الهدهد

بعد قمة النقب .. إسرائيل تعلن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
ناصر بوريطة ويائير لبيد
ناصر بوريطة ويائير لبيد

وطن – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إعلان إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي، كتسوية واقعية وجدية للنزاع حول الصحراء المغربية، هو بمثابة بادرة خير، مبرزا أن الموقف الإسباني جاء ليضَاف لمواقف مؤيدة للمغرب عبرت عنها العديد من الدول.

ونقلا عن وسائل إعلامية عالمية، أورد موقع “ecsaharaui” المختص بشؤون الصحراء الغربية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أعرب عن دعمه لاقتراح المغرب بشأن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية. بعد أن التقى وزيرا خارجية البلدين في قمة عربية أمريكية إسرائيلية في صحراء النقب في فلسطين المحتلة.

قد يهمك أيضا: 

كما أضافت هذه المصادر، أن وزير الخارجية الإسرائيلي بعد اجتماعه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. أصدر بيانا قال فيه إن البلدين سيعملان معا للتعامل مع “محاولات إضعاف السيادة المغربية ووحدة أراضيها”.

بينما أوضح الموقع، أن لبيد أشاد بقرار إسبانيا الأخير دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، واصفا إياها بـ “التطور الإيجابي”.

قمة النقب التطبيعية

ووفق ما ترجمته “وطن”، جمعت قمة وصفت بـ “التاريخية” في إسرائيل وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر. الذين وصلوا يوم الأحد 27 مارس إلى منتجع في كيبوتس سديه بوكير الجنوبي في النقب.

كما استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظرائه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر. في صحراء النقب في فلسطين المحتلة.

مقالات ذات صلة

هذا ويعتبر المغرب، الصحراء الغربية إقليماً تابعاً له لكن حركة استقلال مدعومة من الجزائر تطالب بدولة ذات سيادة. وتقول الرباط إن اقتراحها في عام 2007 بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية داخل المغرب هو أقصى ما يمكن أن تقترحه كحل سياسي للصراع.

وفي سياق متصل، وافق المغرب في عام 2020 على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب ما يسمى باتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وكجزء من الاتفاق وفي خروج عن السياسة التي انتهجتها واشنطن لفترة طويلة، وافق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وختاما، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في نهاية قمة النقب. عبر مؤتمر صحفي مشترك بين الوزراء تحويل القمة إلى منتدى دائم، مشيراً إلى إن اللقاء في النقب لن يكون الأخير.

إقرأ أيضا:

المصدر
ecsaharaui
الوسوم
صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى