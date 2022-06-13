غوارديولا يستغل تخبط برشلونة من أجل خطف جوهرته الواعدة

وطن – كشفت صحيفة ميرور البريطانية، بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا 51 عاماً، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لخطف جوهرة نادي برشلونة الإسباني، مستغلاً الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

غوارديولا وموهبة برشلونة

وأفادت الصحفية البريطانية، بأن المدرب غوارديولا يراقب حالة المفاوضات داخل نادي برشلونة الإسباني، مع مواطنه جافي لاعب وسط الفريق بشأن تجديد عقده هذا الصيف.

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كما وأضافت، ” رغم التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بشأن تجديد عقد جافي، إلا أن غوارديولا، يخطط للتعاقد معه، مستغلاً وجود أي تعثر في التوصل إلى اتفاق للتجديد.

ستيف بيتس – ميرور | يراقب بيب جوارديولا عن كثب الخلاف حول عقد برشلونة الذي يحيط بالشاب الرائع جافي pic.twitter.com/R87vbaVlWd — COPE (@COPE_AR) June 12, 2022

ونجح نادي مانشستر سيتي قبيل بداية موسم الانتقالات الصيفية الحالية، من التعاقد. مع إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، حتى صيف عام 2027 بصفقة تجاوزت 100 مليون يورو.

إعجاب غوارديولا

كما وكان مدرب مانشستر سيتي ” السماوي الأزرق”، غوارديولا، قد أبدى في تصريح له بوقت سابق، عن إعجابه الشديد بأداء ومهارات اللاعب، قائلاً: “جافي لاعب رائع، مثل أنسو فاتي أو بيدري”.

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وليس من السهل لنادي برشلونة، التفريض بجوهرته الواعدة جافي، الذي يعول عليها كثيراً ضمن مشروعه الرياضي تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الموسم المقبل وكذلك على صعيد المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

Mirror | بيب غوارديولا ومانشستر سيتي مهتمون بجافي. pic.twitter.com/wKTnrnaFU0 — BARÇA (@BRC_ae) June 13, 2022

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كما وتمكن برشلونة من إنهاء الموسم المنصرم، في وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة ال35 في تاريخ المسابقة المحلية، ليضم الفريق الكتالوني المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

⚫️🎙 جافي : "فخر أن أصبح أصغر من يسجل للمنتخب ، شكراً لكل من وثق فيني و شكراً لزملائي" "هذا الهدف إهداء لعائلتي و المدرب" 🎥| هدف جافي الجميل مع تصريحه ⬇️

pic.twitter.com/MRSmXGl6v7 — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) June 7, 2022

ولم يتوصل إدارة برشلونة بعد إلى اتفاق نهائي مع جافي للتجديد، والبقاء في صفوف الفريق خلال المواسم القادمة. كما وسينتهي عقده في صيف عام 2023.

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