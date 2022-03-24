رياضة

منتخب السعودية يتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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وطن – تأهل منتخب السعودية للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد سقوط أستراليا أمام اليابان بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا لحسم المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر.

منتخب السعودية والتأهل لمونديال كأس العالم 2022

ونجح منتخب السعودية “الأخضر” من التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخ مسيرته الكروية، دون انتظار معرفة بقية نتائج المباريات لهذا اليوم. في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. أو حتى معرفة نتائج الجولة الأخيرة من تصفيات المباريات.

كما ويسعى منتخب السعودية على الرغم من حسم تأهله لمونديال كأس العالم 2022، للحفاظ على المركز الثاني على الأقل من ترتيب المجموعة المنافسة. في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، الصراع على صدارة التدريب مع منتخب اليابان.

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كما ويستعد المنتخب السعودي ” الأخضر” لمواجهة نظيره الصين في الجولة التاسعة. من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

كما وخاض منتخب السعودية ثمانية مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، استطاع من خلالها الفوز في 6 مباريات والتعادل والخسارة في مباراة واحدة حتى الآن.

ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 21 نقطة، كما ويليه منتخب السعودية في وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى منتخب أستراليا .برصيد 15 نقطة، أما في المركز الرابع منتخب عمان برصيد 9 نقاط، وجاء منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ولكن في أدنى الترتيب جاء منتخب فيتنام برصيد 4 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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