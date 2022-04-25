الإثنين, أبريل 25, 2022
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ترامب يكشف مفاجأة .. ميغان ماركل ستتخلى عن الأمير هاري من أجل “رجل آخر”!

متوقعاً انتهاء علاقتهما بطريقة "سيئة للغاية"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ميغان ماركل ستتخلى عن الأمير هاري حسب توقع ترامب watanserb.com
ميغان ماركل - الأمير هاري

وطن – في مقابلة أجراها مؤخرا مع المذيع البريطاني بيرس ‏مورغان، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كبار أفراد العائلة المالكة السابقين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وفقََا لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

مقابلة ترامب مع المذيع البريطاني بيرس ‏مورغان
مقابلة ترامب مع المذيع البريطاني بيرس ‏مورغان

متفاخرًا بأنه يتوقع “كل شيء تقريبًا”، أخبر ترامب – الذي كان مرتديًا بدلة باللون الكحلي وربطة عنق حمراء – بيرس أنه يعتقد أن ميغان ستنفصل عن الأمير هاري من أجل “شخص آخر تحبه بشكل أفضل”.

وخلال هذه المقابلة، تحدث المذيع بيرس عن الأمير هاري وزوجته ميغان قائلا في هذا الإطار “أعتقد أنهما تركا البلاد، وتخلا عن واجباتهما الملكية ويعيشان في رفاهية في كاليفورنيا”.

الأمير هاري وميغان ماركل watanserb.com
الأمير هاري وميغان ماركل

واضاف بيرس “إنهما يريدان استخدام ألقابهما الملكية لتحقيق مكاسب مالية.”

ليرد عليه ترامب “أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما يقرر هاري أن لديه ما يكفي من السيطرة، أو ربما عندما تقرر هي أنها تحب رجلاً آخر بشكل أفضل، أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما ينتهي الأمر.”

علاقتهما ستنتهي بشكل سيء

كما أضاف ترامب أن علاقتهما ستنتهي بطريقة سيئة للغاية.

متفاخرا بالقول “لقد كنت متنبئًا جيدًا للغاية، كما تعلم، لقد توقعت كل شيء تقريبًا.”

كما تحدث ترامب بفخر عن الملكة إليزابيث الثانية وقال إنه كان ينبغي عليها تجريد جميع ألقابهما الملكية.

أول رحلة دولية منذ مغادرة العائلة المالكة

كان الأمير هاري وزوجته ميغان في هولندا في نهاية هذا الأسبوع لحضور دورة ألعاب Invictus.

وقد كانت هذه أول رحلة دولية لهما معاً منذ تنحيهما عن منصبهما في العائلة المالكة، حيث انتقل الثنائي بعد ذلك إلى كاليفورنيا لعيش حياة جديدة مع أطفالهما أرشي وليليبت.

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المصدرميرور
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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