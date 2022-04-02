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البيض قد يزيد وزنك أو يخفضه.. تعرف كيف؟

ما الذي يجعلك أكثر سمنة البيضة المشوية أم البيضة المسلوقة؟

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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البيض عنصر غذائي مهم watanserb.com
البيض عنصر غذائي مهم

وطن – يعتبر البيض من أشهر الأطعمة وأكثرها استهلاكًا على مستوى العالم. إنه غني جدًا بالفيتامينات والمعادن وكذلك البروتينات عالية الجودة، لذلك فهو مفيد جدًا للصحة: ​​بحيث يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية ويوفر الطاقة على المستوى البدني والعقلي ويفضل زيادة كتلة العضلات … تعتمد مساهمة السعرات الحرارية بشكل كبير على كيفية طهي البيض. فهل هو أفضل مشوي أم مطبوخ؟

 

هل البيض يسمن؟

وفقا لما أوضحته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن السعرات الحرارية في البيض تختلف اعتمادًا على طريقة طهيه. أيضًا، إذا أضفنا مكونات أخرى، مثل الزبدة أو الزيت، تتضاعف السعرات الحرارية. وفي حال أردنا إنقاص الوزن، فعلينا تجنب البيض المقلي، الذي يحتوي في المتوسط ​​على 210 سعرة حرارية.

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علاوة على ذلك، للبيض تأثير إشباع كبير بفضل حمض أميني معروف باسم ليسين، ما يجعل الشعور بالجوع يختفي ويمنع واحدة من أقل العادات الصحية الموجودة: وهي تناول وجبة خفيفة بين الوجبات. لذلك، إذا كنا نتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فلا يتعين علينا استبعاد البيضة من نظامنا الغذائي، ولكن يجب علينا تحضيرها كما يوصي خبراء التغذية.

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ووفق ما ترجمته “وطن”، البيضة المشوية لا تحتوي على أي زيت، وهو ما يترجم إلى استهلاك سعرات حرارية أقل مقارنة بالبيض المقلي. عندما تنضج البيضة على الشواية، فإنها توفر ما بين 90 و 110 سعرة حرارية للجسم، حسب حجمها. يمكننا أن نرفق معها سلطة أو بعض الخضار المطبوخة بنفس الطريقة للحصول على وجبة كاملة وصحية.

 

البيض المسلوق غذاء شديد التنوع، ويمكننا تناوله بآلاف الطرق المختلفة. إذا أردنا إنقاص الوزن، فمن الأفضل أن نتناوله وهو متبل فقط بقليل من الملح والفلفل. يحتوي البيض المسلوق على سعرات حرارية أكثر بقليل من البيض المشوي: أي بين 145  و 165 سعرة حرارية.

 

نصائح الاستهلاك

لا ينبغي أبدًا غسل البيض، ولا حتى قبل وضعه في الثلاجة. هناك من يعتقد أنه من الأفضل الحفاظ عليه بهذه الطريقة، لكن هذه خرافات شائعة. في الواقع، يمكن أن يسهل الماء دخول الكائنات الحية الدقيقة والجراثيم إلى البيض.

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وختاما، يجب طهي جميع الأطعمة التي تحتوي على البيض جيدًا لأن الحرارة تقتل البكتيريا مثل السالمونيلا. وحتى لا تنكسر البيضة عند طهيها، يمكن إضافة القليل من الخل إلى الماء قبل أن يغلي.

المصدر
أوك دياريو
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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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