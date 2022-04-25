ترامب يكشف مفاجأة .. ميغان ماركل ستتخلى عن الأمير هاري من أجل “رجل آخر”!

وطن – في مقابلة أجراها مؤخرا مع المذيع البريطاني بيرس ‏مورغان، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كبار أفراد العائلة المالكة السابقين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وفقََا لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

متفاخرًا بأنه يتوقع “كل شيء تقريبًا”، أخبر ترامب – الذي كان مرتديًا بدلة باللون الكحلي وربطة عنق حمراء – بيرس أنه يعتقد أن ميغان ستنفصل عن الأمير هاري من أجل “شخص آخر تحبه بشكل أفضل”.

وخلال هذه المقابلة، تحدث المذيع بيرس عن الأمير هاري وزوجته ميغان قائلا في هذا الإطار “أعتقد أنهما تركا البلاد، وتخلا عن واجباتهما الملكية ويعيشان في رفاهية في كاليفورنيا”.

واضاف بيرس “إنهما يريدان استخدام ألقابهما الملكية لتحقيق مكاسب مالية.”

ليرد عليه ترامب “أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما يقرر هاري أن لديه ما يكفي من السيطرة، أو ربما عندما تقرر هي أنها تحب رجلاً آخر بشكل أفضل، أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما ينتهي الأمر.”

علاقتهما ستنتهي بشكل سيء

كما أضاف ترامب أن علاقتهما ستنتهي بطريقة سيئة للغاية.

متفاخرا بالقول “لقد كنت متنبئًا جيدًا للغاية، كما تعلم، لقد توقعت كل شيء تقريبًا.”

كما تحدث ترامب بفخر عن الملكة إليزابيث الثانية وقال إنه كان ينبغي عليها تجريد جميع ألقابهما الملكية.

أول رحلة دولية منذ مغادرة العائلة المالكة

كان الأمير هاري وزوجته ميغان في هولندا في نهاية هذا الأسبوع لحضور دورة ألعاب Invictus.

وقد كانت هذه أول رحلة دولية لهما معاً منذ تنحيهما عن منصبهما في العائلة المالكة، حيث انتقل الثنائي بعد ذلك إلى كاليفورنيا لعيش حياة جديدة مع أطفالهما أرشي وليليبت.

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