منتخب السعودية يتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه
وطن – تأهل منتخب السعودية للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد سقوط أستراليا أمام اليابان بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا لحسم المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر.
منتخب السعودية والتأهل لمونديال كأس العالم 2022
ونجح منتخب السعودية “الأخضر” من التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخ مسيرته الكروية، دون انتظار معرفة بقية نتائج المباريات لهذا اليوم. في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. أو حتى معرفة نتائج الجولة الأخيرة من تصفيات المباريات.
ما شيٍّ يعيقه! 😎#صقورنا_إلى_كأس_العالم pic.twitter.com/Gk80sJpUCF
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 24, 2022
كما ويسعى منتخب السعودية على الرغم من حسم تأهله لمونديال كأس العالم 2022، للحفاظ على المركز الثاني على الأقل من ترتيب المجموعة المنافسة. في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، الصراع على صدارة التدريب مع منتخب اليابان.
خيارات مدربنا "إيرڤي رينارد" لمواجهة منتخب الصين 📝⬇️. #السعودية_الصين pic.twitter.com/dmN2uw1g89
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 24, 2022
منتخب السعودية ومواجهة الصين
كما ويستعد المنتخب السعودي ” الأخضر” لمواجهة نظيره الصين في الجولة التاسعة. من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.
السّادسة تمّت! ✅ #صقورنا_إلى_كأس_العالم 🇸🇦 pic.twitter.com/mJpLOgdDJM
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 24, 2022
كما وخاض منتخب السعودية ثمانية مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، استطاع من خلالها الفوز في 6 مباريات والتعادل والخسارة في مباراة واحدة حتى الآن.
بعد توفيق الله، حصاد أكثر من عامين من العمل الجاد بدعم سخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين والاهتمام الكبير من الملهم سمو سيدي ولي العهد ومتابعة سمو وزير الرياضة توّج بتأهلنا السادس إلى كأس العالم.
مبروك للقيادة وللشعب السعودي شريكنا في هذا التأهل المستحق.. شكرا رجال الأخضر 🇸🇦
— ياسر المسحل (@Yalmisehal) March 24, 2022
ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022
ويعتلي منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 21 نقطة، كما ويليه منتخب السعودية في وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة.
وفي المركز الثالث آتى منتخب أستراليا .برصيد 15 نقطة، أما في المركز الرابع منتخب عمان برصيد 9 نقاط، وجاء منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ولكن في أدنى الترتيب جاء منتخب فيتنام برصيد 4 نقاط.
(المصدر: وطن + تويتر)
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