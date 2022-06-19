إبراهيم سعدون.. المغرب يضغط على روسيا لمنع إعدام المرتزق المغربي

وطن – بعث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب برسالة إلى روسيا للتوسط في قضية الشاب المغربي إبراهيم سـعدون المحكوم عليه بالإعدام في أوكرانيا. إذا اتهمته السلطات الروسية بالارتزاق.

وحدد الرباط أن الشاب “أُلقي القبض عليه وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، كعضو في وحدة من البحرية الأوكرانية”.

أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أمينة بوعياش، إلى أنها بعثت بمراسلات إلى نظرائها الروس، بهدف احترام المعايير الدولية في قضية إبـراهيم سعـدون، هذا المغربي المحكوم عليه بالإعدام من قبل السلطات الانفصالية في دونيتسك، بحسب موقع “أفريك” الفرنسي.

وقالت أمينة بوعياش “بسبب حل هيئة حقوق الإنسان الأوكرانية، اتصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنظيره الروسي للتدخل قدر الإمكان للحفاظ على حقوق المواطن المغربي إبراهـيم سعدون”.

وتابعت: “لقد قمنا بعدة مبادرات على الصعيد الدولي واتصلنا بالعديد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف حماية إبراهيم سعدون من خطر عقوبة الإعدام التي نكافح من أجل إلغائها في المغرب كما في الخارج”.

وأضافت: أن المجلس “طلب من الهيئة الروسية بذل كل ما في وسعها لضمان استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة في أثناء الاستئناف”.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، اتُهم إبراهيم سعدون من قبل السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك بالتجنيد طوعا في الجيش الأوكراني كعضو في البحرية في البلاد، وقد أدين بتهمة الارتزاق.

وأشارت السفارة المغربية في كييف، في بيان صحفي إلى أن الطالب المغربي “الذي تجند في الجيش الأوكراني بمحض إرادته مسجون حاليا من قبل كيان لا تعترف به الأمم المتحدة ولا المغرب”، مبينة أن الشاب ليس مرتزقاً.

اقرأ ايضا: