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فيديو لا يُعقل .. تحرش جماعي بنساء تركيات في باكستان!

وصف معلّقون الواقعة بـ"الشائنة"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تحرش بفتيات تركيات في باكستان watanserb.com
تحرش بفتيات تركيات في باكستان

وطن – تداولت حسابات باكستانية على موقع “تويتر”، فيديو، وصف بالصادم، يظهر تعرض نساء تركيات للتحرش من قبل حشد كبير من الرجال في باكستان.

ويظهر في المقطع المتداول، أربعة نساء، وسط حشد كبيرٍ من الرجال، الذين لاحقوهنّ وحاصروهنّ، وتحرّشوا بهنّ بطريقة صادمة .

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ويبين المقطع، قيام بعض المتحرشين بالإلتصاق بالفتيات واحتضان إحداهن، الأمر الذي قوبل باستنكار ورفض كبير من النشطاء، وسط دعوات لفتح تحقيق في الواقعة.

ووصف أحد المعلقين، الواقعة بـ”الشائنة”، وتساءل: “أحد منهم لديه الحشمة لوقف هذا الفعل؟!”. بينما دعا آخر الرجال والنساء لتجنب زيارة هذه الدولة.

ولم يصدر حتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر أي تعليق رسمي من السلطات الباكستانية أو التركية على حادثة التحرش .

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المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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