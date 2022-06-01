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بعد توقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.. تحذيرات من شراء المنتجات الإماراتية بعد الآن

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مقاطعة المنتجات الإماراتية watanserb.com
دعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية بعد توقيع اتفاقية تجارة حرة بين اسرائيل والإمارات

وطن – تزامنا مع توقيع الإمارات اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الإمارات الآن ستتحول لساعي بريد لإيصال المنتجات الإسرائيلية إلى باقي الأسواق الخليجية والعربية تحت مسمى “صنع في الإمارات”.

وحذر الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” من شراء المنتجات الإماراتية بعد الآن، بسبب الخشية من أن تكون بضائع إسرائيلية. لافتين إلى عدم ثقتهم بما ستفعله الإمارات، في حين رأى آخرون أن الإمارات ستكون منفذا لنشر المنتجات الإسرائيلية المسرطنة، كما ودعوا إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية.

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اسرائيل والامارات

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان: “احذروا من المواد المسرطنة ، هذه اخطر اتفاقية تم توقيعها بين إسرائيل والامارات ، وبموجبها سوف تغزوا اسواق دول الخليج والاسواق العربية عبر المنطقة الحرة في دبي البضائع والمواد الغذائيه الاسرائيلية، غير المكتوب عليها صنع في إسرائيل”.

كما حذر الإعلامي السعودي “صالح المرزوق” الجميع من دخول المنتجات الإسرائيلية لدول الخليج بعد حملها الكود الإماراتي، قائلا: “الامارات واسرائيل توقعان اتفاقية للتجارة الحره ..ورئيس اسرائيل يصفها بالتاريخية..اختلط الحابل بالنابل ..وغدا ستدخل البضائع الاسرائيلية للدول العربية والخليجية وتحمل الكود الاماراتي ..!!! التجارة اصبحت هي المسيرة والقائد بعد ان تلاشت القضية الفلسطينية في نظر البعض !!”.

من جانبها، دعت الصحفية “بيداء العولقي” إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية، قائلة: “أعنلت الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقيات تجارية مع الاحتلال، تعفى البضائع الإسرائيلية بموجبها من الضرائب وتدخل إلى الإمارات والخليج بلا رقابة. في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى. نذكركم بضرورة المشاركة عبر وسم #مقاطعة_الامارات للرد على هذا الانبطاح.”

وقال الفنان التشكيلي السعودي “عامر جعفري”: “لا استبعد ان تصلنا المنتجات الإسرائيلية عن طريق جبل علي الإمارات لا تنتج فقط تجمع البضائع من كل دول العالم وتغلفها وتعيد تصديرها كمنتج اماراتي وجبت المقاطعة”.

وأدانت الناشطة السعودية “سارة الغامدي” توقيع الاتفاقية، محذرة من دخول البضائع الإسرائيلي إلى الأسواق الخليجية: “أعنلت الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الاسرائيلي، تعفى “البضائع الإسرائيلية” بموجبها من الضرائب، وتدخل الى الإمارات و الخليج بلا رقابة، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على “المسجد الأقصى” المبارك.”

مقاطعة الإمارات

وتفاعل العديد من المغردن مع وسم “#مقاطعة_الامارات“، هاجموا فيه القيادة الإماراتية التي ارتمت في أحضان إسرائيل، وجعلت من بلدها قاعدة لانتشار الورم السرطاني الاحتلالي في الخليج والبلاد العربية.

الإعلان عن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل

وكان السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، قد أعلن، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، لتعزيز النشاطات التجارية.

السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “تم”، بعد أن أشار في تغريدة سابقة، إلى توجههما إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة.

وبموجب الاتفاق، سيجري “استثناء 96 بالمئة من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا”، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع “تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية”.

الإمارات تقود قطار التطبيع

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل. وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2020، قبل أن تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا.

وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واختتمت بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما يومي 21 و 22 اذار/مارس في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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