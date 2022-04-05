أكثر 5 أحافير للديناصورات تثير الإعجاب في العالم (صور)

وطن – هناك الآلاف من أحافير الديناصورات في العالم. حاليًا، بفضل كمية البقايا التي تم العثور عليها يوجد بالفعل أكثر من ألف نوع محدد من الديناصورات من حقبة الحياة الوسطى. لكن معظمها بقايا منخفضة الجودة، مجرد شظايا عظام وأسنان مفكوكة. ومع ذلك، يوجد بعض النسخ جيدة.

ووفقا لما نشرته مجلة “موي إنتريسنتي” الإسبانية، هناك بالفعل أحافير رائعة بشكل استثنائي.

وفيما يلي خمسة أحافير للديناصُورات:

5. بقايا ديناصورات في عشهم

بحسب ترجمة “وطن”، في عام 2011، اكتشف عالم الحفريات ديفيد فاستوفسكي وفريقه اكتشافًا رائعًا في منغوليا. إنها أحفورة عش كامل، قطره حوالي 70 سم، ولكن على عكس معظم أعشاش الديناصورات التي تحتوي على بيض. نجد في هذا العش بقايا ديناصورات، حوالي خمسة عشر هيكل عظمي لصغار الديناصور من نوع بروتوسيراتوبس مفصلية بالكامل، مع وجود جميع الجماجم في نفس الاتجاه. عشرة منهم كانت كاملة. كلهم في نفس فترة النضج الجسدي.

أشار الحجم الكبير نسبيًا للأفراد والمرحلة المتقدمة من التطور للباحثين إلى أنه ربما بقيت صغار بروتوسيراتوبس في العش لفترة طويلة بعد الفقس، وبالتالي، كانت هناك رعاية أبوية.

كما يبدو أن كل شيء يشير إلى أن الصغار دفنوا تحت الكثبان الرملية أثناء عاصفة رملية، وهي ظاهرة شائعة نسبيًا في الصحراء الكبرى التي هيمنت على منطقة كراتون في آسيا الوسطى خلال العصر الطباشيري.

4. المحاصرون في “العنبر”

في ديسمبر 2016، حدث اكتشاف ثوري في عالم الحفريات حول العالم. في ميانمار (بورما)، تم العثور على قطعة من الكهرمان تحتوي على شيء أكثر من الحشرات والعناكب وبقايا النباتات المعتادة. جزء لا يتجزأ من الراتنج المتحجر منحني قليلاً، وهو ذيل ديناصور.

حدد الباحثون، أن مالك الذيل يعود لـ Coelurosauria؛ وهي مجموعة تضم ذوات الأقدام المعروفة مثل Compsognathus أو Tyrannosaurus أو Velociraptor. في هذه الحفرية التي يبلغ طولها 37 مم فقط، يتم الحفاظ على الهيكل العظمي الداخلي وبقايا الأنسجة الرخوة وغطاء الريش. حتى أنهم كانوا قادرين على تحليل الدم المتحجر. لكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذه الحفرية هو أنه بدلاً عن مراقبة الريش المسطح الذي نجده في الأحافير الصخرية، هذه الأحفورة يمكن دراستها في ثلاثة أبعاد، تمامًا كما كان ترتيبها في حياة الحيوان.

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من بين الاستنتاجات الأخرى، سمحت لنا دراستهم بالاستنتاج، ومقارنتها مع بقايا أحافير الكويلوروصورات الأخرى، أن هذه المجموعة لديها تنوع هائل في الريش، أكثر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

3. قيلولة ملايين السنين

في عام 2017، تم نشر اكتشاف لديناصور، وُصف بأنه أفضل ديناصور محفوظ في التاريخ. هذا ليس صحيحًا، نظرًا لأنها بقايا جزئية ومجزأة، وهناك بعض الديناصورات الأخرى المحفوظة بشكل أفضل بكثير، ومع ذلك، يمكن اعتبارها حفرية استثنائية. تم العثور عليها في حفرة مفتوحة في منجم Suncor Millennium في ألبرتا، كندا.

في هذه الحالة، نجد أقل قليلاً من النصف الأمامي من جسم الديناصور المسمى Borealopelta الذي ينتمي إلى مجموعة Nodosauridae، والتي تتميز بظهرها المدرع بالكامل بواسطة صفائح عظمية تسمى osteoderms. تم حفظ الهيكل العظمي، كما تم الحفاظ على جميع الجلد العظمي في المنطقة المحفوظة، كما تم الحفاظ أيضا على جميع القشور والجلد تحتها. يبدو ظهر الحفرية كما لو أن الديناصور كان لا يزال نائمًا، مستريحًا على صخرته. يمكن زيارته في متحف تيريل الملكي في ألبرتا.

2. قتال حتى الموت

نحن نعلم بالفعل أنه في العصر الطباشيري، كانت آسيا الوسطى تهيمن عليها صحراء ضخمة زودتنا بعدد كبير من الأحافير عالية الجودة. من بين كل منهم، يظهر المشهد الأكثر إثارة للإعجاب مشهد قتال تم الحفاظ عليه حتى اليوم. حاليًا، تعتبر هذه الأحفورة كنزًا وطنيًا في منغوليا.

كان المشهد الذي اكتشف عام 1971 وحشيًا. يندفع بروتوسيراتوبس العظيم وينطلق بمنقاره على جناحه الأيمن، في مواجهة فيلوسيرابتور الخفيف والرشيق والذي بدوره يلتصق بالجمجمة بجناحه الحر ويمزق العنق والبطن بمخالب ضخمة من رجليه الخلفيتين. معركة لم يتضح فيها من سيكون الفائز، لكنها انتهت بدفن العيّنتين فجأة. إنها أحفورة محفوظة بالكامل تقريبًا.

1. أحفورة تصنع التاريخ

منذ نشر أصل الأنواع، بقلم تشارلز داروين، كان أحد الانتقادات الرئيسية التي تلقاها هو عدم وجود أحافير ذات أشكال وسيطة. من ناحية أخرى، تبين أن أصل الطيور يمثل لغزًا يصعب حله وسببًا للعديد من المناقشات. ولكن في عام 1877 تم اكتشاف أحفورة فريدة من نوعها. ما يسمى بالأركيوبتركس في برلين. يمكنك زيارتها في متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة الألمانية.

وبعد اكتشاف هذه العينة، كان توماس هنري هكسلي، الملقب ب “كلب داروين”، أول من اقترح وجود علاقة تطورية بين الطيور والديناصورات. لكن هذه الفرضية اصطدمت وجهاً لوجه مع آراء أهم علماء الحفريات في عصره، ريتشارد أوين.

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منذ ذلك الحين، ظهرت العديد من الفرضيات الأخرى حول هذا الموضوع ولم تكن أي منها مقنعة تمامًا. لكن اكتشاف Deinonychus في الستينيات وتطبيق cladistics، لتصنيف الكائنات الحية بناءً على علاقاتها التطورية على الديناصورات، واكتشافات الديناصورات ذات الريش في العقود الأخيرة، انتهى إلى إظهار من كان على حق في كل هذا النقاش. هكذا استطاع عقل هكسلي اللامع أن يلمحه من تحليل هذه العينة الرائعة.

وهذا بفضل الأركيوبتركس لم يتم حل مشكلة الأشكال الوسيطة لسجل الحفريات لأول مرة فحسب، بل كانت نقطة البداية هي التي دفعتنا إلى اكتشاف أن الطيور، في الواقع، ديناصورات.

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