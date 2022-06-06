الرئيسيةالهدهدصحيفة هندية تتحدث عن مسؤولية مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في...
الهدهد

صحيفة هندية تتحدث عن مسؤولية مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في تأجيج الغضب ضدها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الاساءة للنبي الهند watanserb.com
مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

وطن – تحدثت صحيفة “سيتي أندولان” الهندية عن الغضب العربي والإسلامي من تصريحات المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الصحيفة إن العديد من الدول، بما في ذلك عمان وقطر والكويت والبحرين وإيران ، استخدمت كلمات قوية تعبر عن اعتراضها على تصريحات المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا بشأن النبي محمد.

وأشارت إلى أنه لاحتواء الغضب، طرد حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ومسؤول وسائل الإعلام في دلهي نافين كومار جيندال من الحزب. مشيرة إلى أن تصريحات نوبور شارما المثيرة للجدل أطلقت قبل عدة أيام، ولكن في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية ، كان هناك اعتراض كبير في الدول العربية عليه.

وقالت الصحيفة، أنه بعد تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ، بدأ اتجاه ضد حزب بهاراتيا جاناتا في الدول العربية وشُنت حملة ضد مقاطعة البضائع الهندية.

وأكدت الصحيفة أن الفضل في هذه الحملة يعود إلى مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. موضحة أنه كان أول من أطلق هذه الحملة من بين الدول العربية من خلال التغريد ضد حزب بهاراتيا جاناتا، حيث كتب أن حزب بهاراتيا جاناتا أدلى بتصريحات بذيئة ضد النبي محمد.

وقالت إن مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، يواصل إبداء رأيه في القضايا الإسلامية. لافتة إلى أنه هنأ طالبان بتوليها حكم أفغانستان ووصفه بالنصر، كما طالب الحكومة بحظر الكحول في عمان.

وتابعت قائلة: “ليس هذا فقط ، يعتبر المفتي الأكبر من أنصار باكستان. كما حصل أيضًا على أعلى جائزة مدنية في باكستان ، وهي جائزة Nishan-e-Pakistan.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يتعلق ببيان المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا ، قال مفتي عمان أن هذه مسألة يجب على جميع المسلمين أن ينهضوا ضدها كأمة واحدة.

ونوهت إلى أنه وبعد تصريح الخليلي ظهرت معارضة هندية في الدول العربية، و بعد ذلك قدم حزب بهاراتيا جاناتا تفسيره وطرد المتحدثين باسمه الذي أدلوا بالتصريحات.

واختتمت الصحيفة بالتوضيح أن الأزمة برمتها بدأت عندما شاركت نوبور شارما، التي كانت زعيمة في حزب بهاراتيا جاناتا قبل أيام قليلة، تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة حول الجدل المتعلق بمسجد جيانفابي.

اقرأ ايضا:

المصدرسيتي أندولان
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

حملة هندية لمقاطعة شركة الطيران القطرية ردا على غضب الدوحة من الإساءة للرسول

الهدهد

مقاطعة المنتجات الهندية.. انتفاضة تويترية في وجه الإساءة للنبي محمد

حياتنا

الشرطة الهندية تعذب بطريقة وحشية شابا مسلما بزعم ذبح بقرة

الهدهد

الشيخ أحمد الخليلي: الاستخفاف بأمة الإسلام علة مستشرية وجب علاجها ولا تسامح مع الإساءة للرسول

الهدهد

متحدثا الحزب الحاكم في الهند يطالبان بعدم نشر عناوينهما بعد تطاولهما على النبي

الهدهد

قصة الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المحظور في سلطنة عمان والكويت وقطر

الهدهد

متحدث الحزب الحاكم في الهند يشتم النبي ﷺ ويطعن في عرضه وغضب واسع

الهدهد

ما حقيقة الاعتداء على مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي؟!

الهدهد

سأله “هل أنت محمد؟”.. مسؤول هندي يعتدي على مسن حتى الموت لاعتقاده أنه مسلم

حياتنا

هندية تتنكر في هيئة رجل طوال 39 سنة لسبب صادم

حياتنا

ماذا تعرف عن إنفلونزا الطماطم بعد تسجيل 26 حالة في الهند!؟

الهدهد

محمد العوضي يدعو الدول العربية للاقتداء بسلطنة عمان في محاربة الإلحاد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

يديره سفيان السامرائي.. “مجتهد” يكشف عنوان مكتب بتركيا يروج للتطبيع بأمر من محمد بن سلمان

داعية كويتي يتطاول على مفتي عُمان أحمد الخليلي ويصفه بأنه “خميني جديد” (فيديو)

أخت آمبر هيرد تخرج عن صمتها وتنشر رسالة قويّة بعد فوز جوني ديب عليها

“نوايا سامة” .. براد بيت غاضب من أنجلينا جولي بسبب ما فعلته في مصنع النبيذ (شاهد)

سعد لمجرد وأنابيلا هلال .. أحضان وقُبل ساخنة أمام الحضور! (فيديو)

مسؤول سعودي لـ”وول ستريت”: “ما دامت حماس تحتمي بإيران فسنحتمي بإسرائيل”

جوني ديب يلتقي عائلة مُسلمة ولن تُصدق كم دفع بحفل فوزه على آمبر هيرد! (شاهد)

آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي قبل سقوطه في أحد أنهار تركيا

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا