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القائل “أنا خصيمك أمام الله” لوائل الإبراشي .. الشيخ محمود شعبان في خطر ومضرب عن الطعام

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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الشيخ محمود شعبان في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون المصرية
الشيخ محمود شعبان

وطن – دخل الداعية المصري المعتقل الشيخ محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون المصرية منذ عدة أيام ما ترتب عليه تدهور كبير بصحته.

جاء ذلك بحسب ما كشفه الدكتور محمد الصغير، الداعية المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق عبر حسابه بتويتر.

وقال “الصغير” في تغريدة له رصدتها (وطن): “د.محمود شعبان دخل في إضراب من أيام تدهورت فيه صحته نظرا للإهمال المتعمد وفقدان كل أنواع الرعاية.”

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وتابع موضحا:”والإضراب وسيلة يلجأ لها المضطر لأخذ بعض حقوقه، ولا أظنها تجدي مع من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.”

واختتم تغريدته ناصحا: “نصيحتي له أن يفك الإضراب، ويلح في طلب الفرج من رب الأرباب، فهو حسبنا ونعم الوكيل.”

تدهور صحة الشيخ محمود شعبان

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق لإنسان” أكدت قبل أيام أنباء تدهور صحة الشيخ محمود شعبان وطالبت بسرعة نقله للمستشفى.

وذلك بعد الإهمال الطبي المتعمد لحالته، والذي أدى في حالات مماثلة كثيرة إلى وفاة المعتقل في سجون السيسي وزنازين القتل البطيء.

وكانت رسالة مسربة من الشيخ محمود شعبان من داخل السجن، كشف فيها أنه قرر خوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وجاء فيها الرسالة:”استخرت الله وقررت أن أموت عزيزاً. وأن يجعل الله محنتى سبباً فى فضح الظالمين، وحين رأيت النبى يبشرنى بالشهاده فاطمأننت لقرارى.”

هذا وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، باخلاء سبيل الشيخ “محمود شعبان” بعد تدهور حالته الصحية واحتياجه لإجراء عملية جراحية دقيقة في مستشفى متخصص.

وأكدت الشبكة أنّ حالة الداعية الإسلامي محمود شعبان والمحبوس في سجن استقبال طرة، قد ازدادت سوءاً نظراً لإصابته بالتهاب غضروف حاد في الظهر.

محمود شعبان لوائل الإبراشي: “أنا خصيمك أمام الله”

وعقب وفاة وائل الإبراشي قبل أشهر متأثرا بفيروس كورونا، أعاد النشطاء تداول حلقة سابقة له مع الشيخ شعبان وانتشرت على نطاق واسع.

وكانت هذه الحلقة قد قبض بعدها مباشرة على الشيخ شعبان، واتهم وائل الإبراشي وقتها بأنه هو من سلمه لأمن الدولة.

ولم يعطي الإبراشي وقتها أي فرصة للشيخ محمود شعبان للحديث وظل يقاطعه. ولم يتركه يدافع عن نفسه حتى غضب الشيخ شعبان وقال مقولته الشهيرة له “أنا خصيمك أمام الله.”

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المصدر
متابعات وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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