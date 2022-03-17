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ماذا يقول لون باطن القدمين عن صحتك؟

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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لون باطن القدمين watanserb.com
لون القدم

وطن – لكل منا أقدام مختلفة عند بعض الناس تكون أفتح وعند البعض الآخر يمكن رؤية لون أصفر، وبالتحديد، يكون ذلك على أخمص القدمين وأصابع القدم. لا يجب أن يعني ذلك أي شيء في حد ذاته، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون علامة على ضرورة الانتباه لصحتك.

لون باطن القدمين

في كل الأحوال، أكدت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية بحسب ترجمة “وطن”، أنه ينبغي فحص باطن قدميك بعناية أو قم بزيارة طبيبك للتأكد.

فيما يلي الأسباب الخمسة الأكثر شيوعًا وراء اختلاف لون قدميك عن اللون الطبيعي:

1. اليرقان

إذا لم يكن لون القدم أصفرا فحسب، بل كان لديك أيضًا بقعة صفراء على جلدك وبياض عينيك، فقد تكون مصابًا بحالة تسمى اليرقان. يمكن أن يحدث اليرقان بسبب بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو الستيرويدات الابتنائية أو البنسلين.

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أيضًا، يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية مثل التهاب الكبد A أو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C أيضًا اليرقان. بمجرد علاج المرض، يختفي اليرقان أيضًا. من الأفضل مراجعة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك تعاني من هذا المرض.

2. كاروتينيميا

هل تعاني من قصور الغدة الدرقية أو مرض السكري أو أمراض الكبد أو الكلى أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟.

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يذكر أن مرض كاروتينيميا، يمكن أن يكون بسبب زيادة مستوى الكاروتينات في الدم.

عادة، يتخلص الجسم من هذه الكاروتينات كفضلات جسدية، ولكن عندما يكون لديك هذا المرض، فإن هذا لا يحدث النتائج؟ تصبح القدمين والكفين بلون أصفر.

3. كنت تعاني من فقر الدم

قد تكون ملاحظة لون أصفر على قدميك، وبقية جلدك علامة على فقر الدم. بالإضافة إلى لون بشرتك الأصفر. هل تلاحظ أيضًا أن لديك سرعة في ضربات القلب أو تساقط الشعر أو الصداع أو آلام الصدر أو التعب أو تقصف الأظافر أو ضيق التنفس؟.

لذلك ينصح بتناول المزيد من العناصر الغذائية، التي تحتوي على الحديد. في معظم الحالات، تعالج أقراص الحديد فقر الدم بسرعة إلى حد ما.

4. أنت تأكل الكثير من الكركم

الكركم هو نوع من التوابل ذات اللون الأصفر. هل تناولت الكثير من الكركم مؤخرًا؟ هذا يمكن أن يفسر سبب اصفرار قدميك لكن لا تقلق، اللون الأصفر سيختفي إذا أكلت أقل.

5. شيء مختلف تماما

هل تمكنت من حل مشكلتك من خلال الاهتمام بالنقاط المذكورة أعلاه؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، انتبه إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من آلام في المعدة أو صداع أو براز دموي أو دوار أو ضيق في التنفس أو حمى.

إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور، لأن هذا قد يشير إلى وضع أكثر خطورة.

 

(المصدر: لا فيدا لوثيدا)

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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