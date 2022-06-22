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رسالة على الواتساب يجب ألا تفتحها أبدًا!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
احتيال رسائل واتساب watanserb.com
بعض الرسائل التي تصلك على تطبيق واتساب يجب ألا تفتحها ابدا

وطن – ينبغي أن تكون على دراية بأن عمليات الاحتيال عبر الشبكات الاجتماعية مستمرة، وعليك أن تكون حذرًا ويقظًا للغاية!

نظرًا لأن خبراء الجرائم الإلكترونية لا يتوقفون أبدًا عن إثارة إزعاجنا، فإنهم يضاعفون الآن ابتكاراتهم لتحسين عمليات الاحتيال التي يقومون بها. أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تعقيدًا ولا يستطيع الكثير من المستخدمين مجابهتها.

حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة

ودائما ما يكون هدفهم هو نفسه دائمًا: اختراق حساباتك والوصول إلى بياناتك الشخصية.

إن أحدث عملية احتيال تم تداولها تضع تطبيق واتساب في مرمى البصر. وحذرت الشرطة قبل أيام من هذا الاحتيال الذي انتشر على نطاق واسع ومن المرجح أن يسبب الكثير من الضرر.

فيما يلي تطرقت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية إلى الحديث عن كيفية اكتشاف هذه الحيل لتجنبها:

احذر من هذا البريد الإلكتروني “الخطير” الذي يخدع مستخدمي WhatsApp

أصدر مكتب أمن الإنترنت تنبيهًا يحذر فيه المستخدمين من حملة بريد إلكتروني كبيرة يتم تداولها باستخدام هوية واتساب وهي في الواقع عملية احتيال، لسرقة بياناتك الشخصية، وفق ما تجرمته “وطن”.

يدعي البريد الإلكتروني أن هناك نسخة احتياطية من محادثات واتساب وسجّل المكالمات، وهذا يشجع المستخدمين بشدة على فتحه! إلا أنه يأتي مع رابط يقوم بتنزيل فيروس على جهازك.

رسالة من مجهول على الواتساب تخرق هاتفك بمجرد النقر على الرابط الذي أُرسل من خلالها
رسالة من مجهول على الواتساب تخرق هاتفك بمجرد النقر على الرابط الذي أُرسل من خلالها

عند ذلك، سيتم اختراق حسابك بمجرد نقرك على هذا الرابط وتنزيل الملف. وعلى العكس من ذلك، من خلال عدم تنزيل الملف، لن يتم اختراق هاتفك الخلوي.

تحذير: إذا قمت بتنزيل الملف عن طريق الخطأ، فقد يكون جهازك تعرض للاختراق. في هذه الحالة، يجب عليك مسحه ضوئيًا باستخدام أحد برامج مكافحة الفيروسات القوية أو اتباع الخطوات التي ستجدها في قسم تنظيف الجهاز.

إليك كيف تسمع صوتيات واتساب دون أن يتفطن باعثوها؟

من جهتها تقول المؤسسة الأمنية: “الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو حذف الملف الذي ستجده في مجلد التنزيلات على الفور. علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا إرسال الرسالة التي تلقيتها إلى سلة المهملات”.

بشكل عام، من المهم عدم النقر فوق أي رابط مشكوك فيه أو تنزيل ملف مرفق عندما لا تعرف المرسل.

عمليات الاحتيال في تطبيق واتساب: كيف تحمي نفسك؟

النصيحة الأولى التي يجب اتباعها:

رمز المصادقة الذي تحصل عليه لحساب واتساب الخاص بك شخصي تمامًا، ولا تقم أبدًا بالإبلاغ عنه لأي شخص لتجنب الاقتحام الضار المحتمل. ننصحك بشدة باستخدام المصادقة ذات العاملين.

لماذا سيكون هذا الإجراء الأمني ​​مفيدًا بشكل خاص لك؟

هذا لا يشجع أي شخص يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك. في الواقع، سوف تحتاج إلى رمز سيصل فقط إلى هاتفك المحمول، ما يجعل من المستحيل الوصول إلى حسابك. وبالتالي فإن هذه المصادقة المزدوجة تمنع العديد من عمليات الاحتيال.

المصدرسانتي بلوس ماغ - ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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