رسالة على الواتساب يجب ألا تفتحها أبدًا!

وطن – ينبغي أن تكون على دراية بأن عمليات الاحتيال عبر الشبكات الاجتماعية مستمرة، وعليك أن تكون حذرًا ويقظًا للغاية!

نظرًا لأن خبراء الجرائم الإلكترونية لا يتوقفون أبدًا عن إثارة إزعاجنا، فإنهم يضاعفون الآن ابتكاراتهم لتحسين عمليات الاحتيال التي يقومون بها. أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تعقيدًا ولا يستطيع الكثير من المستخدمين مجابهتها.

ودائما ما يكون هدفهم هو نفسه دائمًا: اختراق حساباتك والوصول إلى بياناتك الشخصية.

إن أحدث عملية احتيال تم تداولها تضع تطبيق واتساب في مرمى البصر. وحذرت الشرطة قبل أيام من هذا الاحتيال الذي انتشر على نطاق واسع ومن المرجح أن يسبب الكثير من الضرر.

فيما يلي تطرقت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية إلى الحديث عن كيفية اكتشاف هذه الحيل لتجنبها:

احذر من هذا البريد الإلكتروني “الخطير” الذي يخدع مستخدمي WhatsApp

أصدر مكتب أمن الإنترنت تنبيهًا يحذر فيه المستخدمين من حملة بريد إلكتروني كبيرة يتم تداولها باستخدام هوية واتساب وهي في الواقع عملية احتيال، لسرقة بياناتك الشخصية، وفق ما تجرمته “وطن”.

يدعي البريد الإلكتروني أن هناك نسخة احتياطية من محادثات واتساب وسجّل المكالمات، وهذا يشجع المستخدمين بشدة على فتحه! إلا أنه يأتي مع رابط يقوم بتنزيل فيروس على جهازك.

عند ذلك، سيتم اختراق حسابك بمجرد نقرك على هذا الرابط وتنزيل الملف. وعلى العكس من ذلك، من خلال عدم تنزيل الملف، لن يتم اختراق هاتفك الخلوي.

تحذير: إذا قمت بتنزيل الملف عن طريق الخطأ، فقد يكون جهازك تعرض للاختراق. في هذه الحالة، يجب عليك مسحه ضوئيًا باستخدام أحد برامج مكافحة الفيروسات القوية أو اتباع الخطوات التي ستجدها في قسم تنظيف الجهاز.

من جهتها تقول المؤسسة الأمنية: “الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو حذف الملف الذي ستجده في مجلد التنزيلات على الفور. علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا إرسال الرسالة التي تلقيتها إلى سلة المهملات”.

بشكل عام، من المهم عدم النقر فوق أي رابط مشكوك فيه أو تنزيل ملف مرفق عندما لا تعرف المرسل.

عمليات الاحتيال في تطبيق واتساب: كيف تحمي نفسك؟

النصيحة الأولى التي يجب اتباعها:

رمز المصادقة الذي تحصل عليه لحساب واتساب الخاص بك شخصي تمامًا، ولا تقم أبدًا بالإبلاغ عنه لأي شخص لتجنب الاقتحام الضار المحتمل. ننصحك بشدة باستخدام المصادقة ذات العاملين.

لماذا سيكون هذا الإجراء الأمني ​​مفيدًا بشكل خاص لك؟

هذا لا يشجع أي شخص يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك. في الواقع، سوف تحتاج إلى رمز سيصل فقط إلى هاتفك المحمول، ما يجعل من المستحيل الوصول إلى حسابك. وبالتالي فإن هذه المصادقة المزدوجة تمنع العديد من عمليات الاحتيال.