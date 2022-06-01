ماذا يحدث لسيارتك إذا قمت بتنظيفها بهذه الطريقة في فصل الصيف؟

وطن-يعد الحفاظ على نوافذ السيارة نظيفة أمرًا معقدًا للغاية على مدار العام، ولكن بشكل خاص في فصل الصيف بسبب وجود البعوض والغبار.

من الضروري تنظيف نوافذ السيارة للقيادة بأمان ولؤيةكل شيء من حولنا عندما نكون على الطريق.

تقول صحيفة “أوك دياريو” إن النافذة الأمامية هي مهمة للغاية في أثناء القيادة، ولكن يجب أيضًا أن نولي اهتمامًا خاصًا لبقية الزجاج، بما في ذلك مرايا الرؤية الخلفية.

ولسائل أن يسأل، ماذا يحدث إذا لم نسكب الماء واكتفينا بتنشيط مساحات الزجاج الأمامي؟ ربما بهذه الطريقة سنخدش البلورات وهذا ما يجب أن نتجنبه. فالماء هو حل مؤقت يمكننا استخدامه للصيانة:

ما يمكننا فعل ذلك مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين على الأقل كالتالي: تنظيف نوافذ السيارة بمنظف زجاج وورق صناعي. ولايمكن استعمال ورق المطبخ أو الحمام لأنه يترك آثارًا. يمكننا أيضًا استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، لكن بعضها يترك آثارًا.

وبالطبع من الضروري أن نذهب إلى محطة خدمة غسيل السيارات لغسل السيارة.

هل يمكن تنظيف السيارة في الشارع؟

في فصل الصيف يذهب الكثير منا إلى البلدة أو المناطق الريفية الجميلة لقضاء بضعة أيام في إجازة ونعتقد أن غسل السيارة في الشارع أمر سهل وممكن. بيد أنه بحسب الحرس المدني فإن “غسل السيارة في الشارع يعاقب عليه القانون، كما تتراوح العقوبة بين 30 و 3000 يورو بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن مصادر إسبانية.

علاوة على ذلك، لا يجوز تغيير زيت السيارة في الشارع كما هو محدد في المادة 4.2 من اللوائح العامة للمرور (إسبانيا): “يحظر رمي أو إيداع أو ترك أشياء أو مواد على الطريق من شأنها أن تعيق حرية الحركة أو التوقف أو الوقوف. أو تجعل الطرقات خطرة أو تفسد منشآتها أو تنتج فيها أو بمحيطها تأثيرات تغير الظروف المناسبة للدوران أو التوقف أو الوقوف.

يُذكر أنه من أكثر الغرامات شيوعًا في موسم الصيف القيادة بدون قميص (إسبانيا). على الرغم من أنه ليس محظورًا صراحةً، إلا أنه قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 200 يورو وفقدان ثلاث نقاط من رخصة القيادة.