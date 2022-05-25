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(وطن) تكشف عن شبيح بميليشيات بشار في مخيمات قبرص ويتأهب للفرار إلى أوروبا

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شبيح في مخيمات قبرص watanserb.com
شبيح في مخيمات قبرص

وطن- تعرّف لاجئون سوريون مقيمون في مخيم “Pournara بورنارا” غرب العاصمة القبرصية “نيقوسيا”، على الشبيح بميليشيات الأسد “حسين خضر” الملقب بحسن خضرة من بلدة “الحميدية” بريف طرطوس الذي وصل إلى قبرص منذ فترة، ويتهم بجرائم تشبيح وقتل وسرقة.

شبيح سوري في مخيمات قبرص

وكشف ناشط فضل عدم ذكر اسمه لـ(وطن)، أن الشبيح “خضرة” وصل برفقة 7 أشخاص بمركب من شاطئ بلدته “الحميدية”.

ويشار إلى أن الشبيح بميليشيات بشار الأسد، ينحدر من بلدة “الحميدية” التابعة لمحافظة طرطوس.

وبحسب شهود عيان، فقد قاد الشبيح المذكور مجموعة تصفية في “مجزرة البيضا” التي وقعت في، 2 مايو من عام 2013، وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصاً، كلهم مدنيون معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكد مصدر (وطن) الذي رفض ذكر اسمه حفاظا على سلامته، أن ” حسين خضر” عمل تحت قيادة متزعم قوات النمر “سهيل الحسن”، الذي كان يثق به لذلك أوكل إليه مهمة تجنيد وإدارة العناصر في بلدته الحميدية بريف طرطوس.

كما أسند “الحسن” إليه مهاماً أخرى مع تزايد أعداد العناصر التي تنضوي تحت إمرته.

كان مقربا من سهيل الحسن ويقود مجموعة تشبيح

ولفت المصدر أيضا إلى أن الشبيح المذكور كان يقود مجموعة تشبيح مسلحة مؤلفة من حوالي 20 عنصراً وبحوزتهم العديد من السيارات “دبل كبين” والآليات العسكرية.

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وكان يستولي على بيوت المهجرين من البلدة ومن المناطق السنية في طرطوس وما حولها ويضع يده على أراضيهم الزراعية.

وكشف المصدر أيضا أن الشبيح “خضرة” ذهب منذ عام إلى قبرص بهدف الإقامة فيها ولكن الوضع هناك لم يناسبه فعاد إلى سوريا.

وعبر المصدر كذلك عن اعتقاده بأن الشبيح السوري تعرض لضغط أو تم مصادرة سلاح مجموعته فهرب خوفاً من الانتقام.

ملاحقة مجرمي الحرب

وهو ينحدر من عائلة معدومة المال والحال كانت تقطن في غرفة من التنك على الشاطئ، ويعمل مع أشقائه في جمع أواني وعبوات البلاستيك لبيعها أو يعمل أحياناً في صيد السمك.

أما الآن فيملكون كما يقول ـ المصدر ـ سيارات ومحالاً تجارية في بلدة الحميدية.

وكان”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، قد وضع على موقعه الإلكتروني في يونيو 2019، خدمة الإبلاغ على المجرمين و”الشبيحة” المتواجدين في أوروبا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا أوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين أو بأي صفة أخرى.

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المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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