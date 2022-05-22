لم تسمع بها من قبل…نباتات تخلصك من احتباس الماء والسيلوليت؟

وطن- غالبا ما يُنصح الأشخاص الذين بصدد اتباع حمية غذائية للتخسيس، بادراج شجرة الرماد ونبات المروج ضمن نظامهم الغذائي اليومي، لأنها تساعد على التخلص من الماء الزائد. ويمكن أن تساعد بشكل خاص في حالة احتباس الماء أو كنت تعاني من السيلوليت.

فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي ماغ” الفرنسية، أكثر 5 نباتات تساعد على التخلص من مشكلة احتباس الماء.

مصطلح “التصريف” ليس له أساس علمي: فهو يشير فقط إلى وظيفة الإزالة. إذا لم يتم إثبات ذلك، فإن مزايا النباتات المدرة للبول تساعدك فقط على التخلص من احتباس الماء والسيلوليت، ولكن ليس للقضاء على الكيلوغرامات الزائدة، بحسب ما ترجمته “وطن”.

الرماد نبات مدر للبول

لماذا نستعمل هذه النباتات؟ لأنها نباتات مدرة للبول، وتحتوي على أملاح المانيتول والبوتاسيوم.

الجرعة؟ 400 مجم من الخلاصة الجافة، كبسولة واحدة 200 مجم صباحًا ومساءً.

المنقوع: من 10 إلى 20 جم من الأوراق المجففة في 1 لتر من الماء المغلي للشرب أثناء النهار.

كم يستغرق العلاج للوصول إلى نتيجة؟ يجب أن يقتصر العلاج على أسبوعين

المنتج: يوجد في المتاجر العضوية والصيدليات وعلى الإنترنت وفي نقاط البيع المباشرة.

نبات الينم

تعزز هذه الشجرة عملية التخلص الكلوي من الماء، فهي مصنع لتصريف المياه

لماذا ؟ تستخدم لتعزيز القضاء الكلوي للماء

الجرعة؟ تُستعمل في كبسولتان من حوالي 200 ملغ من المستخلص الجاف تؤخذ خارج وجبات الطعام.

منقوع: من 5 إلى 10 جم من النباتات المجففة الكاملة في 1 لتر من الماء المغلي، كوب في الصباح والآخر عند الظهر قبل الوجبات

كم يستغرق العلاج للوصول إلى نتيجة؟ من 9 إلى 18 يومًا. التجديد إذا لزم الأمر، بعد انقطاع لمدة شهر على الأقل

أوراق الشاي جافا له تأثير تصريف ومطهر

لماذا؟ هناك تأثير جيد على مشكلة احتباس الماء لأن تحتوي على أملاح البوتاسيوم في أوراقها المجففة

الجرعة؟ تؤخذ في كبسولتين 200 ملغ في الصباح وفي نهاية فترة ما بعد الظهر.

المنقوع: من6 إلى 12 جرامًا من النبات المجفف مقابل 1 لتر من الماء، بعدة جرعات على مدار اليوم

كم يستغرق العلاج للوصول إلى نتيجة؟ لا تتجاوز أسبوعين

تجنبه إذا لديك مشاكل في القلب أو مغص كلوي.

نبات المروج له تأثير إزالة السموم من الكبد

لماذا؟ يستخدم هذا النبات تقليديا لتعزيز العمل الكلوي.

الجرعة؟ على شكل منقوع بمعدل 2 إلى 6 جم يوميًا في 1 لتر من الماء، للشرب طوال اليوم. في المستخلص الجاف يُستخدم في كبسولات: ما مجموعه 800 إلى 1500 مجم يوميًا، يتم تناولها مع الوجبات.

كم يستغرق العلاج للوصول إلى نتيجة؟ ليس أكثر من شهر

تجنبها إذا لديك حساسية من الأسبرين.

نبات الكرز يدر البول

لماذا؟ هذه الشجيرة تسهل القضاء على الفضلات في الكلى وتزيد من البول.

الجرعة؟ تُؤخذ في كبسولات من 1.5 غرام في اليوم على جرعتين، واحدة في الصباح وواحدة في الظهيرة. اشرب حتى 3 أكواب في اليوم.

كم يستغرق العلاج للوصول إلى نتيجة؟ اسبوعين

تجنبها إذا كنت عرضة للإصابة بحصى في المسالك البولية.

متى وكيف تستهلك نباتات تصريف الماء؟

بشكل عام، يتم استهلاك نباتات التصريف في منقوع. ولكن يمكنك أيضًا تناولها كعلاج في كبسولات أو في أقراص عشبية. نصيحتنا: اشربها في كوب كبير من الماء، لمدة 15 يومًا إلى شهر حسب النباتات، حتى لا تفقد المعادن الأساسية في البول (الصوديوم والبوتاسيوم) وعلى المدى الطويل تعاني من انخفاض في ضغط الدم أو التعب أو التشنجات.

كن حذرًا، لأن النباتات عبارة عن مواد فعالة لها تأثيرات حقيقية على الجسم. وبالتالي، فإن كل هذه النباتات لها نتائج عكسية في حال:

كنت حاملا

كنت مرضعة.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فمن المحتمل أن تؤدي إلى إرهاق الكلى بسبب النشاط الزائد.

يتم استخدام نباتات أخرى ذات تأثير تصريف في العلاج بالنباتات للتخلص من المياه الزائدة مثل: الهندباء، خشب الزيزفون العصاري، نبات الأرقطيون/القرطب، عنب الدب، الكشمش الأسود …

ما هو التصريف اللمفاوي؟

هل أنت تعلني من احتباس الماء أو السيلوليت أو فشل الدورة الدموية؟ لاستكمال عمل تصريف الماء من خلال النباتات، يمكن أن يكون التصريف اللمفاوي اليدوي أي التدليك مثيرًا للاهتمام ونافعا أيضا. إنها طريقة تدليك تتضمن تحسين الدورة اللمفاوية (تحمل الأوعية اللمفاوية الفضلات والجراثيم والخلايا التالفة بعيدًا عن أنسجة الجسم).

ما هو أفضل شاي أعشاب للتخلص من احتباس الماء؟

يقدم لك دكتور جان ميشيل موريل، طبيب أعشاب وصفته والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل:

أوراق المروج (Filipendula ulmaria) ؛

أوراق الرماد (Fraxinus excelsior) ؛

أوراق البتولا (Betula alba) ؛

أوراق الكشمش الأسود (ريبس نيغروم) ؛

أوراق نبات القراص (Urtica dioica).

امزج 30 جرام من كل نبتة. احسب 3 ملاعق كبيرة (حفنة جيدة) من هذا الخليط، لكل 1 لتر من الماء المغلي. يترك لينقع لمدة 1/4 ساعة، ثم يصفى. اشربه خلال النهار لمدة 5 أيام في الأسبوع أي ثلاثة أسابيع في الشهر وهو علاج لمدة 15 يومًا.