أحلام بالأبيض والأسود .. تعرف على أسرار الأحلام الغريبة

وطن– كتب العلماء والخبراء الكثير عن أسرار الأحلام على غرار أن الكل يحلم، حتى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم لا يحلمون ابدا أوأنهم لا يتذكرون أيا من أحلامهم.

كما قيل أيضا أنه من الضروري أن نرتاح 7 ساعات على الأقل يوميًا، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي لم يسبق أن تعرفنا عليها.

وفي الحقيقة يبدو أنه يتوجب عليك عدم تجاهل الأحلام الغريبة التي تراودك، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بمجريات حياتك اليومية وتتداخل مع كل ما تتفاعل معه خلال فترة اليقظة، وهو ما يمكن للعلم تفسيره بشكل واضح.

فيما يلي كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن المزيد من الأسرار بشأن الأحلام.

عندما نحلم، يزداد نشاط دماغنا: على الرغم من أن النوم والحلم مفاهيم مرتبطة بالراحة، فإن في الحقيقة يكون دماغنا أكثر نشاطًا عندما ننام. لدينا أكثر من حلم واحد كل ليلة: عادة ما يكون لدى الناس 4 إلى 6 أحلام مختلفة كل ليلة، حتى لو لم نتذكرها. هذه الأحلام جزء مهم من صحتنا.

هناك أناس يحلمون بالأبيض والأسود: 12٪ من المجتمع يحلمون دون ورود ألوان على أحداث أحلامهم. هناك بحث يقول أن هذه النسبة تتضاءل، لأن انتقال التلفزيون من لون الأبيض والأسود إلى الألوان الاخرى سيقلل هذا النوع من الأحلام. . يمكننا تعلم التحكم في الأحلام: سيكون ذلك ممكنا من خلال طريقة “الحلم الصافي“. ذلك الشخص الذي سيكون مدركا لأحلامه، سيتمتع بالقدرة على تغيير منطق الحلم نفسه.

نتفاعل في الأحلام كما لو كنا مستيقظين: عادة ما تكون الشخصيات في الأحلام هي نفسها في الحياة الواقعية. المشاعر التي نشعر بها في العالم الخيالي حقيقية وصحيحة. المشي في أثناء النوم أكثر شيوعًا مما تعتقد: إنه اضطراب في النوم. الأشخاص الذين يعانون منه لديهم تجارب في العالم الحقيقي لكن لا يدركوا ذلك. الحيونات تحلم أيضًا: تبين من خلال الدراسات أن الحيوانات لديها نفس موجات الدماغ مثلنا. شلل النوم: عجز عابر عن القيام بأي نوع من الحركة الإرادية في الفترة الانتقالية بين النوم واليقظة. أولئك الذين جربوه يقولون إنه كابوس. في هذه اللحظة يكون الشخص واعٍ، لكن الجسد ما زال نائمًا، فلا يمكننا الحركة أو التحدث أو النوم حتى لو حاولنا ذلك. تستغرق هذه اللحظات بضع دقائق.

يحلم الأعمى والمكفوف أيضًا أولئك الذين لم يبصروا النور منذ الولادة، لديهم أحلام تشابه أحلام الأشخاص الذين تمكنوا من الرؤية، أما أولئك الذين ولدوا مكفوفين لديهم أحلام أخرى تتمثل في الصور أو الرائحة أو السمع. لا يمكننا قراءة أو معرفة الوقت في أثناء الحلم: على الرغم من هذا الاعتقاد فإن هناك دراسات تقول إنها ليست موثوقة بنسبة مائة بالمائة. هناك أناس يستيقظون وبمجرد عودتهم إلى النوم ينسون التوقيت. كلما زاد الارتفاع زادت اضطرابات النوم: أوضح الدكتور فيريه المتخصص في اضطرابات النوم في موقعه على الإنترنت أن اضطرابات النوم بشكل عام يزيد على ارتفاعات 13200 قدم أو أعلى. يُعتقد أن سبب الاضطراب هو انخفاض مستويات الأكسجين والتغيرات المصاحبة في التنفس. يتكيف معظم الناس مع ارتفاعات جديدة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا.