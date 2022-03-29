بعد قمة النقب .. إسرائيل تعلن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية

وطن – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إعلان إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي، كتسوية واقعية وجدية للنزاع حول الصحراء المغربية، هو بمثابة بادرة خير، مبرزا أن الموقف الإسباني جاء ليضَاف لمواقف مؤيدة للمغرب عبرت عنها العديد من الدول.

ونقلا عن وسائل إعلامية عالمية، أورد موقع “ecsaharaui” المختص بشؤون الصحراء الغربية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أعرب عن دعمه لاقتراح المغرب بشأن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية. بعد أن التقى وزيرا خارجية البلدين في قمة عربية أمريكية إسرائيلية في صحراء النقب في فلسطين المحتلة.

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كما أضافت هذه المصادر، أن وزير الخارجية الإسرائيلي بعد اجتماعه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. أصدر بيانا قال فيه إن البلدين سيعملان معا للتعامل مع “محاولات إضعاف السيادة المغربية ووحدة أراضيها”.

بينما أوضح الموقع، أن لبيد أشاد بقرار إسبانيا الأخير دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، واصفا إياها بـ “التطور الإيجابي”.

قمة النقب التطبيعية

ووفق ما ترجمته “وطن”، جمعت قمة وصفت بـ “التاريخية” في إسرائيل وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر. الذين وصلوا يوم الأحد 27 مارس إلى منتجع في كيبوتس سديه بوكير الجنوبي في النقب.

كما استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظرائه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر. في صحراء النقب في فلسطين المحتلة.

هذا ويعتبر المغرب، الصحراء الغربية إقليماً تابعاً له لكن حركة استقلال مدعومة من الجزائر تطالب بدولة ذات سيادة. وتقول الرباط إن اقتراحها في عام 2007 بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية داخل المغرب هو أقصى ما يمكن أن تقترحه كحل سياسي للصراع.

وفي سياق متصل، وافق المغرب في عام 2020 على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب ما يسمى باتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وكجزء من الاتفاق وفي خروج عن السياسة التي انتهجتها واشنطن لفترة طويلة، وافق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وختاما، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في نهاية قمة النقب. عبر مؤتمر صحفي مشترك بين الوزراء تحويل القمة إلى منتدى دائم، مشيراً إلى إن اللقاء في النقب لن يكون الأخير.

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