8 مهارات نفسية تحتاجها الشركات

وطن– ربما تبدو سيرتك الذاتية رائعة، لكن إن لم يكن لديك عدد من المهارات النفسية سيصعب عليك الاندماج في سوق العمل سريعا. لذلك، حان الوقت للتسلح باستراتيجيات جديدة.

إن عالم العمل يتطور باستمرار. فعلى سبيل المثال، اكتساب مهارات نفسية قيّمة وإظهار مستوى جيد من الكفاءة، يمكن أن يمنحنا ميزة على المرشحين الآخرين.

علاوة على ذلك، فإننا غالبًا ما نركز كثيرًا على المهارات الصعبة ونتجاهل تمامًا أهمية المهارات الشخصية. لا يرتبط كل شيء بالعلم أو التكنولوجيا أو الرياضيات أو الهندسة. لا يكفي أن تكون حاصلاً على عدة درجات ودكتوراه وأن تكون متقنًا لعدة لغات.

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ووفقا لمجلة “لا مينتي إيس مارافايوسا” الإسبانية، نحن بحاجة إلى رأس مال بشري ماهر ومرن واسِتباقي بما يكفي للاستِجابة لمتغيّرات السوق.

من اللافت للنظر أن الشركات مثل Google أطلقت في عام 2013 ما يسمى بمشروع الأكسجين. كانت استراتيجية لتدريب قادة المستقبل.

من المتوقع أن يتم إعادة صياغة جزء كبير من سوق العمل في عام 2030. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بأتمتة جزء كبير من المهام (خاصة المتعلقة بالعمل)، فستكون هناك حاجة إلى وظائف جديدة. السرعة التي نمر بها في مجال الابتكار التكنولوجي تدفعنا إلى مواكبة التطورات.

وبحسب ترجمة “وطن”، يجب أن تواكب قدراتنا المعرفية والاجتماعية والعاطفية تلك المطالب المستقبلية.

وبالفعل، لن يكفي أن يكون لديك خلفية أكاديمية واسعة.

في الواقع، تسلط شركة Google الضوء على الحاجة إلى تحقيق تعليم اجتماعي-عاطفي جيد يسمح لنا بالعمل كفريق واحد، وحل المشكلات ومواجهة الصعوبات اليومية.

ومع ذلك، فإن دراسة أجرتها جامعة أكسفورد تسلط الضوء على أن ما يسمى بالمهارات الشخصية (مزيج من المهارات الاجتماعية والتواصل وطريقة الوجود والتصرف) تحظى بتقدير متزايد في العالم. لا يكفي أن تكون حازما أو متعاطفا. فعندما نوجه هذه الأدوات إلى مجال العمل، نحتاج إلى التركيز بشكل أكثر دقة. لذلك، من الضروري فهم المهارات النفسية المهمة بالنسبة للشركات.

فيما يلي استعرضت المجلة المهارات النفسية التي تحتاجها الشركات:

مهارات التفكير الناقد

يسهّل التفكير النقدي في العمل، التحقق من المعلومات التي يتم تلقيها وتقييمها. إنها استراتيجية معرفية أساسية يجب أن نطورها منذ سن مبكرة، لكنها تصبح ضرورية في مرحلة البلوغ.

لدرجة أنه في المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الجمعية التي تجمع القادة السياسيين ورجال الأعمال في دافوس (سويسرا)، تعتبرها المهارة الأكثر حسماً في عالم العمل.

إن معرفة كيفية تمييز ما هو مهم مما هو ملحق في عالم يهيمن عليه الرقم الرقمي، هو آلية أساسية للبقاء.

حل المشاكل المعقدة

في مواجهة سيناريو مستقبلي يهيمن فيه الذكاء الاصطناعي على جزء كبير من مهام العمل، فإن الإنسان هو الشخص الذي سيتعين عليه تحمل المسؤولية عن تلك المجالات التي تخصنا. نشير هنا إلى حل المشكلات واتخاذ القرار.

نحن بحاجة إلى أشخاص يمكنهم تحديد ومعرفة كيفية التنبؤ بالمخاطر والفرص. لهذا السبب، تطالب الشركات بعقول مرنة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة بطريقة مبتكرة.

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مهارات الاتصال

إن إحدى المهارات النفسية التي تقدرها الشركات هي بلا شك معرفة كيفية التواصل والاستماع ومعرفة كيفية الوصول إلى الاتفاقيات وما إلى ذلك.

يعد التعبير عن أنفسنا بثقة وعزم، وفي نفس الوقت محاولة التواصل مع من حولنا مهارة ناعمة أساسية.

المرونة العقلية

المرونة العقلية هي الوصفة المثالية لمواجهة التغييرات بطريقة مثمرة، بحيث نستطيع تمييز المزايا عن الآخرين.

إن تكييف سلوكياتنا وأفكارنا مع المواقف المتغيرة هو قيمة أساسية في جميع سيناريوهات الحياة والعمل.

الوعي الاجتماعي

ما هي المشاكل أو الاحتياجات التي يعاني منها مجتمع اليوم؟ ما الأذواق والأفكار الجديدة التي تحدد سوقًا معينًا؟ من المهارات النفسية الأخرى التي تقدرها الشركات بلا شك الوعي الاجتماعي.

إنها قدرة أساسية يمكن من خلالها أن تكون شخصيات قادرة على ضبط وفهم أعضاء أي مجتمع أو بيئة أو سياق اجتماعي محدد.

المرونة

لدينا جميعًا بداخلنا قدرة طبيعية على الصمود. يعتبر العمل بمثابة حصن يمكن أن يمنحنا مزايا قيمة على الآخرين. فهو يحدد القدرة على التكيف والتغلب على المواقف المعاكسة.

الموارد النفسية أكثر حسماً فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة أي حادث أو مشكلة غير متوقعة والقدرة على تعلم مهارات جديدة. هذه هي الطريقة التي نصبح بها أكثر استعدادًا لمواجهة تقلبات جديدة مصيرية في المستقبل.

العمل الجماعي

عندما تعمل الفرق البشرية في الشركة بشكل متآزر لتحقيق نفس الهدف، يستفيد الجميع بما في ذلك الشركة.

كما لا يمكن تحقيق هذا إلا من خلال مهارات الاتصال المناسبة، والقدرة على الوثوق بالآخرين والتعاطف والحزم والتحفيز لتحقيق الأهداف المشتركة.

الطلاقة الرقمية

محو الأمية الرقمية هي أداة للحاضر، والمستقبل. ومع ذلك ، بالإضافة إلى القراءة والكتابة أو معرفة أداء مهام مختلفة في بيئة رقمية، يجب أن يكون هناك طلاقة. ماذا نعني بها؟

يسلط العمل البحثي، الذي تم إجراؤه في معهد مونتيري للتكنولوجيا والدراسات العليا، الضوء على شيء ذي صلة. وهي الطلاقة الرقمية هي معرفة كيفية التعامل مع جميع الموارد التكنولوجية والرقمية بشكل نقدي وإبداعي.

هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع مؤسسة داخل ثقافتها الرقمية الخاصة لجعلها رائدة ومرجعية.

ختاما، هذه المهارات يمكننا جميعًا تطويرها. علاوة على ذلك، لن تسمح لنا هذه الأبعاد بالتحصّل على الوظائف في مكان العمل فحسب. بل ستكون المناصب مرموقة، فضلا عن أنها أدوات لحياة أكثر رفاهية.

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