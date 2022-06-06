صحيفة هندية تتحدث عن مسؤولية مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في تأجيج الغضب ضدها

وطن – تحدثت صحيفة “سيتي أندولان” الهندية عن الغضب العربي والإسلامي من تصريحات المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الصحيفة إن العديد من الدول، بما في ذلك عمان وقطر والكويت والبحرين وإيران ، استخدمت كلمات قوية تعبر عن اعتراضها على تصريحات المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا بشأن النبي محمد.

وأشارت إلى أنه لاحتواء الغضب، طرد حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ومسؤول وسائل الإعلام في دلهي نافين كومار جيندال من الحزب. مشيرة إلى أن تصريحات نوبور شارما المثيرة للجدل أطلقت قبل عدة أيام، ولكن في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية ، كان هناك اعتراض كبير في الدول العربية عليه.

وقالت الصحيفة، أنه بعد تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ، بدأ اتجاه ضد حزب بهاراتيا جاناتا في الدول العربية وشُنت حملة ضد مقاطعة البضائع الهندية.

وأكدت الصحيفة أن الفضل في هذه الحملة يعود إلى مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. موضحة أنه كان أول من أطلق هذه الحملة من بين الدول العربية من خلال التغريد ضد حزب بهاراتيا جاناتا، حيث كتب أن حزب بهاراتيا جاناتا أدلى بتصريحات بذيئة ضد النبي محمد.

وقالت إن مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، يواصل إبداء رأيه في القضايا الإسلامية. لافتة إلى أنه هنأ طالبان بتوليها حكم أفغانستان ووصفه بالنصر، كما طالب الحكومة بحظر الكحول في عمان.

وتابعت قائلة: “ليس هذا فقط ، يعتبر المفتي الأكبر من أنصار باكستان. كما حصل أيضًا على أعلى جائزة مدنية في باكستان ، وهي جائزة Nishan-e-Pakistan.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يتعلق ببيان المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا ، قال مفتي عمان أن هذه مسألة يجب على جميع المسلمين أن ينهضوا ضدها كأمة واحدة.

ونوهت إلى أنه وبعد تصريح الخليلي ظهرت معارضة هندية في الدول العربية، و بعد ذلك قدم حزب بهاراتيا جاناتا تفسيره وطرد المتحدثين باسمه الذي أدلوا بالتصريحات.

واختتمت الصحيفة بالتوضيح أن الأزمة برمتها بدأت عندما شاركت نوبور شارما، التي كانت زعيمة في حزب بهاراتيا جاناتا قبل أيام قليلة، تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة حول الجدل المتعلق بمسجد جيانفابي.

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