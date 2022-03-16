كيف تتحقق ما إذا كان زيت الزيتون سيئاً باللون والرائحة فقط؟

وطن – بحسب ترجمة “وطن”، يعد اللون والرائحة والمذاق من الجوانب الحاسمة. لمعرفة ما إذا كان زيت الزيتون قد انتهت صلاحيته أو لا يزال في حالة جيدة.

طرق معرفة حالة الزيت

وعلى الرغم من أن الزيوت وخاصة زيت الزيتون، سوائل نستخدمها عمليًا بشكل يومي، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تفسد.

ربما اشترينا عدة زجاجات منذ فترة طويلة، وبالتالي سنشك في ما إذا كانت في حالة جيدة أم لا.

لحسن الحظ، وبغض النظر عما يخبرنا به الملصق، هناك عدة طرق لمعرفة حالة زيتنا وعلى وجه التحديد. نريد شرح كيفية التحقق مما إذا كان زيت الزيتون سيئًا من حيث اللون والرائحة، وفقا لما أوضحته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

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كيفية التحقق من زيت الزيتون

يميل الكثير من الناس إلى اعتبار تاريخ انتهاء صلاحية بعض الأطعمة أمرًا غير مهمّ، معتقدين أنها منتجات “خالدة”.

على سبيل المثال؛ المعكرونة والدقيق، والتوابل. لكن، لنفكر في زيت الزيتون: هل قرأت من قبل تاريخ انتهاء الصلاحية؟ عادة لا يتم القيام بذلك لسببين: لأنه يتم استهلاكه بسرعة (في المطبخ المتوسطي والإسباني. فهو أحد المكونات الرئيسية)، وقبل كل شيء لأنه عادة ما يُعتقد أن له مدة صلاحية طويلة جدًا.

هذا صحيح جزئيًا، لكن من الجيد معرفة أنه حتى زيت الزيتون يمكن أن يفسد طعمه ورائحته. فكيف تعرف ذلك؟

زيت الزيتون: إلى متى يستمر

أول معلومة لمعرفة ما إذا كان الزيت لا يزال جيدًا، أو انتهت صلاحيته هي معرفة دورة حياته. أعني، إلى متى يستمر الزيت؟ ما هو تاريخ انتهاء الصلاحية؟

بشكل عام، يحتفظ زيت الزيتون بخصائصه لمدة تصل إلى 18 شهرًا من تاريخ الاستخراج. لذلك من الأفضل عدم استخدامه بعد هذا الوقت.

بالطبع، يمكن أن تختلف هذه الفترة، حسب نوع الزيت وبطريقة الحفاظ عليه. على سبيل المثال، إذا تم تخزينه في زجاجات غير كهرمانية (زجاجية أو بلاستيكية) فقد يتلف.

اللون: مؤشر مهم

لون الزيت، هو أول ما يمكن أن يخبرك ما إذا كان جيدًا أم فاسدًا. الزيت الجيد لا يزال في الحقيقة أصفر أو أخضر، ذهبي ولامع، وليس محمرًا، على سبيل المثال. أي لون ليس بين الأصفر والأخضر الكلاسيكي يجب أن يثير انتباهك.

يشير تباين اللون، في الواقع، إلى أن الزيت ربما لم يتم تخزينه بشكل صحيح. وعند تعبئته في حاوية ليست كهرمانية أو مظلمة، فقد يتعرض لأشعة الشمس أو الضوء.

الرائحة والطعم

المؤشر الثاني هو أن حواسنا مرتبطة أكثر بالطعام، أي التذوق والشم. إذا كان الزيت زنخًا أو حامضًا (سواء في الرائحة أو في الطعم أيضًا) عند فتحه، فهذا يعني أنه أصبح سيئًا.

على وجه التحديد، عندما نتحدث عن الرائحة؛ فإذا كانت رائحته مثل الطلاء أو محلول الورنيش أو المذيبات. فهذا يعني أنه لم يعد بإمكانك استخدام زيت الزيتون في الطهي.

ما يجب القيام به وكيفية الحفاظ عليه بشكل أفضل

الزيت الفاسد (لأنك تحققت مما تم شرحه أو لأن تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العبوة قد انقضى) يجب ألا يؤكل على الإطلاق. وبالتالي لا ينبغي استخدامه حتى للقلي.

يمكنك استخدامه على الأكثر للمشاريع المنزلية، على سبيل المثال لصنع الصابون أو لتزييت الآليات الحادة أو الأثاث الخشبي الذي يحتاج إلى صيانة.

في المرات القادمة، خزّن الزيت بشكل أفضل: فإذا اشتريته في زجاجة شفافة. اسكبه في وعاء كهرماني أو داكن يمكن غلقه جيدًا أيضًا.

قم دائمًا بتخزينه في مخزن مغلق بعيدًا، عن مصادر الضوء والحرارة، وأخيراً تأكد دائمًا من أنه لن يتعرض لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة.

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

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