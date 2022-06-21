مبروك عطية عن ذبح فتاة المنصورة: “لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة”

وطن- أثار تعليق عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر في مصر الدكتور مبروك عطية على مقتل الطالبة في جامعة المنصورة، نيرة أشرف، على يد زميلها ذبحا بسبب مشادة كلامية بينهما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، موجة غضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عطية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “وطن”، أنه “بالرغم من السواد الذي نعيش فيه يبقى الله هو الرحمن الرحيم، ولولا أن الله رحمن رحيم لحدث سواد أشد ولوقعت جرائم أفظع”.

وأضاف: “فتاة من المحلة بكلية آداب المنصورة ذاهبة إلى الامتحان، قتلها فتى بسكين، أقول الله يرحمها ويصبر أهلها ووالدها وأمها وينتقم من المجرم وينال جزاءه”.

العقوبات شرعت للردع

وتابع: “في هذا الدين شرعت العقوبات حتى يرتدع الناس لكنهم لا يرتدعون، والشباب الذين كانوا يعلقون على الحادث نصفهم “حالق كابوريا” وممكن أن يقتل بعد 24 ساعة، وأيضا شباب غافل تأثر لمجرد ساعة”.

وأردف قوله: “أريد أن أقول للقاتل هذا، هل لديه استعداد للزواج؟ ولنفرض أن أهل المرحومة وافقوا على الزواج، من أين سينفق عليها وكيف كان سيتزوج؟”.

وأضاف: “النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”.

لو حياتك غالية عليكي أخرجي زي القفة

وتابع: “المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، وغض البصر للرجال المحترمة، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويقتلك”.

غضب يجتاح مواقع التواصل ضد مبروك عطية

وردا على ما قاله “عطية” في تبريراته، أطبق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان:”أوقفوا مبروك عطية”، استنكروا فيه دعوته للنساء بالتحجب والاحتشام، باعتباره تبرير لقتل كل سيدة غير ملتزمة بالزي الشرعي.

وفي هذا السياق، قالت المغردة، نور الشمس:” واحد زي ده مكانه السجن هو وكل اللي زيه من مشاخخ الفتة”.

#اوقفوا_مبروك_عطيه

واحد زي ده مكانه السجن هو وكل اللي زيه من مشاخخ الفتة — نور الشمس (@sama11155) June 21, 2022

وعلقت المغردة، ريهام، على حديث “عطية” قائلة:” المشكله في الكلام واللي بين السطور انه هنا بينفي موضوع الاغتصاب وشايف ان اي واحده تغتصب بيبقي بمزاجها زي ماهو شايف اننا لو ماخرجناش من البيت شبه القفه يبقي احنا السبب في اننا ن ت ق ت ل ومستغربين من كلام العيال بتاعة امبارح مادول تلاميذه”.

المشكله في الكلام واللي بين السطور انه هنا بينفي موضوع الاغتصاب وشايف ان اي واحده تغتصب بيبقي بمزاجها زي ماهو شايف اننا لو ماخرجناش من البيت شبه القفه يبقي احنا السبب في اننا ن ت ق ت ل ومستغربين من كلام العيال بتاعة امبارح مادول تلاميذه #اوقفوا_مبروك_عطية https://t.co/PbktPc2eRX — 🇦🇹💘 ريــــهــــامے 💘🇦🇹 (@rehamn2013) June 21, 2022

وقال المغرد، أحمد:” إن صح الخبر فهذا تصريح مفتوح بالقتل يجب أن يعاقب عليه .. كأننا نعيش في مدينة فيها كلاب مسعورة تهدد حياة الناس ، وبدل ما يتصدى الأمن للكلاب يمنع خروج أهل المدينة من منازلهم ! هذا هو الجنون الحقيقي”.

#اوقفوا_مبروك_عطيه

إن صح الخبر فهذا تصريح مفتوح بالقتل يجب أن يعاقب عليه ..

كأننا نعيش في مدينة فيها كلاب مسعورة تهدد حياة الناس ، وبدل ما يتصدى الأمن للكلاب يمنع خروج أهل المدينة من منازلهم ! هذا هو الجنون الحقيقي pic.twitter.com/23ckpY4y0O — 艾哈迈德 ♍️ 💚A7MAD (@_______A7mad) June 21, 2022

من جانبه، قال المغرد، أديب، تعليقا على ما أثاره “عطية”:” هذا فكر غير سوي. فكر ارهابي يبرر للمجرم ويضع كل الحمل على الضحيه. المرأه حره في ملبسها مالم يتنافى مع الوضع العام. الذي يريد هذا الفكر ان يكون مبنياً على تبرير اي اجرام يقوم به الذكر. قولاً وملبساً وفعلاً.”

هذا فكر غير سوي. فكر ارهابي يبرر للمجرم ويضع كل الحمل على الضحيه. المرأه حره في ملبسها مالم يتنافى مع الوضع العام. الذي يريد هذا الفكر ان يكون مبنياً على تبرير اي اجرام يقوم به الذكر. قولاً وملبساً وفعلاً. #اوقفوا_مبروك_عطية — اديب (@captainmotanabi) June 21, 2022

وتساءلت المغردة سماح خير قائلة:”هو احنا عايشين في وسط ناس و لا كلاب مسعورة؟!! أوقفوا مبروك عطية و الله انت و امثالك السبب في القرف اللي عايشينه.”

هو احنا عايشين في وسط ناس و لا كلاب مسعورة؟!! #اوقفوا_مبروك_عطية و الله انت و امثالك السبب في القرف اللي عايشينه. https://t.co/67zQk1ttAf — Samah khair ♏ (@samah_khair) June 21, 2022

“السيسي” يشيد بمبروك عطية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد سبق وعبر عن سعادته بالدكتور مبروك عطية، وتناوله للقضايا المختلفة، معقبًا: “لن أقول ملحوظة لأن العلماء الأجلاء لا تقال لهم ملحوظات”.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية “MBC مصر”، في أكتوبر/تشرين أول 2021: “من يسمعنا ثقافات وأفكار مختلفة ومتنوعة لن يستقبلوا الكلام بنفس الفهم الذي يكون مقصودا عند طرحه”.

وتابع: “ليس كل ما أرغب في قوله حتى لو له أسانيده ووجاهته العلمية والفكرية، فإن الجميع لن يفهمه بشكل متساوٍ، والأمر يتطلب مراعاة المتحدث من يستمعون له لأن أفكارهم مختلفة، لكن تقديري لك وللأستاذ شريف، وأنا سعيد للبرنامج”.