وطن- في الحقيقة؛ إنه جهاز مريح وسريع ونظيف. يكفي حماية طبق الطعام بغطاء ملائم أو وضع الوعاء مباشرة، ثم سرعان ما نحصل على طعام ساخن وجاهز للأكل في ثوانٍ معدودة. لكن هل الميكروويف آمن لصحتنا؟

مصنوعة من البترول

بحسب صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإن معظم المواد البلاستيكية؛ تُصنع من البترول. على الرغم من وجود أنواع أخرى قابلة للتحلل الحيوي مصنوعة من الخشب وألياف القطن. ولكنها لا تتحمل درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية.

وبالتالي، فإن معظم المواد البلاستيكية التي نستخدمها في المطبخ تأتي من البترول وتقاوم درجات الحرارة العالية والمنخفضة بشكل جيد.

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من الوعاء إلى طعامك

يوضح تقرير من منظمة المستهلكين والمستخدمين أن الميكروويف هو أحد أكثر الأجهزة استخدامًا (60٪ يستخدموه عدة مرات في اليوم). ويستخدمه 87٪ لإعادة تسخين الطعام. لكن لسائل أن يسأل هل من الآمن استخدام البلاستيك في الميكروويف؟

بحسب ما ترجمته “وطن” فإن أكبر مصدر للقلق في هذه القضية هو ما إذا كانت بعض جزيئات البلاستيك يمكن أن تتسرب إلى الطعام.

المواد الكيميائية الأكثر إثارة للقلق هي البيسفينول (BPA) والفثالات، اللذان يزيدان من مرونة ومتانة البلاستيك. ولكنهما يشربان في اضطرابات الغدد الصماء (وهي تؤثر على الهرمونات). وقد تم ربطها بالسمنة أو مرض السكري أو مشاكل الإنجاب.

تسرب البينسفينول

توجد المادة الكيميائية BPA في بلاستيك البولي كربونات، الذي يستخدم منذ الستينيات لصنع الحاويات والأكواب وزجاجات الأطفال.

يمكن أن يتسرب البيسفينول إلى الطعام عن طريق تعريضه للحرارة، كما هو الحال عند وضعه في الميكروويف، وفقًا لبحث نشر في مجلة أبحاث البيئة والصحة العامة.

لهذا السبب، أصبح العديد من الشركات المصنعة للمنتجات المتعلقة بحفظ الأغذية، ينتجون مواد بلاستيكية خالية من البيسفينول.

تعطيل الغدد الصماء

ومع ذلك، فقد أكدت دراسات مختلفة أنه حتى المواد البلاستيكية الخالية من مادة بيسفينول أ يمكن أن تطلق جزيئات تعمل كعوامل معطلة للغدد الصماء عند تسخينها في الميكروويف.

لذلك، ما لم تكن الحاوية مصنفة على أنها مناسبة للميكروويف، فمن المستحسن نقل الطعام الذي تريد تسخينه إلى وعاء زجاجي أو خزفي آخر.

مخاطر خفية

تنطبق هذه النصيحة أيضا على أغطية حماية الأطعمة، فمن الآمن تغطيتها بورق آمن للاستخدام في الميكروويف. وإدراكًا لهذا الخطر، يتجنب الكثير من الناس تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية. لكن في مناسبات عديدة، لديهم شعور زائف بالأمان.

فيما يلي العوامل الأخرى التي تسهل مرور جزيئات البلاستيك إلى الأطعمة والمشروبات هي:

وضع الطعام الساخن في أوعية بلاستيكية

فرك الأوعية بمنظفات كاشطة تخدش البلاستيك

الأوعية التي مر عليها وقت طويل

تنظيف الأوعية في غسالة الأطباق بشكل متكرر

وجود الخل وعصير الليمون في الأطعمة، وبالتالي الوعاء الذي يتم فيه تسخين الطعام

أفضل أنواع البلاستيك

من الجيد أن تستغني على البلاستيك وتستعمل الأوعية الزجاجية، للثلاجة وأفران الميكروويف أيضا، على الرغم من أنها ليست مهمة سهلة لكنه أمر ضروري.

كما هناك بديل آخر هو البحث عن حاويات مصنوعة من PP (بولي بروبلين). وتأكد من أنها تحمل هذا الملصق المطبوع.

أنواع البلاستيك المستخدمة في الطعام هي:

مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET أو PETE): تُستعمل في زجاجات من المشروبات الغازية وزيوت الطبخ.

بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE): موجودة في صواني الزبدة وزجاجات مسحوق البروتين

مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE): موجودة في أكياس بلاستيكية وزجاجات ضغط وحاويات طعام

البولي بروبلين (PP): تُستعمل في أغطية الزجاجات وأواني تخزين الزبادي والأطعمة، وأكياس القهوة وزجاجات الأطفال

مادة الستايروفوم أو رغوة البوليسترين (PS): موجودة في حاويات الطعام والأطباق والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة فقط.

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