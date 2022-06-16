إليك كيف تسمع صوتيات واتساب دون أن يتفطن باعثوها؟

وطن-يتيح لك الواتساب الاستماع إلى الصوتيات التي يتم إرسالها إليك، من خلال الإشعارات أو أيضًا بحيلة بسيطة جدًا عن طريق إنشاء مجموعات.

منذ بعض الوقت، قام مطورو الواتساب بدمج الشيك الأزرق المزدوج، وهي وظيفة تتيح للمستخدمين معرفة أن محاوريهم أو المحاورين، قد شاهدوا الرسالة التي تم إرسالها إليهم. ولكن كيف تستمع إلى الرسائل الصوتية دون علمهم؟

هذه الميزة التي تم الإشادة بها في البداية لأنها سمحت لنا بمعرفة ما إذا كان الآخرون يهتمون برسائلنا، قد تلقت أيضًا بعض الانتقادات من أولئك الذين يفضلون قدرًا أكبر من الخصوصية، وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

لنفترض على سبيل المثال، أن شخصًا لا تثق به كثيرًا أرسل إليك مقطعا صوتيا. أنت تريد أن تسمعه ولكن دون أن يعرف هذا الشخص فورًا أنك سمعته، ما يجبرك على إعطائه إجابة على الفور. فكيف يمكن ذلك؟

كيفية الاستماع إلى صوتيات واتساب دون علم باعثيها؟

في كل مرة تتلقى فيها رسالة، يمكن للشخص الآخر بحسب ما ترجمته “وطن”، أن يعرف ما إذا كنت قد قرأتها أم لا أو إذا كنت قد سمعت الصوتيات أم لا بفضل علامة “التحقق المزدوج”، التي تكون عادة باللون الأزرق الشهير.

وعلى الرغم من أنه يمكن إلغاء تنشيطه من خلال قائمة الإعدادات> معلومات الحساب> الخصوصية> إيصالات القراءة، فإنك ستفقد القدرة على معرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون قد قرأوا رسائلك أم لا.

وبنفس الطريقة، كيف يمكنني الاستماع إلى ملاحظة صوتية أو صوت دون إلغاء تنشيط أي شيء ودون علم أحد؟

الحيلة لتحقيق ذلك بسيطة للغاية. الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو الاستماع إلى الرسالة في وضع عدم الاتصال، دون الدخول إلى الدردشة أو على الأقل السماح لأي شخص بفهم أنك مررت بالمحادثة.

من الناحية العملية، الأمر سهل للغاية حقًا، كل ما عليك فعله هو التأكد من تنزيل الإصدار المحدثة من البرنامج. وبمجرد تحديث الواتساب، ستدرك أنه عندما تتلقى رسالة أو صوتًا فإنه يظهر أولاً في إخطارات هاتفك الذكي.

عادة عند إدخال الإشعارات، يتم فتح الرسالة داخل واتساب لتتمكن من قراءتها أو في هذه الحالة، لتستمع إليها، ولكن بدلاً من القيام بذلك، ما عليك فعله هو إلغاء التنشيط البيانات أو إغلاق الوافاي من الهاتف ثم تضغط على كلمة “تشغيل” الرسالة من شاشة إعلام الرسالة، ثم سوف تسمع الصوت ولن يعرف أحد أنك سمعته.

في هذه الحالة، لا يوجد خيار سوى اللجوء إلى بعض الطرق للاستماع إلى الصوت على الواتساب دون علم الشخص الآخر، وهو أمر ممكن بفضل ابتكارات المستخدمين وكذلك بعض التكوينات لتطبيق WhatsApp الرئيسي. Planet messaging .

أرسل الصوت إلى نفسك

هذه نصيحة يمكن أن تكون مفيدة لمعظم الأشخاص، خاصة أولئك الذين أجروا محادثة معك بالفعل، يمكنك إعادة توجيه هذه الأصوات المخالفة والاستماع إليها في محادثتك الشخصية، والرد على الشخص الذي أرسلها إليك وقتما تشاء.

توصية أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه قبل تشغيل الصوت، تقوم بتنشيط وضع الطائرة. بمجرد الضغط على هذه الخاصية، ستتوقف شبكات الهاتف المحمول عن العمل، لذا يمكنك الاستماع إلى الصوتيات بمجرد إلغاء تنشيط وضع الطائرة.

وبهذه الطريقة لن يعلم أحد أنك سمعت الرسالة. نظرًا لأن واتساب ظل غير متصل بالإنترنت، فلا يمكنه إبلاغ خوادمه بأن الصوت قد تم تشغيله بالفعل.

من تخزين الجهاز

إذا كنت قد أثبتت في إعدادات WhatsApp أنه يتم حفظ الملفات تلقائيًا عند استلامها، فسيتم تخزين هذا الصوت المزعج على هاتفك الذكي لذلك عليك فقط التنقل بين مجلدات الملفات المستلمة وبمجرد العثور عليها، قم بتشغيلها بهدوء.