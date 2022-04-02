البيض قد يزيد وزنك أو يخفضه.. تعرف كيف؟

وطن – يعتبر البيض من أشهر الأطعمة وأكثرها استهلاكًا على مستوى العالم. إنه غني جدًا بالفيتامينات والمعادن وكذلك البروتينات عالية الجودة، لذلك فهو مفيد جدًا للصحة: ​​بحيث يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية ويوفر الطاقة على المستوى البدني والعقلي ويفضل زيادة كتلة العضلات … تعتمد مساهمة السعرات الحرارية بشكل كبير على كيفية طهي البيض. فهل هو أفضل مشوي أم مطبوخ؟

هل البيض يسمن؟

وفقا لما أوضحته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن السعرات الحرارية في البيض تختلف اعتمادًا على طريقة طهيه. أيضًا، إذا أضفنا مكونات أخرى، مثل الزبدة أو الزيت، تتضاعف السعرات الحرارية. وفي حال أردنا إنقاص الوزن، فعلينا تجنب البيض المقلي، الذي يحتوي في المتوسط ​​على 210 سعرة حرارية.

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علاوة على ذلك، للبيض تأثير إشباع كبير بفضل حمض أميني معروف باسم ليسين، ما يجعل الشعور بالجوع يختفي ويمنع واحدة من أقل العادات الصحية الموجودة: وهي تناول وجبة خفيفة بين الوجبات. لذلك، إذا كنا نتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فلا يتعين علينا استبعاد البيضة من نظامنا الغذائي، ولكن يجب علينا تحضيرها كما يوصي خبراء التغذية.

ووفق ما ترجمته “وطن”، البيضة المشوية لا تحتوي على أي زيت، وهو ما يترجم إلى استهلاك سعرات حرارية أقل مقارنة بالبيض المقلي. عندما تنضج البيضة على الشواية، فإنها توفر ما بين 90 و 110 سعرة حرارية للجسم، حسب حجمها. يمكننا أن نرفق معها سلطة أو بعض الخضار المطبوخة بنفس الطريقة للحصول على وجبة كاملة وصحية.

البيض المسلوق غذاء شديد التنوع، ويمكننا تناوله بآلاف الطرق المختلفة. إذا أردنا إنقاص الوزن، فمن الأفضل أن نتناوله وهو متبل فقط بقليل من الملح والفلفل. يحتوي البيض المسلوق على سعرات حرارية أكثر بقليل من البيض المشوي: أي بين 145 و 165 سعرة حرارية.

نصائح الاستهلاك

لا ينبغي أبدًا غسل البيض، ولا حتى قبل وضعه في الثلاجة. هناك من يعتقد أنه من الأفضل الحفاظ عليه بهذه الطريقة، لكن هذه خرافات شائعة. في الواقع، يمكن أن يسهل الماء دخول الكائنات الحية الدقيقة والجراثيم إلى البيض.

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وختاما، يجب طهي جميع الأطعمة التي تحتوي على البيض جيدًا لأن الحرارة تقتل البكتيريا مثل السالمونيلا. وحتى لا تنكسر البيضة عند طهيها، يمكن إضافة القليل من الخل إلى الماء قبل أن يغلي.