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كم تبلغ ثروة ميغان ماركل؟ لن تتخيل الرقم

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
كم تبلغ ثروة ميغان ماركل؟ watanserb.com
ميغان ماركل

وطن– ولدت ميغان ماركل في لوس أنجلوس، كاليفورنيا وبدأت مسيرتها التمثيلية أثناء دراستها في جامعة نورث وسترن.

وفي هذا الإطار، قال موقع nsbpresets، إن ميغان، التي تبلغ ثروتها 60 مليون دولار، حققت الشهرة والمبالغ الكبيرة من خلال مسلسل Suits الذي تقاضت عنه حوالي 50000 دولار لكل حلقة أي ما ما يعادل دخلًا سنويًا يقترب من 450 ألف دولار.

ميغان ماركل في مسلسل “suits”

كما أنشأت ماركل موقع إلكتروني خاص بأسلوب الحياة يُسمي “The Tig” في عام 2014 والذي استخدمته لمناقشة وكتابة مقالات عن السفر والطعام والموضة.

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وقد حقق الموقع نجاحًا كبيرًا حيث كان معظم القراء الذين يدخلون الموقع من عشاق البرنامج التلفزيوني “Suits“.

وتشير التقديرات إلى أنها جنت حوالي 80 ألف دولار سنويًا من الموقع.

وفي عام 2016، كشفت عدة تقارير أن الأمير هاري كان يواعد ميغان وقد تم تأكيد علاقتهما بحلول نوفمبر من عام 2016. وفي العام التالي أعلن الثنائي خطوبتهما في نوفمبر 2017 وتزوجا في مارس من عام 2018.

في مايو من عام 2019، أنجبت ميغان آرتشي وهو السابع في ترتيب العرش البريطاني.

“آرتشي” إبن ميغان ماركل والأمير هاري

والمرة الأولى التي حضرت فيها ماركل مع أفراد من العائلة المالكة البريطانية كانت في ديسمبر 2017 قبل وقت قصير من تأكيد زواجها من الأمير هاري وبعد حفل زفافهما، ظهرت أول ظهور رسمي لها بلقب دوقة ساسكس في مايو 2018 للاحتفال بالأعمال الخيرية التي كانت من عمل الأمير تشارلز.

وفي يناير من عام 2020، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن ألقابهما الملكية.

أعمالها الخيرية

قبل أن تصبح أميرة، كانت ماركل تنشط في الأعمال الخيرية. حيث كانت مستشارة لمنظمة خيرية دولية One Young World، وفي عام 2016، كانت سفيرة لدى World Vision Canada.

إلى جانب الأمير هاري، واصلت ماركل أعمالها الخيرية حيث أطلق الزوجان مؤسستهما الخيرية الخاصة المسماة “أرتشويل” Archewell.

العقارات

بعد أن قررا الانسحاب من أداء المهام الملكية، أمضى هاري وميغان وقتًا في كندا قبل الانتقال إلى جنوب كاليفورنيا. حيث عاشا لبضعة أشهر في مقر إقامة تايلر بيري.

في أغسطس من عام 2020، كشفت عدة تقارير أنهما قاما بشراء منزل يقع في مونتيسيتو، كاليفورنيا (بالقرب من سانتا باربرا) مقابل 14.7 مليون دولار.

صفقة نتفليكس

في 2 سبتمبر 2020، وقع الثنائي اتفاقية لمدة خمس سنوات بقيمة 100 مليون دولار مع شركة نتفليكس. ومن خلال هذه الإتفاقية، سينشئ هاري وميغان مشاريع تجارية بالإضافة إلى برامج أطفال.

صفقة سبوتيفاي

في ديسمبر من عام 2020 ، أشارت عدة تقارير إلى أن هاري وميغان قد وقعا عقد بث مدته 3 سنوات مع منصة سبوتيفاي الأمريكية بقيمة 18 مليون دولار.

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المصدرnsbpresets- ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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