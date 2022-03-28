هل تريد أسنان نظيفة وصحية؟ تناول هذه الأطعمة

وطن – لا يؤدي سوء نظافة الفم إلى تسوس الأسنان وتآكل الأسنان والتهاب اللثة فحسب. بل ترتبط أيضًا بأمراض القلب والسرطان والسكري. وأفضل طريقة لتجنب تسوس الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان.

الفرشاة والخيط

وبينما يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا خطوات أساسية للحفاظ على صحة الفم، فإن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على أسنانك لامعة وقوية. ووفقًا لخبراء الصحة، يمكن أن تساعد الأطعمة في تقليل مخاطر مشاكل الأسنان.

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بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن بعض الأطعمة تعتبر صديقة لأسنَاننا. فهي أطعمة تساهم بالقدر الكبير، في الحفاظ على ابتسامة مشرقة ومن المؤكد أنها ستفاجئك.

وفي الحقيقة، إن الحفاظ على نظافة الفم أمر يجب أن ننتبه له عن كثب. فمن الضروري أن تعتني بصحة فمك بالطريقة الصحيحة.

ووفقا لترجمة “وطن”، لا يقتصر الأمر على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط فحسب، بل تلعب التغذية أيضًا دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بصحة الأسنان. على سبيل المثال، تعد القهوة أو السكر من المكونات التي يمكن أن تؤثر على أسناننا، سواء من حيث الصحة أو من حيث الدرجة اللّونية، وغيرها.

اكتشف الآن الأطعمة التي يجب أن تتناولها للحصول على أسنان نظيفة وصحية.

لأسنان نظيفة وصحية كل هذا!

اكتشف العلم أن بعض الأطعمة ضرورية للحفاظ على صحة الفم بشكل جيد، نظرًا لاحتوائها على فيتامينات أو خصائص، مثل الكالسيوم.

كما أن هناك أطعمة تعمل على تحسين صحة الفم، على غرار، الشوكولاتة، التي نادراً ما يُقال أنها مفيدة للأسنان. وعلى العكس من ذلك؛ إنها من الأطعمة (المفاجئة) التي لا تضر بأسنَاننا.

عموما، قد نعتقد أن الشوكولاتة تسبب تسوس الأسنان لأنها حلوة المذاق. ولكن عندما نتحدث عن هذا الطعام وفوائده لأسناننا، فإننا نشير بالتحديد إلى الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. ما يجعلها مفيدة لأسنَاننا، نظرا لاحتواء حبوب الكاكاو على عوامل قوية مضادة للجراثيم.

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بيد أن هذا لا يعني أنك يجب أن تأكل الكثير من الشوكولاتة، لكن كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا ستكون كافية للحفاظ على صحة أسنانك.

ليس فقط الشوكولاتة، بل منتجات الألبان موصى بها أيضًا لأنها مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د، بالإضافة إلى تقوية الأسنان وتبييضها.

الفواكه التي تساعد على الحفاظ على أسناننا

ثم هناك الفواكه المعروفة بخصائصها الصحية، مثل الفراولة والتفاح والعنب البري. يمكن أن تكون هذه الأطعمة أيضًا جيدة لأسنانك. على وجه التحديد، يجب أن نوصي بالفراولة لأنها تحتوي على كمية عالية من إكسيليتول، وهو المسؤول عن مهاجمة البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان.

أما بالنسبة للتفاح، فيجب أن تأكله مع القشرة الخارجية لأنه كلما زاد مضغه، زاد إفراز اللعاب الذي يعمل كحماية للأسنان بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة طبقة البلاك.

في ذات السياق، يحتوي العنب البري على نسبة منخفضة جدًا من السكر وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة. لذا فهو يساعد على منع اللثة من المعاناة من أمراض مثل التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن.

وبدلاً عن ذلك، من الأفضل الحد من تناول الفاكهة الحمضية، لأنها حمضية بالأساس ويمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس بمرور الوقت.

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