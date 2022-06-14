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رياضة

منتخب تونس يهزم اليابان بالثلاثية ويتوج بكأس كيرين الدولية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة تونس واليابان الودية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب تونس يفوز على اليابان ويتوج بكأس كيرين الدولية

وطن – توج منتخب تونس بكأس كيرين الدولية، الثلاثاء، بعد فوزه على اليابان بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ميدان ملعب “سويتا”.

وافتتح المنتخب التونسي (نسور قرطاج) أولى أهداف أحداث المباراة الودية أمام نظيره الياباني، في الدقيقة ال55 عن طريق محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء.

مباراة تونس واليابان

وعزز النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري، التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني لنسور قرطاج في الدقيقة ال76.

كما وأنهى منتخب تونس المباراة بهدف ثالث من توقيع عصام الجبابي في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية اللقاء الودي أمام اليابان.

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وشهدت المباراة تفوق منتخب تونس على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته باتجاه المرمى إلى 4 تسديدات، وبدون أي تسديدة للفريق الخصم.

كأس كيرين الدولية

استحواذ نسور قرطاج على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 32%، على عكس الفريق المنافس اليابان الذي تفوق عليه بنسبة 68%. طيلة مجريات دقائق المباراة.

وتوج منتخب تونس بعد فوزه على نظيره اليابان ودياً، بكأس كيرين الدولية الودية المقامة على أرض دولة اليابان.

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تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدرب جلال القادري بتشكيلة أساسية في المباراة الودية أمام نظيره صاحب الأرض منتخب اليابان، حيث كان في حراسة المرمى أيمن دحمان.

وفي تشكيلة الدفاع تواجد كلاً من اللاعبين، محمد دراغر، بلال العيفة، منتصر الطالبي، علي عبدي.

بينما في خط الوسط آتى كلاً من: محمد علي بن رمضان، عيسى ليدوني، فرجاني ساسي. كما واعتمد المدرب في مركز الهجوم على الثلاثي، أنيس بن سليمان، طه ياسين الخنيسي، يوسف مساكني.

ويتصدر(نسور قرطاج)، ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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