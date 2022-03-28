حيلة بسيطة وغريبة لتسريع نضوج الكيوي الأخضر

وطن – بعض الحيل كافية لجعل هذه الفاكهة غنية بالخصائص المفيدة حتى النضج.

في الحقيقة، إن الكيوي عبارة عن فاكهة حلوة جدًا ذات قشرة بنية وغنية بالبذور السوداء، والتي توفر فوائد مختلفة للجسم.

يُعرف الكيوي بكونه علاجًا ممتازًا للإمساك، ويمكن شراؤه من جميع محلات السوبر ماركت.، لكنه باهظ الثمن.

قد يحدث أن تشترى الفاكهة في مرحلة لم تصل بعد إلى ذروة نضجها. لذلك، يجب استخدام هذه الحيلة مع الكيوي إذا كنت ترغب في جعلها تنضج بشكل أسرع.

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الحيلة لتنضج كيوي

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن فاكهة الكيوي غنية بفيتامين سي ويقوي جهاز المناعة. بالإضافة إلى أنها تكافح فقر الدم وتحتوي على بالبوتاسيوم.

للكيوي تأثيرات مفيدة متعددة للجسم، لا سيما وأنه مناسب بشكل خاص للنساء الحوامل ، ويحمي الأسنان واللثة والأوعية الدموية. ولكن، كيف تجعلها تنضج؟

فيما يلي استعرضت الصحيفة بعض الحيل البسيطة الكافية لتنضج هذه الفاكهة والاستمتاع بنكهتها الحلوة:

خدعة التفاحة

طبقاً لما ترجمته “وطن”، هناك خدعة أساسية تتمثل في شيء بسيط مثل؛ وضع الكيوي بجوار تفاحة (أو عدة تفاحات).

بالإضافة إلى أنها ثمارًا صحية للغاية لجسمنا، لديه أيضاً قوة غريبة تجعل الكيوي ينضج على الفور. بعد التلامس، سيكون الكيوي أكثر ليونة على الفور.

كما أنه بعد يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى يكون قد وصل إلى مرحلة النضج الكامل.

في الواقع، العملية صالحة لمعظم الفواكه التي تلامس التفاح. تنبع هذه الظاهرة من إنتاج الإيثيلين الذي يقود الثمار إلى بلوغ ذروة مرحلة النضج. ثم تكون عملية تخزين الكيوي مع التفاح أيضاً.

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حيل أخرى لإنضاج الكيوي

من ناحية أخرى، يُنصح بتوخي الحذر عند الكيوي الذي يحتوي على بقع سوداء: فمن الأفضل اختيار الكيوي الأكثر نضجاً.

التحقق من حالة نضج الكيوي أمر بسيط؛ كل ما عليك فعله هو الضغط على الكيوي لمعرفة ما إذا كان صلبًا أم طريًا.

استخدم أصابعك للضغط برفق على الكيوي، إذا وجدته صلبًا جدًا فربما كان هذا يعني أنك اشتريته وهو لم ينضج بعد، والآن لا زالت تحتاج الفاكهة إلى مزيد من الوقت لتكون جاهزة للأكل، وفي نفس الوقت قد يعني هذا أنها فاسدة.

إذا وجدت الكيوي طريًا جدًا عند لمسه، فهذا يعني أنه فسد.

درجة حرارة الغرفة

جنبًا إلى جنب مع الحيلتين المذكورتين، يمكننا أيضًا وضع الكيوي الذي تم شراؤه في وعاء ونتركه ينضج في درجة حرارة الغرفة: في غضون 3-4 أيام سيصل إلى درجة النضج الصحيحة.

بالطبع احرص على عدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة، لأنه حتى لو لم تكن الفاكهة ناضجة، فقد تتعفن في غمضة عين.

بمجرد أن تنضج، يجب تناول الكيوي بسرعة نظرًا لسهولة تعفنه.

للحفاظ عليه، ما عليك سوى تجميده، أما إذا كانت الفاكهة لا تزال خضراء، فيمكن الاحتفاظ بها لأشهر في الثلاجة طالما أنها معزولة عن الفواكه الأخرى: عندما تريد أخيرًا تناولها، الجأ إلى الحيلة التي تعلّمْتَهَا للتو مع وضعها بجانب تفاحة أو موزة أيضًا.

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