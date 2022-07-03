الصحة النفسية: 5 أشياء يجب القيام بها في أقل من 5 دقائق في الصباح قبل يوم مرهق

وطن-كيف يمكنك التعامل مع يوم مرهق بشكل خاص بمزيد من الهدوء؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على مدربة العافية الشامل أبيجيل.

في بعض الأيام نشعر بتوتر لا نستطيع السيطرة عليه، لكن ماذا لو بدلاً من الاستسلام لهذه المشاعر السلبية نتعلم كيفية استعادة الهدوء وإعطاء الأولوية لصحتنا العقلية؟

في هذا السياق، تشارك أبيجيل ماري تاوغوالدر، خبيرة الرفاهية وطريقة ذي أبيس، The Abi’s Method، بعض العلاجات بقوة مهدئة لتحرير أنفسنا من الأفكار السلبية المتعلقة بالتوتر وتجنب الانغماس في العواطف ولحظات القلق هذه، بحسب ما نشرته مجلة “فوغ” الفرنسية.

روتين الصباح المثالي ليوم أكثر هدوءً

1. خذ نفسا عميقا قبل مغادرة سريرك

وفقا لما ترجمته “وطن“، يُنصح بأنه إذا استيقظت وأنت تشعر بالقلق، فابق في السرير وابدأ يومك بالتنفس العميق من البطن. تخيل أنك تنفخ بطنك مثل البالون واستنشق من خلال أنفك لزيادة إمداد الأكسجين والتركيز بشكل أفضل على المهام التي تقوم بها.

قم بالزفير من خلال فمك ما يساعد على التخلص من التوتر وتنظيم درجة حرارة الجسم وإرخاء العضلات. تشرح آن داتون، مديرة برنامج تعليم اليقظة الذهنية في مركز ييل للتوتر: أن التنفس من خلال الأنف يؤدي أيضًا إلى إبطاء التنفس لأنه يوفر المزيد من المقاومة والتي لها تأثير مباشر على الجهاز العصبي.

2. أعد انتباهك إلى حواس

“هل تشعر بالإرهاق؟ أعد الاتصال بحواسك من خلال التأمل الحسي البسيط. خذ بضع دقائق لتلاحظ ما يمكنك أن تراه وتسمعه وتشمه وتذوقه وتشعر به. في كل مرة تعود فيها إلى أفكارك، أعد انتباهك بلطف إلى حواسك.

3. قفزة جاك “jumping jacks”

إذا كان جسدك متوترًا، قم وتحرك. وفقًا للطب الصيني التقليدي، نعتقد أن لدينا قنوات طاقة وشاكرات في أجسامنا مرتبطة برفاهيتنا. عندما نشعر بالتوتر، تتعطل الطاقة. تخلص من التوتر ومارس الرياضة.

4. اكتب 3 أشياء أنت ممتن لها

هناك الكثير مما يجب القيام به والتفكير فيه؟ مع وجود حوالي 6000 فكرة في اليوم، ركز على ما يجلب لك السعادة لتوجيه أفكارك نحو الإيجابية. ركز على الأساسيات. ما عليك سوى كتابة 3 أشياء تشعر بالامتنان لها كل صباح عندما تستيقظ – قد يكون الطقس أو حياتك العاطفية أو زهرة في إناء أو الترويج أو الإجازة القادمة. ملاحظة: الكتابة اليدوية أفضل من الآلة الكاتبة.

5. راهن على الزيوت الأساسية

هل تعلم أن 75٪ من المشاعر التي تتولد كل يوم تعود إلى الروائح؟ تظهر الأبحاث أن الحالة المزاجية تتحسن بنسبة 40٪ بعد التعرض للروائح الزكية. نظرًا لأن العصب الشمي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمنطقة الدماغ التي تصل إلى الذاكرة والمزاج والعواطف، فلنستخدمها إذا للشعور بالرضا. انشر في منزلك عطورا بمزيج الصيف “الذي يزيل التوتر” أثناء التحضير لبدء اليوم، بالزيوت الأساسية العضوية مثل: