هل هناك خطورة في ترك زجاجة ماء في السيارة؟

وطن – يعد الحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا في أثناء القيادة أمرًا ضروريًا.

الأمر كالقيادة وأنت في حالة سكر!

يصر الخبراء باستمرار على حاجة الجسم، لشرب حوالي لترين من الماء يوميًا، وذلك لتأثيره الإيجابي على جسم الإنسان بأكمله.

نتيجة لذلك، أصبح الكثير منا يحمل زجاجة ماء معه في كل مكان. حتى في أثناء القيادة، نشرب في كل محطة نقف فيها. لكن في الحقيقة قد لا تعرف: خطورة ترك زجاجة ماء في السيارة.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن القيادة وأنت تشعر بالجفاف تمثل سلوكاً تصفه الإدارة العامة للمرور بأنه محفوف بالمخاطر مثل القيادة في حالة سكر.

وبالمثل، فإن حمل زجاجة مياه دون تأمينها يعرض حياتنا للخطر. إذاً ما هو التصرف الصحيح في مثل هذه المواقف؟

حوادث محتملة

هذا السلوك المتمثل في حمل زجاجة ماء والذي قد يبدو بسيطا، هو في الواقع خطير للغاية بالنسبة لمن يقف أمام السيارة، وكذلك بالنسبة لبقية الركاب.

وفيما يلي، سوف نكشف عن بعض الحوادث المحتملة التي يمكن أن تحدث إذا لم نعي بخطورة هذا الأمر.

خطورة ترك زجاجة ماء في السيارة

ضربة قاتلة

عندما تسافر بالسيارة بمفردك وتكون لديك زجاجة ماء لمقاومة الحر وترطيب الجسم جيدا، خاصة في أشهر الصيف الحارة للغاية. عليك أن تتأكد من أنها لن تتنقل أو تتحرك بقوة بمجرد الضغط على الفرامل.

لأنه إذا حدث ذلك فجأة، فوزنها الأصلي البالغ كيلوغراما واحدا فقط سيصبح بسرعة عملية دوس الفرامل، وفق ترجمة “وطن”.

بمعنى آخر، إذا ضغطت على الفرامل بسرعة 60 كم / ساعة، فإن الزجاجة التي تزن كيلوجراما واحدا ستزن 60 كجم.

إن الاصطدام بها أو محاولة السيطرة عليها في أثناء محاولة إبقاء السيارة على الطريق، يمكن أن يعقد أي مناورة لتجنب الاصطدام.

“تأثير الفيل”

“تأثير الفيل” يطلق على وجود راكب خلفي لا يربط حزام الأمان.

فعند حدوث التصادم سينطلق مندفعا بقوة تساوي وزنه (75 كلجم مثلا) مضروبا في سرعة المركبة (60 كلم/س) مما ينتج عنه اندفاعه بقوة 4500 كلجم.

وهكذا يحدث مع قارورة الماء، فعند الضغط على الفرامل بصفة مفاجئة، يمكن لزجاجة الماء التحرك إلى المكان الذي يمكن أن تسبب فيه أكبر قدر من الضرر، ما يمنعك من الإمساك بها بشكل صحيح.

الغرامات المالية بسبب الشرب في أثناء التنقل

قد تكون هناك غرامات مالية مفروضة، على شربك للماء في أثناء تشغيل السيارة، كما هو مذكور في اللوائح العامة للمرور.

حيث يشار إلى أنه إذا اعتبر الشرطي أن الإجراء يهدد سلامة الطرق ات، فإن الغرامات تصل إلى 80 يورو.

لماذا لا تترك زجاجة الماء في السيارة؟

أخيرًا، إذا امتثلت لجميع التوصيات المذكورة أعلاه، نوصيك أيضًا بإخراج زجاجة الماء من السيارة عند مغادرتها، حتى لا تسخن كثيرًا وتظهر الجراثيم بداخلها، وهي كافية لإصابتك بأمراض في المعدة.

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