احذر.. سبب خطير يمنعك من تناول زيت علب التونة

وطن – تعد التونة من أشهر الأسماك وأكثرها استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. في السوق يمكننا أن نجدها طازجة أو معلّبة.

التونة المعلبة تحتوي على سعرات حرارية ودهون أعلى من التونة الطازجة، لكن تناولها من وقت لآخر أمر جيد للغاية.

يمكننا إضافته إلى السلطات وأطباق المعكرونة. بيد أنه يجب أن نتجنب تناول الزيت من علب التونة، لأنه وفقًا لخبراء الصحة، يمكن أن يكون ضارًا بالجسم.

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لماذا يعتبر الزيت في علب التونة سيء؟

بحسب ما أوردته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فّإن التونة غنية جدًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية، للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى أنه يوفر فيتامينات أ ود والمجموعة ب، لذلك فهو غذاء صحي جدًا بالنسبة للبالغين والأطفال.

عند فتح علبة تونة، علينا الانتباه إلى نوع الزيت الذي بداخلها، لأنه اعتمادًا على نوع زيت -أي إذا كان زيت زيتون أو زيت عباد الشمس- يمكن أن تختلف درجة الضرر. إذا كان الزيت زيتون فهو الخيار الأفضل ولكن لا يجب أن نستهلكه.

ووفق ما ترجمته “وطن”، الغرض الوحيد من احتواء علب التونة على زيت الزيتون، هو الحفاظ على التونة طازجة وبالتالي لا تفسد. لذلك، على سبيل المثال ، إذا أردنا تحضير سلطة، فمن الأفضل تجفيف التونة جيدًا قبل إضافتها وتتبيل السلطة بزيت الزيتون الموجود في المنزل.

تحتوي العلبة المتوسطة، التي تزن حوالي 80 جرامًا، على كميات عالية جدًا من الملح والسعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف بعض شركات التعليب المواد الكيميائية لتحسين عملية الحفظ.

بالطبع يمكننا الاستمرار في تناول التونة المعلبة (باعتدال) لكن مع الحرص على إزالة الزيت الموجود داخل العلبة.

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كيف تحافظ على التونة المعلبة؟

تمامًا مثل أي طعام معلب آخر، تدوم التونة لفترة طويلة في عبواتها. فعندما نفتح علبة وتبقى بعض التونة فيها، يجب أن نعرف كيفية الحفاظ عليها حتى لا تفسد.

ما يجب علينا فعله هو وضع بقايا التونة في وعاء زجاجي مع وعاء محكم الإغلاق وتخزينه في الثلاجة.

لا تترك التونة في ذات العلبة ، لأنه بمجرد فتحها يتفاعل الطعام مع معدن العبوة والأكسجين بسرعة، مما قد يتسبب في ظهور بقع الصدأ أو تغيير نكهته.

من خلال حفظ التونة في وعاء زجاجي، نتمكن من الحفاظ على خصائصها وجودتها لعدة أيام.

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