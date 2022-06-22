نيرة أشرف.. رسائل خطيرة على هاتف طالبة المنصورة قبل ذبحها بـ3 أيام لم تعلم بها عائلتها!

وطن– كشفت والدة الطالبة نيرة أشرف، المعروفة باسم “فتاة المنصورة”، تفاصيل جديدة حول علاقة ابنتها بزميلها القاتل.

طلبت منه أبحاثاً أثناء أزمة كورونا

وقالت والدة نيرة أشرف، في مداخلة عبر برنامج “يحدث في مصر“، مع الإعلامي شريف عامر على فضائية “إم بي سي” مصر: “علاقة بنتي فيه لا تتعدى علاقة زميل في الجامعة”.

وتابعت والدة طالبة المنصورة: “قبل عامين خلال أزمة كورونا، طلبت نيرة منه أبحاث دراسية حين كانت في منزل شقيقتها بالقاهرة. فظن أنها تحبه وتعلق بها”

وأردفت الأم المنهارة: ” ظل يطاردها لمدة عامين كاملين بعد موقف الأبحاث. لأنه رغب في الارتباط بها عاطفيا. وهو الأمر الذي لم تتقبله نيرة وقالت بأنه غير متزن ومن المستحيل الارتباط به”.

تهديدات مباشرة

وأكدت والدة فتاة المنصورة، أن القاتل حين علم برفضها الارتباط به والتجاوب معه، استمر في مطاردتها ومهاجمتها. بل وتعمد الإساءة لسمعتها من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كان القاتل يهدد نيرة مباشرة هي وأفراد عائلتها.

وتابعت الأم: “بعد علمنا بتصرفاته غير المتزنة. أرسلنا نيرة للإقامة في منزل شقيقتها المتزوجة في القاهرة لتبعد عن الشاب الذي يسكن بالقرب من منزلنا في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية“.

رسائل قبل الجريمة بـ3 أيام

وكشفت والدة طالبة المنصورة، أنهم تفاجأوا حين فحصت النيابة هاتف نيرة، برسائل تهديد وصلت إليها قبل الجريمة بثلاثة أيام.

ورجحت والدة الضحية، أن ابنتها تجاهلت هذه التهديدات ظناً منها بأنها مثل عشرات التهديدات التي وصلت إليها من القاتل على مدار عامين كاملين.

وأكدت الأم أن القاتل كان ينتظر عودة نيرة من القاهرة لمحافظة الدقهلية حيث مقر جامعة المنصورة التي تدرس بها. وذلك لحضور امتحانات نهاية السنة الدراسية، لينفذ جريمته.

قائلة: “لو كنت أعلم أنه متربص بها ويطاردها، لما أرسلتها للامتحان”.

اعترافات قاتل نيرة

في السياق، أدلى الطالب المتهم بذبح زميلته باعترافات أولية أمام جهات التحقيق، قائلا إن خلافات عاطفية دفعته لارتكاب جريمته.

وأشار المتهم على أنه كان مُصرا على الارتباط بها لكنها رفضت وحظرته على مواقع التواصل الاجتماعي.