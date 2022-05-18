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كيف تعتني بتكييف سيارتك ليعمل في منتصف موجة الحر

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الاعتناء بتكييف السيارات watanserb.com
كيف تعتني بتكييف سيارتك ليعمل في منتصف موجة الحر

وطن- تمثل مشاكل تكييف الهواء في السيارات ما يصل إلى 35٪ من زيارات ورشة العمل في إسبانيا.

بحسب ما نشرته صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، فإن التكييف يعتبر من أهم عناصر الراحة في سيارتك ومع تقديم بعض العناية البسيطة على مدار العام به، يمكننا دائمًا أن نبقيه جاهزا، حتى في فصل الشتاء، لكي نتمكن من الاستمتاع به بكل قوته عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا، لا سيما خلال فصل الصيف.

ولذلك ينبغي أن نستعد لموسم الصيف، الذي ستكون درجة الحرارة فيه مرتفعة للغاية، خاصة وأن  منتصف الربيع شهدنا درجة حرارة فوق 40 درجة.

لا تنساه في الشتاء

تقول “وطن” من خلال ترجمتها أنه في الشتاء على سبيل المثال يجب تشغيله من حين لآخر. كما أنه ليس من الضروري خفض درجة الحرارة إلى الحد الأدنى حتى يعمل، لكن ما عليك سوى الضغط على مفتاح التنشيط حتى مع تشغيل التسخين. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إزالة الضباب من النوافذ بسرعة أكبر، لأن  الهواء سيكون أكثر جفافاً.

يعد نقص الغاز في النظام أحد الأسباب الرئيسية للفشل

إذا كان لدينا تكييف هواء أوتوماتيكي. فالعملية أبسط من ذلك والنظام نفسه مسؤول عن تنشيط تكييف الهواء في السيارة بشكل دوري إذا اكتشف الكثير من الرطوبة في الداخل.

تحقق مما إذا كان يعمل

  • إذا كنت ترغب في إجراء اختبار وظيفي أساسي، فهو بسيط للغاية. ابدأ بتشغيل التكييف، أولاً كحد أدنى وقم بزيادة الكثافة تدريجيًا حتى تصل إلى أقصى طاقة.
  • يجب أن يكون التحقق فوريًا، ضع يدك على الفوهة وإذا خرج التدفق وكان الجو باردًا، فكل شيء على ما يرام. أما إذا كنت تشك في درجة الحرارة المناسبة، فيجب قياسها في ورشة للعمل باستخدام مسبار مناسب. فضلا عن ذلك يجب إجراء هذه الاختبارات دائمًا أثناء تشغيل المحرك.

  • احذر: توجيه هواء مكيف السيارة إلى جسمك مباشرة .. يسبب هذه المشاكل

  • في حالة حدوث عطل، قد تكون المشكلة ناتجة عن عدة أسباب:

فيما يلي الأخطاء الرئيسية:

  • نقص الغاز: هو السبب الأكثر شيوعًا للمشكلة. يمكن أن يتسرب الغاز، مثل غاز الثلاجات والذي يتسبب في التبريد بسبب اختلاف الضغط، وينتهي به الأمر إلى إفراغ التكييف. عليك فقط أن تأخذه إلى ورشة العمل الموثوق بها وتطلب منهم ملئه، وهي مناورة يجب أن نقوم بها بشكل دوري كل 3 أو 4 سنوات.
  • بطارية مستنفدة: تؤثر حالة البطارية السيئة على جميع الأجهزة الكهربائية للسيارة. لذا فالأمر بسيط للغاية. في ورشة العمل، سيقيّمون الحالة وإذا لزم الأمر يغيرونها بأخرى جديدة.
  • المرشحات المتسخة: في حالة انسداد فلتر النظام، لن يخرج الهواء بقوة كافية. حتى عند مستويات الطاقة الأعلى، قد يتوقف الهواء البارد عن الخروج تمامًا. في هذه الحالة، يجب تغيير جميع مرشحات تكييف الهواء.
  • خطأ آخر مهم لا يمكن التفطن إليه: إذا كان النظام لا يزال لا يعمل ولم يكن أيًا من الأسباب المذكورة أعلاه سببا لتعطل التكييف، فمن المرجح أننا نواجه عطلًا في الضاغط أو المكثف أو المروحة نفسها. في هذه الحالة يكون العطل أكثر أهمية وسيجبرك على ترك السيارة في الورشة لبضعة أيام.

وتنصح الصحيفة بألا تستخدم دائمًا نظام إعادة تدوير الهواء. فهذا المفتاح الذي يشير إلى الدوامة هو ذاته النظام الذي يجمع الهواء الداخلي وليس الخارجي. إنه مثالي لتجنب الدخان والروائح الكريهة، ولكنه على المدى الطويل يسبب مشاكل الرطوبة داخل السيارات والروائح في الفتحات.

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المصدرصحيفة "إل ديباتي" الإسبانية، ترجمة و تحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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