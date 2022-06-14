منتخب تونس يهزم اليابان بالثلاثية ويتوج بكأس كيرين الدولية (فيديو)

وطن – توج منتخب تونس بكأس كيرين الدولية، الثلاثاء، بعد فوزه على اليابان بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ميدان ملعب “سويتا”.

وافتتح المنتخب التونسي (نسور قرطاج) أولى أهداف أحداث المباراة الودية أمام نظيره الياباني، في الدقيقة ال55 عن طريق محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء.

الله الله يانسور قرطاج 🇹🇳👌😍 محمد علي بن رمضان يتقدم بالهدف الأول لمنتخب #تونس في مرمى #اليابان من ركلة جزاء حصل عليها طه ياسين الخنيسي في نهائي الدورة الدولية 🔝https://t.co/n4yD1ZiBkZ pic.twitter.com/jB29lSVqE2 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 14, 2022

مباراة تونس واليابان

وعزز النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري، التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني لنسور قرطاج في الدقيقة ال76.

كما وأنهى منتخب تونس المباراة بهدف ثالث من توقيع عصام الجبابي في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية اللقاء الودي أمام اليابان.

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وشهدت المباراة تفوق منتخب تونس على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته باتجاه المرمى إلى 4 تسديدات، وبدون أي تسديدة للفريق الخصم.

كأس كيرين الدولية

استحواذ نسور قرطاج على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 32%، على عكس الفريق المنافس اليابان الذي تفوق عليه بنسبة 68%. طيلة مجريات دقائق المباراة.

🔴⚪ C'est FINI !! La Tunisie s'impose face au Japon (0-3) ! Grosse performance de l'équipe nationale qui bat les japonais au Japon et qui remporte la Kirin Cup 2022 !#Tunisie #JAPTUN 🇯🇵🇹🇳 #KirinCup pic.twitter.com/3UwRleXMS1 — Tunisie Football (@tunisiefootball) June 14, 2022

وتوج منتخب تونس بعد فوزه على نظيره اليابان ودياً، بكأس كيرين الدولية الودية المقامة على أرض دولة اليابان.

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تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدرب جلال القادري بتشكيلة أساسية في المباراة الودية أمام نظيره صاحب الأرض منتخب اليابان، حيث كان في حراسة المرمى أيمن دحمان.

وفي تشكيلة الدفاع تواجد كلاً من اللاعبين، محمد دراغر، بلال العيفة، منتصر الطالبي، علي عبدي.

تونس تتقدم على اليابان بهدفين دون رد عن طريق محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي 🇹🇳 pic.twitter.com/DaCQxLGg1g — Yallakora (@Yallakoranow) June 14, 2022

بينما في خط الوسط آتى كلاً من: محمد علي بن رمضان، عيسى ليدوني، فرجاني ساسي. كما واعتمد المدرب في مركز الهجوم على الثلاثي، أنيس بن سليمان، طه ياسين الخنيسي، يوسف مساكني.

ويتصدر(نسور قرطاج)، ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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