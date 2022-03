النوم المتقطع.. هل من الجيد النوم مرتين في اليوم؟

وطن – يبدو أن النوم مرتين في اليوم مع الفصل بين الفترتين بساعات يقظة، أمرا غريباً نوعا ما. لكنه منذ القرون الوسطى، يسمى” النوم مرتين”، “النوم المتقطع” والذي تفاقم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

شكل النوم مرتين والفوائد والمخاطر التي ينطوي عليه

وفقا لما ترجمته “وطن”، من الطبيعي في الوقت الحاضر، ان ننام مرة واحدة في اليوم – ويفضل في الليل – دون احتساب القيلولة.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائمًا، منذ فترة طويلة، وعلى وجه التحديد في العصور الوسطى، عندما لم يكن الضوء الاصطناعي موجودًا بعد.

كان من الشائع النوم مرتين في اليوم تفصل بينهما بضع ساعات، وهو ما يعرف بالنوم المقسم أو النوم ثنائي الطور.

الملحمة اليونانية

وفي الحقيقة، بحسب موقع “واب كونسولتاس” الإسباني، يبدو أن هذه العادة قد عادت. حيث يوجد العديد من الأشخاص الذين يقسمون فترات نومهم إلى مرحلتين، لا سيما منذ وصول وباء كوفيد-19 نظرًا لمرونة الجداول الزمنية. ولكن هل هناك أي فائدة من النوم الليلي المتقطع مع فترة الاستيقاظ؟

أول شيء يجب معرفته هو أن أول مظهر من مظاهر طريقة النوم هذه تم العثور عليه في الملحمة اليونانية The Odyssey. أي منذ القرن الثامن قبل الميلاد، وفقًا لروجر إكيرش، المؤرخ ومؤلف كتاب At Day’s Close: Night in Times Past، المعروف بدراساته حول أنماط النوم.

كما توضح نوريا رور، عالمة نفس حاصلة على درجة الدكتوراه في طب النوم. “قبل وجود الضوء الاصطناعي، كانت الراحة واليقظة أساسًا من خلال ضوء الشمس. وفي أوقات معينة من العام كان لدى الناس ما يصل إلى 16 ساعة من الظلام. هؤلاء يبدؤون نومهم بعد حوالي ساعتين من شروق الشمس. وكانوا ينامون مرتان لمدة أربع ساعات تقريباً، بينهما ما يصل إلى سبع ساعات من الاستيقاظ.

تفسير المؤرخ روجر إكيرش

كان من الممكن أن يكون هذا النوع من النوم على مرحلتين منطقيًا في الماضي. لأنه “يبدو أن هذه الوقفة في منتصف النوم، كانت وقتًا مقدرًا لليقظة وحماية المجتمع، لإشعال النار في منتصف الليل، كما شرح المؤرخ روجر إكيرش.

وبالمثل، لم ينهض كثير من الناس من أسرّتهم واستغلوا ذلك الوقت للقراءة أو الصلاة أو التأمل أو الكتابة أو ممارسة الجنس..” ووفق ما قالته نوريا.

وهذه الممارسة لها أسبابها، وهي أن هذه الفترة التي يبقى فيها الإنسان مستيقظًا ليلا كانت تعتبر أفضل وقت لأخذ الجرعات والأدوية. لأنها تسهل الهضم أو حتى وقتًا مثاليًا للحمل، لأنها أكثر راحة.

الثورة الصناعية

ومع ذلك، تغير كل شيء بعد الثورة الصناعية ووصول الضوء الصناعي الذي غير عادات النوم لمن نعرفه اليوم.

ينقسم النوم الليلي إلى خمس مراحل، تتراوح من النوم الخفيف إلى نوم حركة العين السريعة.

وبدلاً عن التكرار النوم لفترات قصيرة طوال الليل، سيجد أولئك الذين يمارسون نومًا متقطعًا راحة كبيرة في ساعات نومهم الثلاث الأولى.

حيث ارتبطت هذه المرحلة بنوم أعمق وأكثر راحة، وبالتالي يعتبر الكثيرون أن النوم بهذه الطريقة، يجعلك تشعر براحة أكبر.

فوائد النوم المتقطع: هل النوم في دورات جيد؟

يرى بعض الخبراء أن هذا النوع من النوم على دفعتين مفيد للصحة.

ومن مزاياه أنه يوفر وقت استرخاء ليلي، يتم فيه الاستمتاع بالهدوء دون مطالب عمل أو أسرية ودون الخضوع لواجبات اجتماعية.

بالإضافة إلى فترة للتأمل أو الكتابة؛ في الواقع، يقولون إن هذا هو الوقت الذي يزور فيه الإلهام الأشخاص الموهوبين أكثر من غيره.

مشكلة الأرق

كما أوضحت الدكتورة سيليا غارسيا مالو، أخصائية أمراض الأعصاب في معهد النوم. “ذكرت بعض النظريات التأثير الوقائي لنمط النوم هذا؛ على الأرق. ومع ذلك، كما هو واضح في استشارة النوم المتخصصة عند المرضى، هذا النوع من النوم غالبًا ما يظهر مشكلة الأرق.

وأضافت “هؤلاء هم عموما المرضى الذين يستيقظون في منتصف الليل، ولا يستطيعون العودة إلى النوم. وينشطًون ويستيقظون، بل ويبدؤون العمل عند الفجر أو القيام بالأعمال المنزلية، ويعودون لاحقًا إلى الفراش، ويعودون إلى النوم من أجل بضعة ساعات”.

فوائد النوم المقسم

تتدخل الهرمونات أيضًا في هذا النوع من النوم، وتحديداً البرولاكتين، المعروف بتسببه في إنتاج الثدييات الأنثوية لحليب الثدي، والذي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في النوم.

وعلى الرغم من إجراء القليل من الأبحاث حوله. من الواضح أن علماء الأحياء قد وجدوا أن الأشخاص الذين ينامون على دفعتين ينظمون بشكل أفضل إنتاج البرولاكتين. حيث لوحظت تركيزات أعلى من الهرمون فيهم في الساعات الأولى من اليوم.

تشير نوريا رور إلى أنه “بالتأكيد بالنسبة لأسلافنا، الذين عاشوا في عالم كانوا منهكين جسديًا، بدون ضوء اصطناعي، مع فترات طويلة من الظلام ومع وجود خطر كامن في الليل. هذا النوع من النوم يمكن أن يجلب لهم فوائد عظيمة. لكن في الوقت الحاضر، من المؤكد أن هذا النمط يسبب لنا الكثير من الإزعاج “.

موانع النوم المتقطع

من بين هذه العوائق، يشير أخصائي علم نفس النوم، إلى أنه إذا اتبعنا النوم المقسم، فيجب أن نذهب إلى الفراش حوالي الساعة الثامنة ليلا. حيث لا يزال لدينا العديد من السلوكيات والأنشطة التي يجب القيام بها، والبقاء مستيقظين لمدة أربع ساعات تقريبًا في منتصف الليل، بينما ينام باقي أفراد الأسرة.

“إن الأشخاص الذين يتبعون هذه الطريقة، يتولّد لديهم الكثير من القلق. ربما لأن مجتمعنا مستعد لتحقيق أقصى استفادة من ساعات الاستيقاظ بفضل الضوء الاصطناعي. ويخصص ساعات الليل للنوم فقط، باستثناء الأشخاص الذين يتعين عليهم العمل ليلاً. تشير الدراسات إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يستيقظون في الليل لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض معينة من أولئك الذين ينامون باستمرار في الليل”. بحسب الدكتور رور.

بالإضافة إلى ذلك، قد يجد العديد من الأشخاص صعوبة في العودة للنوم مرة أخرى بعد ساعات الاستيقاظ هذه. لذلك من المهم عدم أداء مهام أو مهام مكثفة للغاية تنشط الدماغ كثيرًا، لأن ذلك سيحقق راحة أفضل في الليلة الثانية.

من جانبها، ترى الدكتورة سيليا غارسيا أن العيب الرئيسي، بالإضافة إلى صعوبة التوفيق بين هذه الجداول الزمنية والعمل، والحياة الأكاديمية أو الاجتماعية. هو أن نوم الإنسان يتكون من عدة دورات تتكرر خلال النوم. ولتحقيق قسط جيد من الراحة، من الضروري أن تكون بنية النوم هذه كافية. إذا حدث السكون بطريقة مجزأة ، يتم تغيير بنيته في أي حال.

هل يمكن اعتبار القيلولة نوما متقطعا؟

القيلولة الإسبانية النموذجية، تتراوح ما بين 15 دقيقة وساعتين بعد تناول الطعام، وهي طقوس مقدسة للكثير من الناس، الذين يدعون أنهم بحاجة إليها ليتمكنوا من أداء واجباتهم لبقية اليوم.

تخبرنا الدكتورة سيليا غارسيا، أنه في هذه الحالة “لا يمكننا القول أنه نوم مجزأ. يمكن اعتبار النوم ليلًا وقيلولة أثناء النهار أمرًا فسيولوجيًا على سبيل المثال، هذه القيلولة مهمة وطبيعية عند الأطفال. بالطريقة نفسها، عند كبار السن، تكون ساعات النوم ليلاً أقصر وغالبًا ما يكون لديهم قيلولة قصيرة طوال اليوم.

ومع ذلك ، تشرح نوريا روري أن القيلولة هي أكثر من نوم مجزأ، فهي نوم ثنائي الطور – وهما نومان منفصلان أثناء النهار – وهناك أدلة أنثروبولوجية وبيولوجية وجينية على ذلك.

لقد ثبت أن هناك انخفاضاً في اليقظة في أجسامنا بعد الأكل، مما يشجع الجسم على قضاء فترة قصيرة من النوم بعد ساعتين ظهرًا.

كيفية تحسين الراحة الليلية التي غيرها الوباء

هناك العديد من الأشخاص الذين عانوا من تغييرات في راحتهم، بسبب انتشار فيروس كوفيد-19. وفي الحقيقة، إن أن الوباء عزز مرونة الجداول الزمنية وحالات الأرق، الأمر الذي دفع الكثير من الناس إلى تقسيم نومهم إلى قسمين دون الرغبة في ذلك.

القيلولة كنوم مجزأ

“هذا انعكاس مثير للاهتمام، حيث يمكن أن يكون لمرونة الجداول مزايا، وتوفيق أفضل وإدارة الوقت، وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، فيما يتعلق بالنوم، يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات النوم. بعض الناس “ينجرفون” ويؤخرون مرحلة (الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ متأخرًا)، وفي حالات أخرى قد يظهر نوم مجزأ.

يجب أن يتم تقييم هذا الموقف من قبل أخصائي النوم لاكتشاف العوامل التي تأزم الوضع من أجل محاولة حلها “. وفقا لما أخبرتنا به خبيرة النوم المتخصصة في علم الأعصاب سيليا غارسيا مالو.

مرونة الجداول الزمنية وحالات الأرق

أدت جائحة كوفيد-19، إلى ظهور مرونة في الجداول الزمنية وحالات الأرق، ما أدى إلى زيادة النوم المقسم اللاإرادي

أما بالنسبة لما يمكن أن نفعله في هذه الحالات، يخبرنا الطبيب أن العلاج المعرفي السلوكي غالبًا ما يستخدم للمريض المصاب، والذي يكون من خلال تقديم إرشادات لتنظيم الجداول الزمنية وعادات الحياة لاستعادة النوم الطبيعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رور أن أجسامنا مهيأة للنوم ليلاً والاستيقاظ أثناء النهار. لذلك لا يوجد إيقاع بيولوجي يشير إلى حاجة الإنسان إلى الاستيقاظ لعدة ساعات في الليل.

عادات لتحسين الراحة

على المستوى الشخصي، يمكن إنشاء بعض العادات لتحسين الراحة ومزامنة الساعة البيولوجية الداخلية بشكل أفضل. مما يساعد على إنشاء إيقاعات يومية كافية لتكون قادرة على النوم والراحة بشكل أفضل. ومنهم:

حافظ على جداول منتظمة للنوم والوجبات والتمارين، ولا تمارس أنشطة بدنية مكثفة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

عرّض نفسك لمزيد من الضوء الطبيعي خلال النهار لتعزيز تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية.

استخدم الضوء الصناعي في أوقات الظلام، ولكن تجنب أي نوع من الضوء في غرفة النوم عندما نذهب للنوم.

لا ترتبك أو تغضب إذا استيقظت في منتصف الليل، لأن هذا التغيير يمكن أن يزيد من التوتر ويتداخل مع العودة إلى النوم.

في حالة استمرار النوم المجزأ بمرور الوقت، وتسبب مشكلة في راحتك أو تدخل في أداء وإيقاع الحياة اليومية. فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي النوم الذي يمكنه مساعدتنا في إيجاد حل لننعم بنوم مريح.

