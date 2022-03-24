10 دروس مالية ينبغي تعلّمها من المدرسة

وطن – هل فكرت يومًا في أن إدارة الأموال مهمة صعبة للغاية؟ هذا جزئيًا بسبب وجود دروس حول المال لم نتعلمها في المدرسة.

لهذا السبب، يقدم لك موقع “إمبريندياندو إي إيستورياس” الإسباني، دروسا مالية قيمة لن تساعدك فقط على فهم كيفية تطبيقها. لكنها ستسمح لك أيضًا بفهم كيفية الاستفادة منها والتوقف عن التفكير في أنها موضوع حصري وخاص فقط بالأمور المالية.

تذكر أنه، مثل جوانب حياتك الأخرى، يلعب المال دورًا أساسيًا. ومن الضروري تعلم كيفية إدارته حتى تعم الفائدة عليك وليس العكس. لذلك دعونا نلقي نظرة على تلك الدروس المالية التي لم يعلموك إياها في المدرسة.

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التضخم

هل سمعت هذا المفهوم من قبل؟

بحسب ما ترجمته “وطن”، يوضح لك التضخم بشكل أساسي القدرة الشرائية للمال.

كلما ارتفع معدل التضخم، ضعفت القدرة الشرائية لأموالك.

بمعنى آخر، يخبرك التضخم بمدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بلدك في المتوسط.

لذا فإن التضخم بنسبة 10٪ يعني أن أسعار المنتجات قد ارتفعت، في المتوسط ، خلال العام بنسبة 10٪.

الفائدة المركبة

تم إدراج الفائدة المركبة على أنها الأعجوبة الثامنة. ويمكن القول إنها المسؤول عن ثروة العديد من أصحاب الملايين. في الأساس، ما تفعله الفائدة المركبة هو مضاعفة الأموال بمرور الوقت. وكلما مر الوقت، زادت فرص نموه.

ما سبب هذا النمو؟

تصبح الفائدة الناتجة عن رأس المال المستثمر جزءًا من رأس المال الخاص بك، لذلك ستكون الفائدة أعلى في كل مرة.

فإذا استثمرت 10 دولارات أمريكية بمعدل 10٪ سنويًا، فستحقق في العام التالي ربحًا قدره 11 دولارًا.

عند إعادة الاستثمار، لن يكون رأس المال الخاص بك 10 دولارات بل 11 دولارًا، مما يترك لك ربحًا سنويًا قدره 12.1 دولارًا.

للاستفادة من الفائدة المركبة بأموالك، ابدأ الاستثمار في أقرب وقت ممكن. كلما قمت بذلك بشكل أسرع، زاد الوقت الذي يجب أن يتضاعف فيه رأس المال.

على سبيل المثال يمكنك الاستثمار في سوق الأسهم والسماح لأموالك بمتابعة السوق.

الاستثمار منذ الصغر

من الضروري أن تستثمر منذ الصغر. من ناحية، ستكون قادرًا على الاستفادة من الفائدة المركبة وثانيًا، ستطور عقلية أساسية طويلة الأجل لبناء ثروتك.

الآن، إذا لم تستثمر أبدًا، فهذا لا يعني أنه لم يعد مفيدًا أو أنك فقدت فرصتك. على الرغم من أنه من الممكن ألا يكون لأموالك الكثير من الوقت لتنمو، دون أدنى شك، فمن الأفضل أن تبدأ في استثمار ما لديك اليوم، وعدم الاستمرار في تأجيل هذا القرار المهم.

يعتقد الكثير من الناس أن هناك وصفة سحرية، لتصبح مليونيرات أو هناك طريقة لا تتوفر إلا لعدد قليل من الأشخاص.

لكن في الحقيقة، لطالما كانت المعادلة دائمًا واضحة ومكشوفة: إذا كنت ترغب في تكوين ثروة، فعليك أن تدخر وتنفق أقل مما تكسب، وتستثمر أموالك بطريقة تنمو فيها يوما بعد يوم.

الديون الجيدة مقابل الديون المعدومة

ليست كل الديون سيئة،. في الواقع، هناك نوع معين من الديون يسمح لك بالاستفادة من نفسك ويساعدك على تحقيق نمو مالي.

يعد فهم الاختلافات بين نوعي الديون أحد الدروس المالية، التي لا يعلمها لنا أحد في المدرسة والتي تعتبر قاعدة ضرورية لتكوين ثروة مالية جيدة.

الديون المعدومة:

يتألف من ذلك الدين الذي تتحمل فيه تلبية احتياجات أو نزوات قصيرة الأجل، والتي لا تولد أرباحًا أو عوائد مستقبلية، والتي تنخفض قيمتها.

كل المشتريات العاطفية والرغبة الشديدة، والأشياء التي تشتريها لأنك لا تملك المال المتاح، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال الديون، تشكل الديون المعدومة.

الدين الجيد:

على عكس الديون المعدومة، فإن هذا النوع من الديون يسمح لك بالحصول على رأس مال سيستخدم لتوليد دخل إضافي.

هذه هي حالة الديون للاستثمار في مشروع ما، لبدء عمل تجاري… هذه الديون، تدر عليك أرباحا ما يكفي من المال لتغطية الفائدة على ديونك والحفاظ على فائض.

وفي الأساس، الدين الجيد هو الطريقة التي يختار بها الأشخاص الأذكياء مالياً العمل بأموال الآخرين.

تخفيض قيمة العملة

منذ بضع سنوات، كانت الاقتصادات في أمريكا اللاتينية تقدم انخفاضًا كبيرًا في قيمة عملاتها مقابل عملات أقوى أخرى، مثل الدولار واليورو.

ماذا يعني هذا؟

فكر في هذا المفهوم بشكل أساسي على أنه مبلغ المال المحلي الذي يتعين عليك تسليمه للحصول على دولار أو يورو. كلما كان عليك تقديم المزيد، انخفضت قيمة عملتك.

وما علاقة هذا بك؟ في الأساس أن قدرتك على الاستحواذ تقل. إذا كنت ترغب في القيام برحلة إلى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، فستحتاج إلى الدولارات. ولهذا سيتعين عليك تقديم المزيد من الأموال المحلية.

لسوء الحظ، فإن ظاهرة تخفيض قيمة العملة هذه قد عاقبت بشدة دولًا مثل كولومبيا وبيرو والأرجنتين والمكسيك. لذا لمواجهة هذا، أقترح أن تبدأ في الادخار بالدولار.

العملات المشفرة

العملات المشفرة، نوع من التكنولوجيا التي غيرت مجرى الاقتصاد العالمي.

تسعى العُملات المشفرة إلى قدر أكبر من الأمان، في المعاملات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم، مع قدر أكبر من الخصوصية ودون الاعتماد على الحكومات، فإن الاقتصاد العالمي يتغير بالكامل.

من الضروري معرفة كيفية عمل هذه العملات المشفرة وعددها، وما هي خيارات الاستثمار المختلفة التي لديك مع هذه الأصول الرقمية وكيفية الاستثمار فيها.

وهذا يتجاوز عملة الـبيتكوين، حيث يوجد المئات من العملات المشفرة ومنصات الاستثمار والمحافظ لتخزين عملاتك الافتراضية.

بطاقات الائتمان

يتم تحريك نسبة كبيرة من اقتصاد البلاد (بغض النظر عن ماهيته) عن طريق الائتمان والتمويل واستهلاك الناس.

في ظل هذا الواقع، تلعب بطاقات الائتمان دورًا أساسيًا والتي للأسف لم نتعلم أبدًا كيفية إدارتها.

أول شيء يجب توضيحه هو أن هذه الموارد ليست سيئة في حد ذاتها، لكن ينبغي تدريب وتعليم كيفية إداراتها.

إذا كانت بطاقة الائتمان بالنسبة لك امتدادًا لقدرتك على الدفع، وتستخدمها لشراء أشياء لا تملك المال من أجلها، فستكون هذه مشكلة مالية كبيرة.

وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تدرك أن هذه المواد البلاستيكية تمولك ما بين 30 و 45 يومًا، وأنه إذا قمت بإجراء عمليات شراء ذكية يمكنك الدفع مقابلها، فإن هذه المواد البلاستيكية تقدم لك فوائد عظيمة من بينها:

نظام الأميال للاستبدال في الرحلات والمشتريات

تأمين يحمي المشتريات والرحلات

تظهر للبنك قدرتك على الدفع (تحسين السجل الائتماني)

يقدمون خصومات خاصة (لا أقصد بهذا الإنفاق على الإنفاق).

لذلك، حان الوقت لفهم كيفية عمل بطاقات الائتمان هذه والبدء في استخدامها مع مراعاة هذه الدروس المالية الضرورية لبناء الحرية المالية.

استثمر على المدى الطويل

هناك مثل صيني يقول “كان أفضل وقت لزرع شجرة قبل 20 عامًا، وثاني أفضل وقت هو الآن”. هذه الحقيقة تنطبق على استثماراتك.

في كثير من الأحيان نشعر بالذنب لأننا لم نبدأ في استثمار أموالنا منذ وقت طويل، ونعتقد أن الوقت قد فات بالنسبة لنا وأننا لن نحقق النتائج المتوقعة.

ومع ذلك، فإن أفضل وقت لاستثمار أموالك هو الآن. يجب أن تبدأ اليوم ويكون لديك أفق استثماري طويل الأجل.

عندما تفكر على المدى الطويل، فإنك تتوقف عن مراجعة التقلبات اليومية وتركز على القيمة التي تضيفها هذه الاستثمارات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانفتاح على إمكانيات الاستثمار الجديدة التي تستغرق أرباحها وقتًا أطول قليلاً.

وفي الواقع، إن الثروة الحقيقية تتحقق بمرور الوقت، بفضل الفائدة المركبة، وبناء الأصول التي تولد مصادر دخل جديدة.

لسوء الحظ، لم يعلمونا في المدرسة أبدًا هذا الدرس عن المال، وهو يجب علينا أن نركز على بناء الأصول التي تدر الدخل، وليس التفكير في الحلول قصيرة الأجل غير المستدامة.

تاريخ الائتمان

هل سبق لك التحقق من كيفية تاريخ الائتمان الخاص بك؟ هذا واحد من تلك الدروس المالية التي لم نتعلمها أيضاً، على الرغم من أنه مسألة تلعب دورًا أساسيًا في مواردنا المالية الشخصية.

إذا كان لدينا سجل ائتماني جيد، فهذا يعني أننا سنكون قادرين على الحصول على الائتمان بسهولة أكبر، وسنكون قادرين على الوصول إلى موارد جديدة، فضلا عن أنه ستكون لدينا علاقة أكثر فائدة مع هذه المؤسسات.

ما الذي يؤثر على تاريخك الائتماني؟ هناك متغيرات عديدة أبرزها:

سداد ديون بطاقات الائتمان

دفع أقساط قرض الرهن العقاري الخاص بك في الوقت المحدد

كن واضحا بشأن مواعيد الدفع والانتهاء.

ليس لديك الكثير من الديون

الامتثال لالتزاماتك مع الكيانات الأخرى (خدمة الهاتف ، المشتريات ، المنزل ، من بين أمور أخرى)

ألا تكون شريكًا في التوقيع على ديون أخرى لا تخصك.

لم يتم الإبلاغ عنها في مراكز المخاطر.

إذا كنت ممن يعتقدون أنه لا يوجد أي تأثير في عدم سداد ديونك في الوقت المحدد أو الأسوأ من ذلك، عدم سدادها، يجب عليك التحقق من تاريخك الائتماني حتى لا تحصل على مفاجآت في المستقبل.

مفهوم التوفير

دعني أطرح عليك سؤالاً، ما هي صورتك عن أغنى الرجال على هذا الكوكب؟

بشكل عام، يعتقد الغالبية العظمى أنهم أشخاص لديهم عادات تفاخر، ويضيعون أموالهم ويعيشون أسلوب حياة باهظ التكلفة.

ومع ذلك، فإن الواقع مختلف تمامًا. والدليل على ذلك هو كتاب The Millionaire Next Door، الذي يوضح مؤلفه، من خلال الأبحاث والدراسات، كيف تعيش الغالبية العظمى من أصحاب الملايين في الولايات المتحدة.

العامل المشترك بين الناس الذين جمعوا أكثر من مليون دولار، هو أنهم يعيشون أسلوب حياة مقتصد. إنهم لا يهتمون بالمظاهر وهم أكثر اهتمامًا بجعل المال تنمو لصالحهم، بدلاً من إنفاقه على الكماليات.

ما فائدة أن تحقق أرباحا بقيمة مليون دولار، وأنت في الحقيقة، تنفق ضعف هذا المبلغ؟ تعلم كيفية التحكم في نفقاتك وقيادة أسلوب حياة مقتصد.

أهمية الاستثمار في تعليمك المالي

واختتم الموقع بالقول، إنه من الضروري بدء الاستثمار في تعليمك المالي؛ إما من خلال الكتب المالية أو الدورات التدريبية أو المقالات على الإنترنت أو الكتب الصوتية أو النصائح أو أي مورد آخر لديك.

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