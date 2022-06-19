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إبراهيم سعدون.. المغرب يضغط على روسيا لمنع إعدام المرتزق المغربي

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
ابراهيم سعدون watanserb.com
المرتزق المغربي ابراهيم سعدون الذي يواجه الاعدام أمام المحاكم الروسية لقتاله بجانب القوات الأوكرانية

وطن – بعث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب برسالة إلى روسيا للتوسط في قضية الشاب المغربي إبراهيم سـعدون المحكوم عليه بالإعدام في أوكرانيا. إذا اتهمته السلطات الروسية بالارتزاق.

وحدد الرباط أن الشاب “أُلقي القبض عليه وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، كعضو في وحدة من البحرية الأوكرانية”.

أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أمينة بوعياش، إلى أنها بعثت بمراسلات إلى نظرائها الروس، بهدف احترام المعايير الدولية في قضية إبـراهيم سعـدون، هذا المغربي المحكوم عليه بالإعدام من قبل السلطات الانفصالية في دونيتسك، بحسب موقع “أفريك” الفرنسي.

إبراهيم سعدون watanserb.com
ابراهيم سعدون أمام المحكمة الروسية وقد يواجه عقوبة الإعدام

وقالت أمينة بوعياش “بسبب حل هيئة حقوق الإنسان الأوكرانية، اتصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنظيره الروسي للتدخل قدر الإمكان للحفاظ على حقوق المواطن المغربي إبراهـيم سعدون”.

وتابعت: “لقد قمنا بعدة مبادرات على الصعيد الدولي واتصلنا بالعديد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف حماية إبراهيم سعدون من خطر عقوبة الإعدام التي نكافح من أجل إلغائها في المغرب كما في الخارج”.

وأضافت: أن المجلس “طلب من الهيئة الروسية بذل كل ما في وسعها لضمان استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة في أثناء الاستئناف”.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، اتُهم إبراهيم سعدون من قبل السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك بالتجنيد طوعا في الجيش الأوكراني كعضو في البحرية في البلاد، وقد أدين بتهمة الارتزاق.

وأشارت السفارة المغربية في كييف، في بيان صحفي إلى أن الطالب المغربي “الذي تجند في الجيش الأوكراني بمحض إرادته مسجون حاليا من قبل كيان لا تعترف به الأمم المتحدة ولا المغرب”، مبينة أن الشاب ليس مرتزقاً.

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المصدرأفريك - ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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