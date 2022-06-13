الرئيسيةرياضةغوارديولا يستغل تخبط برشلونة من أجل خطف جوهرته الواعدة
رياضة

غوارديولا يستغل تخبط برشلونة من أجل خطف جوهرته الواعدة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غوارديولا وموهبة برشلونة جافي watanserb.com
غوارديولا يراقب حالة المفاوضات بين برشلونة وجافي لتجديد عقده

وطن – كشفت صحيفة ميرور البريطانية، بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا 51 عاماً، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لخطف جوهرة نادي برشلونة الإسباني، مستغلاً الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

غوارديولا وموهبة برشلونة

وأفادت الصحفية البريطانية، بأن المدرب غوارديولا يراقب حالة المفاوضات داخل نادي برشلونة الإسباني، مع مواطنه جافي لاعب وسط الفريق بشأن تجديد عقده هذا الصيف.

اقرأ أيضاً: 

كما وأضافت، ” رغم التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بشأن تجديد عقد جافي، إلا أن غوارديولا، يخطط للتعاقد معه، مستغلاً وجود أي تعثر في التوصل إلى اتفاق للتجديد.

ونجح نادي مانشستر سيتي قبيل بداية موسم الانتقالات الصيفية الحالية، من التعاقد. مع إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، حتى صيف عام 2027 بصفقة تجاوزت 100 مليون يورو.

إعجاب غوارديولا

كما وكان مدرب مانشستر سيتي ” السماوي الأزرق”، غوارديولا، قد أبدى في تصريح له بوقت سابق، عن إعجابه الشديد بأداء ومهارات اللاعب، قائلاً: “جافي لاعب رائع، مثل أنسو فاتي أو بيدري”.

اقرأ أيضاً: 

وليس من السهل لنادي برشلونة، التفريض بجوهرته الواعدة جافي، الذي يعول عليها كثيراً ضمن مشروعه الرياضي تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الموسم المقبل وكذلك على صعيد المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

اقرأ أيضاً: 

كما وتمكن برشلونة من إنهاء الموسم المنصرم، في وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة ال35 في تاريخ المسابقة المحلية، ليضم الفريق الكتالوني المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يتوصل إدارة برشلونة بعد إلى اتفاق نهائي مع جافي للتجديد، والبقاء في صفوف الفريق خلال المواسم القادمة. كما وسينتهي عقده في صيف عام 2023.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + صحيفة ميرور
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

رسمياً: ريال مدريد يُوقع مع الجوهرة الفرنسية تشواميني.. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

ليفاندوفسكي وحكايته مع دهان سياج الجيران من أجل المال

رياضة

غابرييل جيسوس يعرض نفسه على ريال مدريد .. فهل سيوافق الأخير؟!

رياضة

عقوبات صارمة بحق ليفاندوفسكي بعد قراره الرحيل عن بايرن ميونخ

رياضة

ميرور: محمد صلاح اتفق مع برشلونة ولهذا يُماطل مع ليفربول

رياضة

ثورة في برشلونة برعاية تشافي ولابورتا .. وهؤلاء هم الضحايا

رياضة

ليفاندوفسكي: مشواري مع البايرن انتهى وانتقالي إلى برشلونة مرتبط بشروط

رياضة

بايرن ميونخ يضع شروطه من أجل انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

رياضة

جوهرة موناكو تشواميني قريب من الانتقال إلى ريال مدريد

رياضة

المغربي نصير مزراوي ينتقل رسمياً إلى بايرن ميونخ .. وهذه تفاصيل عقده

رياضة

فابيو كارفاليو أولى صفقات ليفربول الرابحة قبيل الميركاتو الصيفي

رياضة

مانشستر سيتي بطل إنجلترا للمرة الثانية توالياً بعد فوزه المثير على أستون فيلا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

أنيس رحماني.. الحكم بسجن قطب الإعلام الجزائري 10 سنوات ومصادرة أملاكه

صور تنشر لأول مرة.. لحظة وصول أوائل المعتقلين إلى سجن غوانتانامو

إعلام السيسي يبتز دول الخليج اقتصاديا: إما دفع 25 مليار جنيه أو أبواب جهنم

الشيخ زايد لـ أحمد ياسين: “وجودك عندنا يشرفنا وأنت رمز للشهامة والمعالي”.. لماذا خان الأبناء والدهم؟

قرار سعودي صادم ومفاجئ يُغضب مسلمي بريطانيا الراغبين في الحج هذا العام

حلتيت كاد يقتل شقيقة الطفلة الراحلة دانة القحطاني.. ما حدث معها مُرعب

وزير مالية السيسي يعترف بالانهيار الاقتصادي.. سنوات عجاف تنتظر المصريين

علي جمعة: فيل “أبرهة” الذي جاء لهدم الكعبة كان اسمه “محمود”!

سلمان خان يظهر لأول مرة بعد محاولة اغتياله المرعبة بسلاح مُعدل! (شاهد)

التخثر مرض صامت يمكن أن يكون قاتلاً ولا يزال السبب الثالث للوفاة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا