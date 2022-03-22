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هند القحطاني تبكي بحرقة بسبب والدتها وتوجه لها رسالة! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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هند القحطاني تبكي بحرقة بسبب والدتها وتوجه لها رسالة! (فيديو) watanserb.com
هند القحطاني

وطن – تصدرت الناشطة السعودية هند القحطاني، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. بسبب بكاءها بحرقة شوقاً لوالدتها.

“اشتقت لها”

وظهرت هند القحطاني بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، في يوم الأم، وهي تبكي لأن والدتها ليست معها.

وقالت هند مخاطبة متابعيها: “ما أخفيكم، تذكرت أمي، اشتقت لها”.

ثم وجهت هند رسالة لوالدتها قائلة: “أمي تعالي، اشتقت لك، أنتي عارفة إني ما أقدر أجيك، تعالي أبغى أحضنك”.

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“هي الدنيا”

وعبر أنغام أغنية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب “هي الدنيا”، أشارت هند إلى أنها تشبه والدتها وتحمل ملامحها.

وقالت: “أنا الوحيدة اللي أشبه أمي، الله لا يحرمني منك يا أمي”.

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ناشطون يتعاطفون مع هند

وتعاطف الناشطون مع هند، ودعوا أن يجمعها القدر بوالدتها، وجاء في التعليقات عبر هاشتاج #هند_القحطاني: “حزنتني الله يجمعهم قريب ويصلح حالهم ويرزقها بر اولادها”.

وكتب ناشط: “حسبي الله عليكم يالظلمه فرقتو بين البنت وامها ترى بالجنوب كذا منتشره هالعاده القذره”.

بينما أشاد مغرد بفصاحة وبلاغة هند أثناء الحديث، وكتب: “ما شاء الله تبارك الله بلاغة هند القحطاني تُدرس واضح انها انسانه صادقة. صاحبة حق راقية وحساسة وقوية الله يجبر بخاطرها ويسعدها وين ما كانت ويكفيها شر عباده”.

ضريبة الشهرة

وكتبت أخرى: “اول مره احزن عليها و ارحمها عمر هاذي المشاعر ما تكون غير حقيقية. الله يجبر قلبها و يجمعها بأمها على خير نصيحة لا تدخلون في نوايا الناس لان ذنبها عظيم عند الله”.

وذكرها آخر بأن حرمانها من والدتها، ضريبة الشهرة التي سعت لها، وكتب :” أول مره اصيح على سنابات شخص ، يالله ليت الشهرة والاستعراض يسوى هالألم يا هند”.

تهديد هند القحطاني بالقتل!

وسبق أن لمحت هند إلى أنها ستتعرض للقتل في حال عادت إلى السعودية.

وفي معرض إجابتها على سؤال وردها من إحدى المتابعات. جاء فيه :”ناوية ترجعين على السعودية؟ وكيف قدرتي تتخطين أهلك؟”.

أجابت هند: “ما أقدر حالياً، ولا في المستقبل القريب. السبب زي ما قلت لكم، إنه الذكور في العائلة قد أجمعوا أمرهم بس أرجع راح يسووا مصيبة. احتمال توصل شيء كبير. ما ودي أتكلم وأقول أكثر ـ إنتو فهمتوا”.

وتابعت: “أقلها أقلها، أخف الضررين إنه أولادي يأخذوا مني، يعني لا محالة راح ياخذون أولادي مني. لا محالة”.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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