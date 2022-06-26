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هكذا رد محمد قنوع بعدما أحرجته رابعة الزيات بسؤال عن المثلية والشذوذ الجنسي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
محمد قنوع والمثلية الجنسية watanserb.com
محمد قنوع ورابعة الزيات

وطن- أعلن الممثل السوري محمد قنوع الذي ينتمي إلى عائلة فنية معروفة موقفه الصريح والواضح مما يثار حول موضوع المثلية والمثليين.

محمد قنوع ورابعة الزيات

واعتبر “قنوع” في لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات، في برنامجها “شو القصة” أن الشذوذ مرفوض في كل الأديان وليس في الدين الإسلامي فحسب.

وأضاف الفنان الذي ينتمي لعائلة فنية معروفة، أن “هذا المرض كان يطلق عليه في السابق الشذوذ الجنسي ولكن الآن بدؤوا يغيرون التسمية والمفهوم”.

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موضحا أن “الشاذ الجنسي مريض ويحتاج إلى علاج”.

وخاطب المذيعة اللبنانية قائلاً: “للأمانة متى بدأت تسمعين بعبارة المثليين” فردت عليه: “منذ 10 سنوات وكانوا يسمون شواذاً مثل المعوقين”.

وبدأت رابعة بشرح مسميات الأمراض لتصل إلى القول أن هناك تطوراً في المسميات العلمية، وأضافت أن التسمية الآن “مثلي جنسي” وليس شاذاً، فأكد لها أن هذه رغبة هذه الفئة الذين بات لهم أعلام وشعارات.

وحاولت الزيات حشر “قنوع” في الزاوية الضيقة موجهة له سؤالاً، حول إن كان ضد هذه الفئة أو معهم فقال لها: “ما يهم أن هذه الفئة بحاجة لعلاج كي لا “يغمقوا” أكثر- كما قال-”

وأردف قنوع: “عندما ظهر مرض الإيدز كان أصله من إفريقيا بسبب العلاقات غير السوية، مضيفاً أن الشرع الإسلامي حلل للرجل كل مافي المرأة في العلاقة الجنسية باستثناء مكان واحد ولم يكن هذا الأمر عن عبث.” وتابع أن هذا المكان لو لم يكن بؤرة من الجراثيم لما تم تحريمه.

“ليس لدي أصدقاء مثليين”

وقالت “رابعة الزيات” إن المثلية قد تكون خيار المثلي في الحياة وليست مرضاً فقاطعها قائلاً: “إذا كان هذا الشذوذ خياراً فلدى الشاذ مرض أكبر” مشيراً إلى رأسه في إشارة إلى العقل.

وردت عليه: “أنك بذلك تصادر حريته” فأجابها: “أنا لا أصادر حريته وإنما أعطي وجهة نظري، وسألته مجدداً: “هل صحيح أنك لا تقبل أن تتواصل مع أصدقاء مثليين”، فأكد الأمر مشيراً إلى أنه لا يتصور وجود علاقة مع أحد المثليين طويلة المدى.

“أصحاب ولا أعز”

ولدى سؤاله إن كان يقبل بتمثيل دور مثلي في أحد الأعمال أجاب قنوع أنه يرفض أداء دور المثلي في حال كانت الرسالة إظهار أنه مظلوم ويجب التعاطف معه.

وطالب بضرورة مقاطعة هذه الأدوار ومقاطعة المثليين لأنهم مرضى ويجب علاجهم كما في مسلسل “أصحاب ولا أعز” للفنانة “منى زكي”.

من هو محمد قنوع؟

والفنان السوري “محمد القنوع”، ممثل سوري من مواليد دمشق عام 1973 كانت بداية مسيرته الفنية عام مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام1995.

ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا”.

كما شارك في جميع الأعمال المسرحية لـ”مسرح دبابيس”له العديد من الأعمال في الدراما السورية منذ عام 1995 إلى اليوم.

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المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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