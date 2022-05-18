إليكم سبب رفض جوني ديب مشاهدة آمبر هيرد وهي تبكي

وطن- تجري المحاكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد على قدم وساق. ومع كل جلسة نلاحظ جيدا أن الممثل لم يعد بإمكانه النظر إلى زوجته السابقة متجاهلا لدموعها.

فيما يلي تحدثت مجلة “فيمينا” الفرنسية عن السبب:

في الأسابيع الأخيرة عاش العالم على وقع جلسات المحاكم المتتالية لكل من جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد. وهكذا عُرضت حياتهما الخاصة للملأ بعد دعوى تشهير رفعها الممثل ضد هيرد. ومع استمرار الجلسات، أصبحت التفاصيل واضحة بالإضافة إلى التقلبات والانعطافات بينهما.

كل واحد منهما يدافع عن نفسه بطريقته علما وأن الزوجان السابقان يحافظان على مسافة بينهما، تُظهر أنهما لا يبليان بمشاعر بعضهما البعض وليس هناك أي تعاطف بينهما وكل منهما يبحث عن حقه.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، ذهب جوني ديب إلى أبعد من ذلك، فمنذ بداية المحاكمة، لم ينظر إلى آمبر هيرد في عينيها ويكتفي فقط بالاستماع إلى قصص زوجته السابقة …

من جهتها تطرقت مجلة “غالا” الأميركية للموضوع من خلال الحديث في عدة مقالات عن الحوار المتبادل بين آمبر هيرد و محامي جوني ديب كاميل فاسكاز ، خلال جلسة استماع حديثة. في هذا السياق سألها المحامي قائلا: “السيد ديب لم ينظر إليك مرة واحدة في المحاكمة بأكملها، أليس كذلك؟. وردت عليها آمبر هيرد: “ليس هذا ما لاحظته”. مشيرة إلى أنها كانت تراقب زوجها السابق.

وعد تم الوفاء به

ثم يتابع المحامي: “هل تعرف بالضبط لماذا لن ينظر إليك السيد ديب؟ “. لتردّ آمبر هيرد: “نعم”. وأردف كميل فاسكيز: “لقد وعدك بأنك لن ترى عينيه مرة أخرى. أليس كذلك ؟”.

يلي ذلك بث مقطع صوتي سُجل في يوليو 2016، يمكننا من خلاله سماع جوني ديب يعلن: “لن ننظر لبعضنا البعض مرة أخرى، لن ترى عيناي ولا نظراتي نحوك مرة أخرى”. ويشير المحامي: “لقد أوفى بوعده، أليس كذلك؟”.

أومأت بطلة فيلم “أكوامان” (Aquaman) برأسها موضّحة: “على حد علمي، لا يمكنه النظر إليّ”. ثم يرد المحامي ليؤكد لها: “لن ينظر إليك، أليس كذلك يا آنسة هيرد؟ لن ينظر إليك لأنه لا يستطيع…”.

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