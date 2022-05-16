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رياضة

الصراع على الصدارة لم يحسم بعد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022 watanserb.com
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وطن – يبدو أن الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022، سيبقى مستمراً حتى الأنفاس الأخيرة بين المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب فريق توتنهام لهذا الموسم.

وكان الكوري سون قد قلص فارق الأهداف إلى هدف وحيد مع المتصدر صلاح، بعد هدفه في شباك أرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز. في ظل صيام الأخير عن التهديف في الجولات الأخيرة.

كما أن الفرصة متاحة أمام المصري محمد صلاح لتوسيع الفارق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، في المباراتين القادمتين أمام فريقا ساوثهامبتون وولفرهامبتون على ختام الموسم الحالي.

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هدف هاري كين في مرمى بيرنلي

وكان النجم الإنجليزي المهاري هاري كين، قد سجل هدفه ال18 من ركلة جزاء، في المباراة الأخيرة. أمام بيرنلي في منافسات الجولة ال37 من الدوري الممتاز. ليقترب بذلك أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

ويتصدر المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، كما وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام برصيد 21 نقطة.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد .برصيد 18 هدفاً، كما ويليه الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع برصيد 16 هدفاً.

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كما وآتى البرتغالي دييغو جوتا نجم ليفربول في المركز الخامس برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع البلجيكي كيفين دي بروين والسنغالي ساديو ماني، بنفس الرصيد من الأهداف.

وتواجد في المركز الثامن النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي. برصيد 14 هدفاً، كما وفي المركزين التاسع والعاشر جاء رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس برصيد 13 هدفاً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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