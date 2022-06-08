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رياضة

لاعبو منتخب ألمانيا يرتدون قمصان السيدات أمام إنجلترا لهذا السبب (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعبو منتخب ألمانيا يرتدون قمصان السيدات أمام إنجلترا watanserb.com
لاعبو منتخب ألمانيا يرتدون قمصان السيدات أمام إنجلترا

وطن – شهدت مباراة منتخبي ألمانيا وإنجلترا، الثلاثاء، في مباراة قمة الجولة الثانية من منافسات دوري أمم أوروبا 2023، ارتداء اللاعبين داخل أرضية الملعب قمصان السيدات.

وجاءت تلك اللافتة من كلا المنتخبين خلال المباراة لدعم السيدات، وتذكير الجماهير بموعد مشاركتهن في بطولة اليورو لكرة القدم للسيدات. التي من المقرر أن تنطلق في ال6 وحتى ال31 من شهر يوليو/ تموز المقبل، حيث ستقام في 8 مدن بدولة بريطانيا.

بطولة اليورو للسيدات

وستكون أولى المواجهات في بطولة اليورو للسيدات بين منتخب فرنسا والنمسا، الأربعاء، في ال6 من شهر يوليو/ تموز المقبل. التي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب ” أولد ترافورد” قلعة ملعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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فيما ستكون المباراة الختامية للبطولة النسائية على مستوى القارة العجوز الأوروبية، الأحد، ال31 من شهر يوليو من الشهر ذاته. حيث ستقام على ميدان ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن).

كما وستضم بطولة اليورو للسيدات، كلاً من المنتخبات الأوروبية، إنجلترا، النرويج، إيرلندا الشمالية، النمسا في المجموعة الأولى.

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بينما في المجموعة الثانية كلاً من: الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، ألمانيا، لكن في المجموعة الثالثة جاء كلاً من المنتخبات، السويد، هولندا، سويسرا، البرتغال، كما في المجموعة الرابعة كلاً من: إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، أيسلندا.

مباراة ألمانيا وإنجلترا

وخيم التعادل الإيجابي بين ألمانيا “المكاكين” أمام منافسه إنجلترا ” الأسود الثلاثة”، بهدف لكليهما في منافسات دوري أمم أوروبا 2023.

وسجل منتخب ألمانيا الهدف الأول في الدقيقة ال50 عن طريق جوناس هوفمان، كما وأدرك منتخب إنجلترا هدف التعادل في الدقيقة ال88 من توقيع هاري كين من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة ألمانيا وإنجلترا السيطرة والقوة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديدات المكاكين إلى 10 تسديدات والاستحواذ بنسبة 63%. لكن وصلت عدد تسديدات الأسود الثلاثة إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 37%.

ترتيب المجموعة في دوري أمم أوروبا 2023

وجاء منتخب ألمانيا بعد هذا التعادل في المركز الثالث من ترتيب مجموعة دوري أمم أوروبا 2023، برصيد نقطتين، كما وآتى منتخب إنجلترا في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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