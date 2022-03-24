القائل “أنا خصيمك أمام الله” لوائل الإبراشي .. الشيخ محمود شعبان في خطر ومضرب عن الطعام

وطن – دخل الداعية المصري المعتقل الشيخ محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون المصرية منذ عدة أيام ما ترتب عليه تدهور كبير بصحته.

جاء ذلك بحسب ما كشفه الدكتور محمد الصغير، الداعية المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق عبر حسابه بتويتر.

د. #محمود_شعبان دخل في إضراب من أيام تدهورت فيه صحته نظرا للإهمال المتعمد وفقدان كل أنواع الرعاية، والإضراب وسيلة يلجأ لها المضطر لأخذ بعض حقوقه، ولا أظنها تجدي مع من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ونصيحتي له أن يفك الإضراب، ويلح في طلب الفرج من رب الأرباب، فهو حسبنا ونعم الوكيل. pic.twitter.com/Wvv7cIc9od — د. محمد الصغير (@drassagheer) March 24, 2022

وقال “الصغير” في تغريدة له رصدتها (وطن): “د.محمود شعبان دخل في إضراب من أيام تدهورت فيه صحته نظرا للإهمال المتعمد وفقدان كل أنواع الرعاية.”

وتابع موضحا:”والإضراب وسيلة يلجأ لها المضطر لأخذ بعض حقوقه، ولا أظنها تجدي مع من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.”

واختتم تغريدته ناصحا: “نصيحتي له أن يفك الإضراب، ويلح في طلب الفرج من رب الأرباب، فهو حسبنا ونعم الوكيل.”

تدهور صحة الشيخ محمود شعبان

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق لإنسان” أكدت قبل أيام أنباء تدهور صحة الشيخ محمود شعبان وطالبت بسرعة نقله للمستشفى.

وذلك بعد الإهمال الطبي المتعمد لحالته، والذي أدى في حالات مماثلة كثيرة إلى وفاة المعتقل في سجون السيسي وزنازين القتل البطيء.

وكانت رسالة مسربة من الشيخ محمود شعبان من داخل السجن، كشف فيها أنه قرر خوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وجاء فيها الرسالة:”استخرت الله وقررت أن أموت عزيزاً. وأن يجعل الله محنتى سبباً فى فضح الظالمين، وحين رأيت النبى يبشرنى بالشهاده فاطمأننت لقرارى.”

هذا وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، باخلاء سبيل الشيخ “محمود شعبان” بعد تدهور حالته الصحية واحتياجه لإجراء عملية جراحية دقيقة في مستشفى متخصص.

وأكدت الشبكة أنّ حالة الداعية الإسلامي محمود شعبان والمحبوس في سجن استقبال طرة، قد ازدادت سوءاً نظراً لإصابته بالتهاب غضروف حاد في الظهر.

محمود شعبان لوائل الإبراشي: “أنا خصيمك أمام الله”

وعقب وفاة وائل الإبراشي قبل أشهر متأثرا بفيروس كورونا، أعاد النشطاء تداول حلقة سابقة له مع الشيخ شعبان وانتشرت على نطاق واسع.

وكانت هذه الحلقة قد قبض بعدها مباشرة على الشيخ شعبان، واتهم وائل الإبراشي وقتها بأنه هو من سلمه لأمن الدولة.

ولم يعطي الإبراشي وقتها أي فرصة للشيخ محمود شعبان للحديث وظل يقاطعه. ولم يتركه يدافع عن نفسه حتى غضب الشيخ شعبان وقال مقولته الشهيرة له “أنا خصيمك أمام الله.”

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