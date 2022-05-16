الصراع على الصدارة لم يحسم بعد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وطن – يبدو أن الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022، سيبقى مستمراً حتى الأنفاس الأخيرة بين المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب فريق توتنهام لهذا الموسم.

وكان الكوري سون قد قلص فارق الأهداف إلى هدف وحيد مع المتصدر صلاح، بعد هدفه في شباك أرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز. في ظل صيام الأخير عن التهديف في الجولات الأخيرة.

كما أن الفرصة متاحة أمام المصري محمد صلاح لتوسيع الفارق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، في المباراتين القادمتين أمام فريقا ساوثهامبتون وولفرهامبتون على ختام الموسم الحالي.

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هدف هاري كين في مرمى بيرنلي

وكان النجم الإنجليزي المهاري هاري كين، قد سجل هدفه ال18 من ركلة جزاء، في المباراة الأخيرة. أمام بيرنلي في منافسات الجولة ال37 من الدوري الممتاز. ليقترب بذلك أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هدف كين الاول

تنفيذ جميل 👏👏👏👏 pic.twitter.com/UtZR9n1csk — البروفيسور (@FAULB91) May 15, 2022

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

ويتصدر المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، كما وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام برصيد 21 نقطة.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد .برصيد 18 هدفاً، كما ويليه الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع برصيد 16 هدفاً.

📊 هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن 🔝🎯 1️⃣ محمد صلاح – 22 ⚽

2️⃣ هيونغ مين سون – 21 ⚽

3️⃣ كريستيانو رونالدو – 18 ⚽ pic.twitter.com/hP7Iw2yVDK — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) May 12, 2022

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كما وآتى البرتغالي دييغو جوتا نجم ليفربول في المركز الخامس برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع البلجيكي كيفين دي بروين والسنغالي ساديو ماني، بنفس الرصيد من الأهداف.

وتواجد في المركز الثامن النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي. برصيد 14 هدفاً، كما وفي المركزين التاسع والعاشر جاء رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس برصيد 13 هدفاً.

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