26 % من الرجال لا يغيّرون ملابسهم الداخلية .. من أسباب نفور المرأة من الرجل!

وطن– في بعض الأحيان، عندما يحين وقت ممارسة العلاقة الحميمة تكون بعص التفاصيل كافية لنبذك والنفور منك. وسرعان ما يفقد الشريك المنبوذ لسبب ما، 10 نقاط من مقياس الرغبة الجنسية عند الطرف الآخر..

فأشياء على غرار: رائحة الفم الكريهة والأيدي المتسخة والملابس المهملة أو تسريحات الشعر السيئة، لا تكون سببا كافيا لقطع العلاقة الحميمة، فكثير من الأحيان، تعد قلة النظافة هي السبب الرئيسي لقتل الرغبة الجنسية بين الطرفين، بحسب مجلة “سانتي ماغازين” الفرنسية.

تنطبق فوائد الاستحمام اليومي بالصابون أيضًا على العلاقة الحميمة والحياة الجنسية. يمكن أن يكون الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة والحياة أفضل جرعة حب. ومع ذلك، وفقًا لدراسة Ifop التي تم إجراؤها في عام 2020، يقوم 76٪ فقط من الفرنسيين بالغسل الكامل يوميًا.

ما هي النظافة؟

النظافة هي “مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها”. لذا فإن تفريش الأسنان وغسل الجسم والملابس وممارسة الرياضة، وعدم شرب الكحول أو التبغ أو المخدرات وما إلى ذلك، كل هذا يساهم في الحفاظ على النظافة.

أرقام سدهشك:

الرجال أقل اهتمامًا بنظافتهم الشخصية من النساء: ولقد أظهر استطلاع Ifop أن الرجال غالبًا ما يكونون أقل اهتمامًا بالنظافة. وبالفعل يرتدي 26٪ منهم ملابسهن الداخلية لعدة أيام، مقابل 6٪ فقط من النساء.

الشباب أقذر من كبار السن: فمسألة غسل اليدين في فرنسا مشكلة واضحة: 32٪ من الرجال و 25٪ من النساء يقولون إنهم لا يغسلون أيديهم بعد الذهاب إلى المرحاض.أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا هم من يغسلون أيديهم على الأقل بعد مغادرة المرحاض (55٪ من الرجال و 52٪ من النساء).

رائحة الفم الكريهة ، والأظافر والأيدي المتسخة ، والشعر الدهني

رائحة الفم الكريهة

نظرًا لأن العلاقة الحميمة تحتاج أولا إلى المداعبات والقبلات، فمن الضروري الاهتمام بنظافة فمك. بالنسبة للكثيرين منا تعتبر رائحة الفم الكريهة هي الأسوأ:

60٪ من البكتيريا في تجويف الفم توجد على سطح اللسان. وبالتالي فإن اللسان مسؤول عن 41٪ من حالات رائحة الفم الكريهة من أصل فموي.

اتساخ الأظافر واليدين

لا يتعلق الأمر بصبغ أظافرك بالألوان أو تلميعها أو تعطيرها برائحة الورد، فقط يجب تنظيف اليدين وقص الأظافر.

الشعر الدهني

يحمل الشعر بعدًا مثيرًا وحسيًا كاملاً. الشعر الجميل والصحي جذاب للغاية. على العكس من ذلك يمكن أن يقتل الشعر المتسخ أو التالف العلاقة الحميمة.

الملابس الداخلية والشعر

كل التفاصيل مهمة للحفاظ على اللهيب مشتعلًا. لذلك نولي اهتمامًا خاصًا لما نرتديه، خاصة ما يوجد تحت ملابسنا.

إن وجود سراويل داخلية مثيرة ولكن غير نظيفة وتفح منها رائحة كريهة أمر منفر للغاية. بعض الناس لا يغيرون ملابسهم الداخلية كل يوم. لذلك من الضروري جدا تغيير الملابس الداخلية للمرأة والرجل على حد سواء كل يوم لتفادي مثل هذه المواقف المحرجة.

نقص النظافة الشخصية

بالإضافة إلى الرغبة، تساعد النظافة الشخصية الدقيقة على منع العدوى الفطرية أو انتقال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

وماذا عن شعر الجسم؟

يساهم الشعر في التنظيم الحراري للجسم ويقي من الغبار والميكروبات ويحتفظ بالفيرومونات، وما إلى ذلك. لشعر الجسم مزايا عديدة! ومع ذلك، فإنها تحتفظ أيضًا بالتعرق وبالتالي الروائح. علاوة على ذلك، قد يبدو عدم إزالتها أمر سيئ للغاية.

أسلوب الحياة السيئ لا يعزز الحب

زيادة الوزن واستهلاك المخدرات والكحول، بالإضافة إلى التدهور الجسدي المحتمل وزيادة معينة وهامة في العجز الجنسي، تقلل هذه السلوكيات تقلل أيضًا من فرص ممارسة الحب. يولد نمط الحياة السيئ نظرة دونية عند الآخرين ويمكن أن يكون له أيضًا عواقب وخيمة على الأفراد والزوجين.