاً من التبان للمساعدة في الحفاظ على الخصيتين عند درجة حرارة مثالية.

ضع في اعتبارك تجميد الحيوانات المنوية

مع تقدمك في العمر، ينخفض ​​تركيز الحيوانات المنوية، ما يزيد من صعوبة الحمل.

ولقد ثبت أن استخدام الحيوانات المنوية من سن 45 يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات، مثل اضطرابات التعلم والحالات الوراثية مثل متلازمة داون والتثلث الصبغي ثمانية عشر واحتمال وجود أورام خبيثة في الدم.

وقول الدكتور هراتي: “إذا قام شخص ما بتخزين حيواناته المنوية في سن 20، فلن يضطر أبدًا إلى التفكير في هذه المشاكل”.

الخبر السار هو أن تجميد السائل المنوي أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى. يتيح لك ذلك الوصول إلى السائل المنوي الأصغر والأكثر صحة في المستقبل إذا كنت لا تحاول الإنجاب في المستقبل القريب. كما أنه بمثابة حماية في حالة الأحداث غير المتوقعة مثل الإصابات بالسرطان أو الأمراض الأخرى.

عادةً ما يتكلف تخزين الحيوانات المنوية المجمدة ما بين 100 دولار و 500 دولار في السنة. تقدم كل من شركتي الاختبار المذكورين أعلاه خيارات التجميد، ولكن قد ترغب أيضًا في التحقق مما يغطيه التأمين الصحي الخاص بك.

راجع جميع خياراتك

إذا لم تستطع الحمل من خلال الجماع الاختراقي، فلديك بدائل أخرى. مع التلقيح داخل الرحم ، يتم جمع الحيوانات المنوية في وعاء معقم وغسلها وتركيزها ووضعها في الرحم أثناء الإباضة. يمكن أن يزيد هذا الإجراء من فرص الحمل.

تشير الإحصاءات إلى أن التلقيح داخل الرحم لديه فرصة تقارب 17٪ للنجاح للأزواج الذين يعانون من العقم عند الذكور. يمكن أيضًا التفكير في الإخصاب في المختبر (IVF)، حيث يتم وضع الحيوانات المنوية والبويضات في طبق بتري على أمل الإخصاب، على الرغم من أن هذه الطريقة تستخدم أكثر لمكافحة مشاكل الخصوبة لدى النساء.

بشكل عام، تعتبر مشاكل خصوبة الرجال أكثر شيوعًا مما نعتقد. ولكن مع القليل من التحضير وبعد النظر – واستثمار متواضع إلى حد ما لاختبار وتجميد الحيوانات المنوية – فمن السهل أن تضع نفسك في أفضل وضع ممكن عندما تريد إنجاب طفل.