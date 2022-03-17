ماذا يقول لون باطن القدمين عن صحتك؟

وطن – لكل منا أقدام مختلفة عند بعض الناس تكون أفتح وعند البعض الآخر يمكن رؤية لون أصفر، وبالتحديد، يكون ذلك على أخمص القدمين وأصابع القدم. لا يجب أن يعني ذلك أي شيء في حد ذاته، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون علامة على ضرورة الانتباه لصحتك.

لون باطن القدمين

في كل الأحوال، أكدت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية بحسب ترجمة “وطن”، أنه ينبغي فحص باطن قدميك بعناية أو قم بزيارة طبيبك للتأكد.

فيما يلي الأسباب الخمسة الأكثر شيوعًا وراء اختلاف لون قدميك عن اللون الطبيعي:

1. اليرقان

إذا لم يكن لون القدم أصفرا فحسب، بل كان لديك أيضًا بقعة صفراء على جلدك وبياض عينيك، فقد تكون مصابًا بحالة تسمى اليرقان. يمكن أن يحدث اليرقان بسبب بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو الستيرويدات الابتنائية أو البنسلين.

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أيضًا، يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية مثل التهاب الكبد A أو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C أيضًا اليرقان. بمجرد علاج المرض، يختفي اليرقان أيضًا. من الأفضل مراجعة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك تعاني من هذا المرض.

2. كاروتينيميا

هل تعاني من قصور الغدة الدرقية أو مرض السكري أو أمراض الكبد أو الكلى أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟.

يذكر أن مرض كاروتينيميا، يمكن أن يكون بسبب زيادة مستوى الكاروتينات في الدم.

عادة، يتخلص الجسم من هذه الكاروتينات كفضلات جسدية، ولكن عندما يكون لديك هذا المرض، فإن هذا لا يحدث النتائج؟ تصبح القدمين والكفين بلون أصفر.

3. كنت تعاني من فقر الدم

قد تكون ملاحظة لون أصفر على قدميك، وبقية جلدك علامة على فقر الدم. بالإضافة إلى لون بشرتك الأصفر. هل تلاحظ أيضًا أن لديك سرعة في ضربات القلب أو تساقط الشعر أو الصداع أو آلام الصدر أو التعب أو تقصف الأظافر أو ضيق التنفس؟.

لذلك ينصح بتناول المزيد من العناصر الغذائية، التي تحتوي على الحديد. في معظم الحالات، تعالج أقراص الحديد فقر الدم بسرعة إلى حد ما.

4. أنت تأكل الكثير من الكركم

الكركم هو نوع من التوابل ذات اللون الأصفر. هل تناولت الكثير من الكركم مؤخرًا؟ هذا يمكن أن يفسر سبب اصفرار قدميك لكن لا تقلق، اللون الأصفر سيختفي إذا أكلت أقل.

5. شيء مختلف تماما

هل تمكنت من حل مشكلتك من خلال الاهتمام بالنقاط المذكورة أعلاه؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، انتبه إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من آلام في المعدة أو صداع أو براز دموي أو دوار أو ضيق في التنفس أو حمى.

إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور، لأن هذا قد يشير إلى وضع أكثر خطورة.

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