فيديو لا يُعقل .. تحرش جماعي بنساء تركيات في باكستان!

وطن – تداولت حسابات باكستانية على موقع “تويتر”، فيديو، وصف بالصادم، يظهر تعرض نساء تركيات للتحرش من قبل حشد كبير من الرجال في باكستان.

ويظهر في المقطع المتداول، أربعة نساء، وسط حشد كبيرٍ من الرجال، الذين لاحقوهنّ وحاصروهنّ، وتحرّشوا بهنّ بطريقة صادمة .

ويبين المقطع، قيام بعض المتحرشين بالإلتصاق بالفتيات واحتضان إحداهن، الأمر الذي قوبل باستنكار ورفض كبير من النشطاء، وسط دعوات لفتح تحقيق في الواقعة.

Very bad. 🇹🇷 Turkish women were molested by a group of men in Pakistan 🇵🇰.

pic.twitter.com/wItErG0ip8

— Zahack Tanvir – ضحاك تنوير (@zahacktanvir) May 15, 2022