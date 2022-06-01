بعد توقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.. تحذيرات من شراء المنتجات الإماراتية بعد الآن

وطن – تزامنا مع توقيع الإمارات اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الإمارات الآن ستتحول لساعي بريد لإيصال المنتجات الإسرائيلية إلى باقي الأسواق الخليجية والعربية تحت مسمى “صنع في الإمارات”.

وحذر الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” من شراء المنتجات الإماراتية بعد الآن، بسبب الخشية من أن تكون بضائع إسرائيلية. لافتين إلى عدم ثقتهم بما ستفعله الإمارات، في حين رأى آخرون أن الإمارات ستكون منفذا لنشر المنتجات الإسرائيلية المسرطنة، كما ودعوا إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان: “احذروا من المواد المسرطنة ، هذه اخطر اتفاقية تم توقيعها بين إسرائيل والامارات ، وبموجبها سوف تغزوا اسواق دول الخليج والاسواق العربية عبر المنطقة الحرة في دبي البضائع والمواد الغذائيه الاسرائيلية، غير المكتوب عليها صنع في إسرائيل”.

احذروا من المواد المسرطنة ، هذه اخطر اتفاقية تم توقيعها بين إسرائيل والامارات ، وبموجبها سوف تغزوا اسواق دول الخليج والاسواق العربية عبر المنطقة الحرة في دبي البضائع والمواد الغذائيه الاسرائيلية، غير المكتوب عليها صنع في اسرائيل #الخليج #مصر #العراق #سوريا #لبنان #اليمن #الاردن pic.twitter.com/kSFJ8MYlwY — جمال ريان (@jamalrayyan) June 1, 2022

كما حذر الإعلامي السعودي “صالح المرزوق” الجميع من دخول المنتجات الإسرائيلية لدول الخليج بعد حملها الكود الإماراتي، قائلا: “الامارات واسرائيل توقعان اتفاقية للتجارة الحره ..ورئيس اسرائيل يصفها بالتاريخية..اختلط الحابل بالنابل ..وغدا ستدخل البضائع الاسرائيلية للدول العربية والخليجية وتحمل الكود الاماراتي ..!!! التجارة اصبحت هي المسيرة والقائد بعد ان تلاشت القضية الفلسطينية في نظر البعض !!”.

الامارات واسرائيل توقعان اتفاقية للتجارة الحره ..ورئيس اسرائيل يصفها بالتاريخية..اختلط الحابل بالنابل ..وغدا ستدخل البضائع الاسرائيلية للدول العربية والخليجية وتحمل الكود الاماراتي ..!!! التجارة اصبحت هي المسيره والقائد بعد ان تلاشت القضية الفلسطينيه في نظر البعض !! — صالح المرزوق (@salmarzouk) May 31, 2022

من جانبها، دعت الصحفية “بيداء العولقي” إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية، قائلة: “أعنلت الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقيات تجارية مع الاحتلال، تعفى البضائع الإسرائيلية بموجبها من الضرائب وتدخل إلى الإمارات والخليج بلا رقابة. في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى. نذكركم بضرورة المشاركة عبر وسم #مقاطعة_الامارات للرد على هذا الانبطاح.”

أعنلت الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقيات تجارية مع الاحتلال، تعفى البضائع الإسرائيلية بموجبها من الضرائب وتدخل إلى الإمارات والخليج بلا رقابة. في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى. نذكركم بضرورة المشاركة عبر وسم #مقاطعة_الامارات للرد على هذا الانبطاح. — بيداء العولقي (@Byda_alaulaqi) May 31, 2022

وقال الفنان التشكيلي السعودي “عامر جعفري”: “لا استبعد ان تصلنا المنتجات الإسرائيلية عن طريق جبل علي الإمارات لا تنتج فقط تجمع البضائع من كل دول العالم وتغلفها وتعيد تصديرها كمنتج اماراتي وجبت المقاطعة”.

لا استبعد ان تصلنا المنتجات الإسرائيلية عن طريق جبل علي الإمارات لا تنتج فقط تجمع البضائع من كل دول العالم وتغلفها وتعيد تصديرها كمنتج اماراتي

وجبت المقاطعة — عامر جعفري (@i2Tb7sOsGAx2RCu) May 31, 2022

وأدانت الناشطة السعودية “سارة الغامدي” توقيع الاتفاقية، محذرة من دخول البضائع الإسرائيلي إلى الأسواق الخليجية: “أعنلت الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الاسرائيلي، تعفى “البضائع الإسرائيلية” بموجبها من الضرائب، وتدخل الى الإمارات و الخليج بلا رقابة، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على “المسجد الأقصى” المبارك.”

أعنلت #الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقيات تجارية مع #الاحتلال_الاسرائيلي، تعفى "البضائع الإسرائيلية" بموجبها من #الضرائب، وتدخل الى الإمارات و #الخليج بلا رقابة، في ظل عدوان #الاحتلال المتواصل على "المسجد الأقصى" المبارك. — ســـارة الغــامــدي (@sarah_alghamidi) May 31, 2022

مقاطعة الإمارات

وتفاعل العديد من المغردن مع وسم “#مقاطعة_الامارات“، هاجموا فيه القيادة الإماراتية التي ارتمت في أحضان إسرائيل، وجعلت من بلدها قاعدة لانتشار الورم السرطاني الاحتلالي في الخليج والبلاد العربية.

سينهض الشعب الاماراتي الابي يوما ويغسل عار هذه القيادة الجائره #مقاطعة_الامارات — Ismail alwhedi (@IAlwhedi) May 31, 2022

حكام الإمارات خانوا الله ورسوله #مقاطعة_الامارات — احمد السلماني (@AhmedAlsalmany_) May 31, 2022

الخنازير ولاد زايد صهاينة العرب فاحذروهم #مقاطعة_الامارات — طارق جيفارا (@SPRTwxkmKDeCMwn) May 31, 2022

الإعلان عن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل

وكان السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، قد أعلن، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، لتعزيز النشاطات التجارية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “تم”، بعد أن أشار في تغريدة سابقة، إلى توجههما إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة.

وبموجب الاتفاق، سيجري “استثناء 96 بالمئة من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا”، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع “تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية”.

الإمارات تقود قطار التطبيع

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل. وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2020، قبل أن تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا.

وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واختتمت بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما يومي 21 و 22 اذار/مارس في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.

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