(وطن) تكشف عن شبيح بميليشيات بشار في مخيمات قبرص ويتأهب للفرار إلى أوروبا

وطن- تعرّف لاجئون سوريون مقيمون في مخيم “Pournara بورنارا” غرب العاصمة القبرصية “نيقوسيا”، على الشبيح بميليشيات الأسد “حسين خضر” الملقب بحسن خضرة من بلدة “الحميدية” بريف طرطوس الذي وصل إلى قبرص منذ فترة، ويتهم بجرائم تشبيح وقتل وسرقة.

شبيح سوري في مخيمات قبرص

وكشف ناشط فضل عدم ذكر اسمه لـ(وطن)، أن الشبيح “خضرة” وصل برفقة 7 أشخاص بمركب من شاطئ بلدته “الحميدية”.

ويشار إلى أن الشبيح بميليشيات بشار الأسد، ينحدر من بلدة “الحميدية” التابعة لمحافظة طرطوس.

وبحسب شهود عيان، فقد قاد الشبيح المذكور مجموعة تصفية في “مجزرة البيضا” التي وقعت في، 2 مايو من عام 2013، وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصاً، كلهم مدنيون معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكد مصدر (وطن) الذي رفض ذكر اسمه حفاظا على سلامته، أن ” حسين خضر” عمل تحت قيادة متزعم قوات النمر “سهيل الحسن”، الذي كان يثق به لذلك أوكل إليه مهمة تجنيد وإدارة العناصر في بلدته الحميدية بريف طرطوس.

كما أسند “الحسن” إليه مهاماً أخرى مع تزايد أعداد العناصر التي تنضوي تحت إمرته.

كان مقربا من سهيل الحسن ويقود مجموعة تشبيح

ولفت المصدر أيضا إلى أن الشبيح المذكور كان يقود مجموعة تشبيح مسلحة مؤلفة من حوالي 20 عنصراً وبحوزتهم العديد من السيارات “دبل كبين” والآليات العسكرية.

وكان يستولي على بيوت المهجرين من البلدة ومن المناطق السنية في طرطوس وما حولها ويضع يده على أراضيهم الزراعية.

وكشف المصدر أيضا أن الشبيح “خضرة” ذهب منذ عام إلى قبرص بهدف الإقامة فيها ولكن الوضع هناك لم يناسبه فعاد إلى سوريا.

وعبر المصدر كذلك عن اعتقاده بأن الشبيح السوري تعرض لضغط أو تم مصادرة سلاح مجموعته فهرب خوفاً من الانتقام.

ملاحقة مجرمي الحرب

وهو ينحدر من عائلة معدومة المال والحال كانت تقطن في غرفة من التنك على الشاطئ، ويعمل مع أشقائه في جمع أواني وعبوات البلاستيك لبيعها أو يعمل أحياناً في صيد السمك.

أما الآن فيملكون كما يقول ـ المصدر ـ سيارات ومحالاً تجارية في بلدة الحميدية.

وكان”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، قد وضع على موقعه الإلكتروني في يونيو 2019، خدمة الإبلاغ على المجرمين و”الشبيحة” المتواجدين في أوروبا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا أوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين أو بأي صفة أخرى.