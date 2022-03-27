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كيف تجتاز اختبار مقابلة عمل باللغة الإنجليزية؟ إليك هذه النصائح

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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مقابلة عمل باللغة الإنجليزية watanserb.com
مقابلة عمل باللغة الإنجليزية

وطن – في بعض المناسبات، لا تُجرى مقابلة العمل كاملة باللغة الإنجليزية. كما أن المهم في المقابلة، أن تكون مستعدًا دائمًا لمواجهتها وإعدادها جيدًا، ودراسة بعض العناصر المشتركة والتمرن عليها.

كما هو الحال في أي مقابلة، يجب أن تتناول مسبقًا جوانب الشركة، مثل تلك المتعلقة بتاريخها أو بيئة عملها أو عملائها الرئيسيين أو المنتجات أو الخدمات التي تقدمها. وبحسب صحيفة “أوك ديريو” الإسبانية، يعد إتقان هذه الأسئلة علامة على الاهتمام ويمكنك إعدادها بكلمات محددة باللغة الإنجليزية تمنحك ميزة إضافية على باقي المرشحين.

ووفقا لترجمة “وطن”، لا شك في أنهم سيسألونك أيضًا عن نفسك ونقاط قوتك وضعفك وخبرتك في العمل واهتمامك بالشركة. هذه أسئلة شائعة يمكنك التحضير لها مسبقًا والتي يمكنك من خلالها إعطاء قيمة مضافة لإجاباتك، وتجنب اللغة البسيطة واستخدام “أشباه الجمل الفعلية”، بالإضافة إلى المفردات الخاصة بقطاع العمل، الذي تختص فيه الشركة. علاوة على ذلك، تجنب الكذب أثناء حديثك عن سيرتك الذاتية، وتكلم بجدية، وذلك من خلال خطاب مختلف يجذب انتباه المتلقي ويولد التعاطف.

تعد الدراسة والاستعداد في وقت مبكر جزءًا مهمًا من المقابلة. يعد الاجتماع مع المحاور أمرًا حاسمًا أيضا، ولكن بدون فترة تدريب سابقة، لن نكون محل اهتمام الفريق المسؤول عن التوظيف. إنك تحتاج إلى إحداث فرق في اللغة وفي معرفة الشركة والقطاع، بالإضافة إلى تكييف تجربتك عبر الإنترنت مع الوظيفة المطلوبة.

راقب نطقك، وتمرّن على خطاب في المنزل واطلب المساعدة من شخص يتقن اللغة والذي يمكنه تصحيح النطق واللفظ ويكون الحديث معه بمثابة مقابلة وهمية.

فيما يلي استعرَض الموقع سلسلة من التوصيات، لاجتياز مقابلة العمل باللغة الإنجليزية:

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معلومات عن الشركة

قبل إجراء مقابلة عمل، من الضروري أن تكون على دراية كاملة بالشركة. كقاعدة عامة، يجب دائمًا الإعداد لذلك باللغة الإنجليزية، حيث أنه ربما تظهر بعض الأسئلة المتعلقة بالشركة، التي قد تفاجئك. يجب عليك تدوين ملاحظات باللغة الإنجليزية حول تاريخ الشركة وعُملائها الرئيسيين ومشاريعها، …

أوصاف عنك

إن الأسئلة حول هويتك وتجربتك ونقاط قوتك وضعفك شائعة جدًا. قم بعمل رسم تخطيطي لعملك وتطوّرك الأكاديمي.

خطاب

يجب أن تجهّز خطابًا قصيرًا باللغة الإنجليزية، يتم التخطيط له والتمرن عليه بالفعل، لتسرد مدى نقاط قوتك في الوظيفة المعروضة، وتدافع عن مهاراتك الرئيسية. كما في أي مقابلة، التواضع أفضل من الخيال.

مفردات محددة

تحتاج إلى دراسة المفردات الخاصة بمكان العمل. حاول تجنب الكلمات الأساسية واستخدم “أشباه الجمل الفعلية” التي ستعطي نقلة نوعية في إتقان اللغة.

سرد قصصي

يمكن أن يكون ما يسمى برواية القصص أو فن سرد القصص، في متناول اليد. في مقابلة عمل، أنت “تبيع” صورتك ومن المهم جدًا أن تلعب بتعاطف مع المتلقي من خلال خطاب واقعي، ولكن مع الفروق الدقيقة المختلفة التي تجذب الانتباه.

استمع إلى المقابلات

استمع واقرأ المقابلات باللغة الإنجليزية المتعلقة بمجالك المهني. هناك العديد من المدونات التي يمكن أن تساعدك وتوفر لك الكثير من المعلومات.

تمرن مع متحدث باللغة الإنجليزية

اسأل شخصًا يتقن اللغة الإنجليزية أو المتحدث الأصلي، للغة لمساعدتك في تصحيح النطق والأخطاء النحوية.

الأسئلة الشائعة

في جميع عمليات الاختيار هناك أسئلة شائعة. من المهم أن تطلب التوضيح إذا لم تفهم سؤالاً. وبهذه الطريقة، يمكنك أيضًا كسب الوقت والتفكير في الإجابة.

 

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المصدر
أوك ديريو
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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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